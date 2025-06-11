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Дело табак: акцизный налог может вырасти на 900%. Больше всех радуются контрабандисты (4)

Редакция PRESS 11 июня, 2025 08:25

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После заявлений о возможном пересмотре акцизного налога на табак возникает вопрос — не приведёт ли такое решение ЕС к тому, что значительная часть потребителей табака вновь вернётся к крайне вредной привычке курения сигарет, отказавшись от менее вредных альтернатив?

Учитывая, что институты Европейского союза довольно неохотно идут на сокращение расходов, в кулуарах начались разговоры о необходимости повышения налогов, чтобы компенсировать затраты на безопасность и другие нужды. Одним из потенциальных направлений называют пересмотр Директивы об акцизном налоге на табак (TED) и повышение самого налога.

Комиссар ЕС Вопке Хукстра в начале этого месяца на завтраке с депутатами Европарламента в Страсбурге уже заявил, что, несмотря на возражения ряда стран ЕС, он планирует до лета представить предложения по пересмотру табачных налогов, сообщает европейское издание Euractiv.

При этом издание подчеркивает, что предложения Хукстры могут не соответствовать позиции его начальницы — президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, поскольку пересмотр табачной директивы не включён в рабочую программу Еврокомиссии на 2025 год.

Рост налогов, который трудно представить в других отраслях

Изначально рассмотренные в декабре 2022 года, но так и не вынесенные на дальнейшее рассмотрение предложения предусматривали резкий рост налогов: увеличение акциза на сигареты на 100 %, на сигары и сигариллы — на 900 %, на другие табачные изделия — до 445 %.

Многие страны ЕС и эксперты по-прежнему возражают против столь резкого и спорного повышения налогов, поскольку отсутствуют доказательства, что это приведёт к желаемому результату. Напротив, это может дополнительно подстегнуть и без того высокую инфляцию, а также существенно усилить потоки контрабанды сигарет и других табачных изделий в странах Европы.

Что касается здоровья и распространения курения, для Латвии этот вопрос особенно острый — страна занимает одно из первых мест в Европе по уровню курения и связанной с ним нагрузке на систему здравоохранения.

Ещё в 2021 году, по данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), в Латвии ежедневно курили 25 % жителей — 38 % мужчин и 12 % женщин. В среднем по Европе, по данным Еврокомиссии за 2019 год, ежедневно курят 18,4 % населения. В Латвии также имеются данные о смертности от заболеваний, связанных с курением, в возрастной группе 15–49 лет. По данным Института оценки и метрик здравоохранения (IHME), в 2021 году 6,21 % всех смертей в стране были вызваны, в основном, респираторными инфекциями, онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В возрастной группе 50–69 лет этот показатель возрастает до 13,1 %.

Нелегальный рынок и ущерб имиджу страны

Согласно исследованию агентства Nielsen, латвийский рынок нелегальных сигарет остаётся одним из крупнейших в ЕС, достигая 19,1 %. По данным за второй квартал 2024 года, нелегальный рынок значительно вырос по сравнению с 15,2 % за аналогичный период прошлого года.

Интересно, что обсуждаемые, пока лишь на уровне слухов, изменения, вряд ли затронули бы Нидерланды — родину Вопке Хукстры — так как страна уже значительно увеличила табачные налоги и уже сталкивается с негативными последствиями этого роста.

Аналогичная политика проводилась в Бельгии и Франции, где после резкого увеличения акциза на табак сейчас наблюдается самый высокий уровень нелегальной торговли в ЕС — 33 %. Жители этих стран выражают недовольство политикой своих правительств, массово закупая табачные изделия в соседних государствах. Это одна из причин, почему Нидерланды, Франция и Бельгия активно лоббируют резкий рост акциза и в других странах ЕС. Следует отметить, что Латвия также занимает лидирующие позиции в ЕС по объёмам потребления нелегальных сигарет.

Существует риск, что самая дешёвая табачная продукция — нелегальная

«Такой резкий и непродуманный рост акциза на табачные изделия, скорее всего, разрушит легальный рынок, особенно в регионах. Мы рискуем вернуться к временам, когда доля контрабанды и нелегальных сигарет достигала 40 %, и во многих региональных магазинах легальные табачные изделия попросту не продавались. На мой взгляд, текущий подход и ставка налога являются приемлемыми. Хотя доля нелегального рынка всё ещё составляет около 20 %, разрушение этого хрупкого баланса приведёт к драматическим последствиям», — прогнозирует президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич.

