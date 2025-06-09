Свобода, равенство и порно: Франция решила признать сеть Х порноплатформой и ввести более строгие правила доступа

"Соцсеть X с 2024 года дала понять, что допускает распространение порнографического контента. Поэтому к ней следует относиться соответствующим образом", - заявили Politico в офисе министра-делегата по искусственному интеллекту и цифровым технологиям Клары Шаппаз.

Накануне министр в эфире одного из телешоу на французском телевидение объявила, что X вскоре получит "те же красивые бумаги, что и YouPorn", предписывающие соцсети запретить контент для взрослых или ввести проверку возраста. В X не ответили на вопросы Politico.