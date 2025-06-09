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Трамп ввёл войска в Лос-Анджелес, чтобы подавить протесты, переросшие в бунт. Демократы возмущены

Редакция PRESS 9 июня, 2025 16:32

Мир 0 комментариев

Такое ощущение, что это происходит не в Лос Анжелесе, а на Западном берегу реки Иордан.

Вечером 7 июня администрация президента США Дональда Трампа объявила о направлении двух тысяч бойцов Национальной гвардии в Лос-Анджелес в ответ на массовые протесты, вызванные действиями федеральных властей в отношении мигрантов.

В городе Парамаунт к югу от Лос-Анджелеса вечером 6 июня начались беспорядки после антимигрантских рейдов, в ходе которых были задержаны десятки человек. Между протестующими против рейдов и сотрудниками правоохранительных органов произошли столкновения. 7 июня беспорядки продолжились. Протестующие бросали камни в автомобили пограничного патруля. В ответ сотрудники правоохранительных органов применили резиновые пули.

Трамп объявил, что направляет в Лос-Анджелес две тысячи бойцов Нацгвардии. В администрации президента США подчеркнули, что считают недопустимым нападение на сотрудников правоохранительных органов, занимавшихся борьбой с нелегальными мигрантами. Губернатор Калифорнии, в свою очередь, призывал не применять насилие и подчеркнул, что правоохранительные органы штата сами могут справиться с ситуацией.

Город в последние дни оказался охвачен волной насилия — громкие уличные протесты переросли в массовые беспорядки, мародёрства и нападения на правоохранителей. Полиция Лос-Анджелеса сообщила о множестве инцидентов с участием агрессивных демонстрантов, вооружённых камнями, бутылками и самодельными зажигательными смесями.

"Это уже не мирный протест, это организованный хаос", — заявил один из офицеров LAPD, пожелавший остаться анонимным. — "Наши офицеры работают на износ, но сил и ресурсов недостаточно".

Ряд федеральных и республиканских политиков, включая союзников бывшего президента Дональда Трампа, выразили поддержку решительным действиям. По словам сенатора Джоша Хоули, "американцы устали от того, что радикальные левые группы превращают наши города в зону беспорядков. Закон и порядок — это основа свободы".

Как заявила пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт, меры принимаются "в ответ на беззаконие, которому позволили распространиться". По ее словам, ответственность за обострение ситуации лежит на местных властях, в частности на "некомпетентном" руководстве города и штата, контролируемом демократами.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, в свою очередь, обвинил Вашингтон в провокации и эскалации напряженности. Он подчеркнул, что вмешательство федеральных структур может лишь усугубить ситуацию, и отметил, что в настоящий момент штат не нуждается в привлечении Национальной гвардии.

С резкой критикой губернатора Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс выступил и сам Трамп, обрушившись на них в своей соцсети Truth Social. В публикации он использовал оскорбительные выражения и пообещал вмешательство федерального правительства в случае, если "местные власти не справятся".

Тем временем министр обороны США Пит Хегсет заявил, что армейские подразделения, включая морскую пехоту из базы Кэмп-Пендлтон, находятся в состоянии повышенной боевой готовности и могут быть мобилизованы, если беспорядки продолжатся.

Протесты, вспыхнувшие 6 и 7 июня, сопровождались столкновениями между демонстрантами и федеральными агентами, особенно в районе Парамаунт — пригороде Лос-Анджелеса, где проживает значительное число мигрантов. Протестующие забрасывали силовиков петардами и другими предметами. В ответ использовались светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Местные СМИ сообщают о многочисленных задержаниях и временном перекрытии магистрали.

В пятницу протестующие также атаковали колонну автомобилей иммиграционной службы (ICE), забрасывая её яйцами. Позже сотни людей вышли на улицы центра Лос-Анджелеса с требованиями освободить задержанных. Некоторые участники протестов сожгли американский флаг и возводили баррикады.

Заместитель главы ФБР Дэн Бонгино прокомментировал ситуацию: "Вы приносите хаос — мы приносим наручники. Закон и порядок восторжествуют".

«Это уже не борьба за права. Это попытка посеять хаос, уничтожить американские ценности и запугать законопослушных граждан», — заявил бывший советник президента Трампа Стивен Миллер. — «Именно поэтому необходима твёрдая, быстрая реакция со стороны властей».

Отметим, что в новом бюджетном законопроекте Big Beatuful Bill , разработанным администрацией Трампа (том самом, который Илон Маск сначала резко критиковал) среди прочих мер есть несколько пунктов, касающихся нелегальной миграции: 

- будут депортировать минимум 1 млн нелегальных мигрантов ежегодно (их байдены-харрисы ввозили миллионами, чтобы сделать своим электоратом), для чего нанимают больше 10 тысяч сотрудников миграционной службы;

- всех нелегальных мигрантов убрали из программ медицинского страхования, пособий и т.д. Число оценивается от 1,4 млн до 8,6 млн.человек, которым предыдущая администрация, по сути, незаконно дала доступ;

- резко поднимают стоимость подачи заявок на получение гражданства или вида на жительства, если въезл был изначально нелегальным. По сути, все расходы по обрабтке заявлений перекидывают на заявителя;

- отменяют налоговые льготы для нелегалов и устанавливают налог для переводов денег мигрантами зарубеж.

В общем, число нелегальных мигрантов сильно сократится. Демократам это не нравится, потому что мигранты - это их электорат. 

 

 

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