По математическим расчётам, если это предложение вступит в силу, пачка сигарет в Латвии будет стоить около 9 евро, а пачка нагреваемого табака — 10 евро. Это означает огромный риск роста контрабанды и нелегального рынка. Особенно тревожит то, что сигареты — самый вредный табачный продукт — окажутся в более выгодном положении по сравнению с менее вредными альтернативами. Курильщики сигарет не будут мотивированы переходить на менее вредные продукты, так как те станут дороже, а часть потребителей альтернатив вновь «мигрирует» к сигаретам из-за их относительной дешевизны и доступности контрабанды.

Рост налогов больше всего радует контрабандистов

Ассоциированный профессор РТУ, доктор экономических наук Марис Юруш также считает, что сейчас не лучшее время для рассмотрения таких инициатив. Как для Европы, так и для Латвии сейчас есть более важные приоритеты. Настолько существенное повышение налогов создаст дополнительную напряжённость как в обществе, так и в системе налогового администрирования.

«Сомнительно, что это принесёт положительный результат в Латвии, поскольку увеличит риски, связанные с распространением табачной продукции. Надо учитывать, что рынок значительно изменился. Например, Латвия уже сейчас не справляется с контролем за всеми введёнными ограничениями. Новые меры только усугубят риски по сбору налогов», — говорит Юруш.

«Любому повышению налогов больше всех радуются контрабандисты и нелегальные торговцы — это открывает им дополнительные возможности для прибыли. Правоохранительная система Латвии крайне ограничена по возможностям. У нас нет таможенных границ с другими странами ЕС, поэтому невозможно контролировать трансграничную торговлю, а её объёмы весьма значительны. К тому же производство и контроль за сигаретами значительно проще, чем за альтернативными продуктами, и нелегальную торговлю ими невозможно ограничить теми же методами. Мы вместе со студентами РТУ изучали влияние соцсетей и онлайн-платформ на теневой рынок. Каналы распространения стали изощрённее и сложнее. В таких условиях практически невозможно отследить этих нелегальных торговцев. Поэтому в существующей ситуации ещё большее давление на альтернативные продукты в Латвии было бы неразумным», — поясняет профессор.

Он также подчёркивает, что в ЕС до сих пор нет единой политики в отношении альтернативных табачных продуктов. Именно в этом направлении стоило бы двигаться, а не стремиться к единым высоким налогам. Наоборот, налоговая политика должна учитывать особенности каждой страны и реальную покупательскую способность населения.

Особенно важно было бы усилить меры против курения сигарет на уровне ЕС. А в Латвии пока всё наоборот — основная нагрузка ложится на альтернативные табачные продукты, а не на сигареты. Это объясняется лишь стремлением увеличить доходы. Но на практике видно, что это не работает, так как растут расходы на контроль и сопутствующие меры, заключает Юруш.

Ряд стран выступает против повышения акцизов

По данным Euractiv, против повышения налогов выступают страны с низкими табачными акцизами, а также те, где сделаны значительные инвестиции в табачную промышленность и инновации по разработке менее вредных табачных продуктов. В частности, правительство Италии считает, что ЕС не должен «сдерживать инвестиции в инновационную и быстрорастущую отрасль». Позицию Италии поддерживают также Греция, Румыния, Люксембург и Венгрия.

Отмечается, что активные действия Хукстры в этом вопросе могут вызвать раскол среди стран ЕС, поскольку более богатые государства стремятся решить свои проблемы за счёт беднейших стран Европы. Ожидается, что ожесточённые дискуссии вызовет не только стремление резко повысить налоги на традиционные сигареты, но и на новые табачные и никотиновые продукты — электронные сигареты, нагреваемый табак и никотиновые подушечки, для которых пока нет общеевропейского акцизного регулирования.

Вице-премьер-министр Италии Антонио Таяни недавно направил письмо Хукстре с просьбой разъяснить его инициативы в сфере табачных налогов. В письме, оказавшемся в распоряжении Euractiv, Таяни пишет, что альтернативные табачные продукты не должны облагаться теми же налогами, что и традиционные сигареты. Он также призывает к «плодотворным дискуссиям» с Комиссией, «чтобы ЕС не создал впечатление, что стремится сдерживать инвестиции в инновационную и динамично развивающуюся отрасль, играющую важную роль в обеспечении занятости во многих странах-членах».

Уже сейчас ясно, что достичь консенсуса по вопросу табачных налогов среди стран ЕС будет крайне сложно, поскольку предлагаемые изменения могут по-разному повлиять на каждую страну и иметь серьёзные долгосрочные негативные последствия.

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Комментарии (4) 65 реакций
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