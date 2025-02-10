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Трамп заявил о «прогрессе» в переговорах о завершении войны в Украине

© Meduza.io 10 февраля, 2025 13:07

Мир 0 комментариев

Дональд Трамп заявил, что в переговорах о завершении российско-украинской войны есть «прогресс», но отказался сообщить какие-либо подробности разговора с Владимиром Путиным, сообщает Reuters.

В ходе беседы с журналистами, сопровождавшим его в поездке на Супербоул, Трамп дал понять, что у него состоялся разговор с Путиным. При этом никаких подробностей этой беседы он раскрывать не стал. «Я ожидаю, что у нас будет еще много разговоров. Мы должны положить конец этой войне», — заявил президент США.

Трамп также подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают контакты и с Россией, и с Украиной. «Мы ведем переговоры с обеими сторонами», — сказал он.

«Я действительно верю, что мы добиваемся прогресса. Мы хотим остановить войну между Россией и Украиной», — сказал он.

Дональд Трамп ранее рассказал о разговоре с Владимиром Путиным в интервью изданию The New York Post, вышедшем 8 февраля. Тогда он также не стал уточнять, о чем конкретного говорил с президентом РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать слова Трампа о разговоре с Путиным заявил, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» эту информацию.

Трамп во время предвыборной кампании заявлял, что видит одной из своих целей на посту президента завершение российско-украинской войны. Спецпосланник по Украине и России Кит Келлог говорил, что договориться о мирном соглашении планируется в течение 100 дней с момента вступления Трампа в должность.

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Инфляция снижается: какими были цены в январе

Новости Латвии 14:20

Новости Латвии 0 комментариев

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Потребительские цены в Латвии в январе этого года выросли на 0,6% по сравнению с декабрем и на 3% в годовом исчислении - в январе этого года по сравнению с январем 2024 года, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 3,3%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

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Важно 14:05

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Бизнес 13:57

Бизнес 0 комментариев

С нового года за приобретение каждого рецептурного препарата в аптеке приходится доплачивать 75 центов сверх его стоимости. Это называется доплатой за услуги фармацевта. По замыслу чиновников из Министерства здоровья, данное нововведение является частью государственной программы по снижению цены на лекарства. Однако потребители пока не оценили такой заботы госчиновников. Петиция с требованием отменить данную плату, размещенная на портале общественных инициатив Manabalss.lv, в рекордные сроки набрала требуемые 10 тысяч голосов граждан Латвии. Чем же вызвано подобное недовольство, ведь заявленные цели можно даже приветствовать?

С нового года за приобретение каждого рецептурного препарата в аптеке приходится доплачивать 75 центов сверх его стоимости. Это называется доплатой за услуги фармацевта. По замыслу чиновников из Министерства здоровья, данное нововведение является частью государственной программы по снижению цены на лекарства. Однако потребители пока не оценили такой заботы госчиновников. Петиция с требованием отменить данную плату, размещенная на портале общественных инициатив Manabalss.lv, в рекордные сроки набрала требуемые 10 тысяч голосов граждан Латвии. Чем же вызвано подобное недовольство, ведь заявленные цели можно даже приветствовать?

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airBaltic попала в рейтинг лучших авиакомпаний мира

Новости Латвии 13:40

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийская авиакомпания "airBaltic" включена в рейтинг лучших авиакомпаний мира, составленный глобальным агентством "Airline Ratings", которое обобщает новости авиационной отрасли, отзывы пассажиров и оценки безопасности, сообщили агентству ЛЕТА представители авиакомпании.

Латвийская авиакомпания "airBaltic" включена в рейтинг лучших авиакомпаний мира, составленный глобальным агентством "Airline Ratings", которое обобщает новости авиационной отрасли, отзывы пассажиров и оценки безопасности, сообщили агентству ЛЕТА представители авиакомпании.

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Из Риги запустят прямые рейсы до Нью-Йорка

Новости Латвии 13:34

Новости Латвии 0 комментариев

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Важно 13:15

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В 50-х годах прошлого века газета для многих жителей страны служила инстанцией, куда можно было обратиться со своими бытовыми проблемами. И они решались государственными структурами. Но это письмо, которое послужило отправной точкой для статьи с красноречивыми названием «Выродки» О. Бородина, опубликованное в газете «Советская молодежь» в номере от 10.05.1959 года выделялось из остальной почты. Девушка Галина прямо обвиняла парней в насилии над ней.

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