«Я думаю, он хочет заключить сделку. Как бы безумно это ни звучало»: Трамп звонит Путину

Редакция PRESS 19 августа, 2025 11:34

Дональд Трамп, не зная, что его слова ловит невыключенный микрофон, перед переговорами с Зеленским и европейскими лидерами снова сказал, что, по его мнению, Путин хочет мира.

«Понимаете, мне кажется, он хочет заключить сделку. Понимаете? Как бы безумно это ни звучало», — говорит Трамп на видео в момент, когда они со всеми гостями подходит к столу и начинают рассаживаться.

Трамп прервал встречу с европейскими лидерами, чтобы позвонить Путину  — СМИ

Об этом сообщают Sky News, Reuters и немецкое издание Bild. Bild пишет, что переговоры возобновятся после звонка президента США российскому лидеру Владимиру Путину.

Какую форму могут принять гарантии безопасности США?

Фрэнк Гарднер, корреспондент Би-би-си по безопасности

В основе любого будущего постоянного мирного соглашения между Украиной и Россией будут лежать гарантии безопасности, направленные на то, чтобы удержать Россию от повторного нападения на Украину. Эти гарантии вновь обсуждались сегодня на встрече с европейскими лидерами.

До сих пор США не желали брать на себя какие-либо обязательства, оставляя это Великобритании и Франции с их «Коалицией желающих». Но комментарии Белого дома указывают на то, что теперь США, возможно, готовы помочь.

Какую форму это может принять? Существует четыре основных варианта.

Сухопутные войска. Это наименее вероятный сценарий. Дональд Трамп считает эту войну проблемой Европы, чем-то, чего «никогда бы не случилось, если бы он был у власти». Для него отправка сухопутных войск, пусть даже в качестве миротворцев, для участия в конфликте, который ему глубоко неприятен, стала бы разворотом на 180 градусов.

Воздушное и морское патрулирование. Это более вероятно. ВВС США уже проводят наблюдательные полеты над Черным морем и другими районами, чтобы следить за ходом этой войны. Но, конечно, существует огромная разница между неконфронтационным разведывательным полетом или морским патрулированием и готовностью вступить в вооруженное столкновение с такой ядерной державой как Россия.

Разведка. Американские спутниковые и воздушная разведка оказались жизненно важными, помогая Украине сдерживать продвижение российских сил. В случае мирного соглашения, согласованного всеми сторонами, это одна из областей, в которой США, вероятно, будут рады оказать помощь.

Логистика. Какую бы форму ни приняли возглавляемые Великобританией и Францией «силы подтверждения» в случае заключения мирного соглашения, им потребуется значительная логистическая поддержка. Хотя администрация Трампа дала понять, что стремится сократить свое военное присутствие в Европе, это одна из областей, в которой Вашингтон, вероятно, был бы рад помочь.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

