«Я думаю, он хочет заключить сделку. Как бы безумно это ни звучало»: Трамп звонит Путину

«Понимаете, мне кажется, он хочет заключить сделку. Понимаете? Как бы безумно это ни звучало», — говорит Трамп на видео в момент, когда они со всеми гостями подходит к столу и начинают рассаживаться.

Трамп прервал встречу с европейскими лидерами, чтобы позвонить Путину — СМИ

Об этом сообщают Sky News, Reuters и немецкое издание Bild. Bild пишет, что переговоры возобновятся после звонка президента США российскому лидеру Владимиру Путину.

Какую форму могут принять гарантии безопасности США?

Фрэнк Гарднер, корреспондент Би-би-си по безопасности

В основе любого будущего постоянного мирного соглашения между Украиной и Россией будут лежать гарантии безопасности, направленные на то, чтобы удержать Россию от повторного нападения на Украину. Эти гарантии вновь обсуждались сегодня на встрече с европейскими лидерами.

До сих пор США не желали брать на себя какие-либо обязательства, оставляя это Великобритании и Франции с их «Коалицией желающих». Но комментарии Белого дома указывают на то, что теперь США, возможно, готовы помочь.

Какую форму это может принять? Существует четыре основных варианта.

Сухопутные войска. Это наименее вероятный сценарий. Дональд Трамп считает эту войну проблемой Европы, чем-то, чего «никогда бы не случилось, если бы он был у власти». Для него отправка сухопутных войск, пусть даже в качестве миротворцев, для участия в конфликте, который ему глубоко неприятен, стала бы разворотом на 180 градусов.

Воздушное и морское патрулирование. Это более вероятно. ВВС США уже проводят наблюдательные полеты над Черным морем и другими районами, чтобы следить за ходом этой войны. Но, конечно, существует огромная разница между неконфронтационным разведывательным полетом или морским патрулированием и готовностью вступить в вооруженное столкновение с такой ядерной державой как Россия.

Разведка. Американские спутниковые и воздушная разведка оказались жизненно важными, помогая Украине сдерживать продвижение российских сил. В случае мирного соглашения, согласованного всеми сторонами, это одна из областей, в которой США, вероятно, будут рады оказать помощь.

Логистика. Какую бы форму ни приняли возглавляемые Великобританией и Францией «силы подтверждения» в случае заключения мирного соглашения, им потребуется значительная логистическая поддержка. Хотя администрация Трампа дала понять, что стремится сократить свое военное присутствие в Европе, это одна из областей, в которой Вашингтон, вероятно, был бы рад помочь.