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В Ригу едет толпа футбольных фанатов: Памятник Свободы обещают защитить. А остальной город?

© LETA 9 июня, 2025 19:54

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Завтра, 10 июня, в Риге на стадионе «Сконто» пройдет отборочный матч чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Латвии и Албании. В связи с прибытием около 500 албанских болельщиков полиция частично ограничит доступ к Памятнику Свободы, сообщает агентство LETA с ссылкой на заявления начальника Рижского регионального управления Государственной полиции Юриса Стальгевича и представителя Латвийской футбольной федерации Константина Рубинса.

Данный матч, по словам Рубинса, рассматривается как подготовка к более масштабным событиям грядущей осени, когда Латвия будет принимать Сербию и Англию — на игру с последней ожидается прибытие до 2400 английских фанатов.

Согласно распоряжению Рижской думы, 10 июня, во вторник, площадь у Памятника Свободы будет частично перекрыта.

«С помощью защитного ограждения памятник будет частично закрыт, но в то же время люди смогут посещать памятник. Однако в случае возникновения соответствующей ситуации, угроз или нарушения закона полиция примет решение и полностью закроет эту площадь», — подчеркивает Стальгевич.

Правоохранительные органы заявили, что будут работать в усиленном режиме, чтобы предотвратить любые инциденты. Это особенно актуально на фоне беспорядков с участием фанатов Ajax Amsterdam в центре Риги. В предыдущих матчах Латвия обыграла Андорру (1:0) и проиграла Англии (0:3), а Албания уступила Англии (0:2), победила Андорру (3:0) и сыграла вничью с Сербией (0:0).

В группе K лидирует Англия с девятью очками, у Албании — четыре, у Латвии — три, у Сербии — одно, у Андорры — ноль. Финальная часть чемпионата мира пройдёт летом 2026 года в Канаде, США и Мексике.

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