Все только о тратах. Одни обещали платить пособия, другие — привести в порядок дворы и даже строить жилье. То есть все это за счет очень ограниченных средств налогоплательщиков. Со стороны модераторов, журналистов и даже конкурентов не было обращено внимания на то, что, выделяя финансирование одним, придется отбирать его у других. По крайней мере, я не заметил.

Что же составляет большую часть доходов местных самоуправлений? Это жители и их платежи в бюджет местных самоуправлений в виде подоходного налога, а также платежи из государственного бюджета - зарплаты бюджетных работников, пенсии и социальные пособия, зарплаты учителей и врачей.

Таким образом, доходы муниципального бюджета сильно зависят от численности населения и его доходов. Если численность населения сокращается, сокращаются и доходы муниципалитетов, а в целом по всей Латвии численность населения также сокращается.

Здесь следует сделать вывод, что целесообразно конкурировать за сохранение населения и привлечение людей из других районов. Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. И перемещение людей между муниципалитетами является наиболее объективным показателем того, где лучше.

Если в Риге в период между выборами население сократилось на 30 тысяч человек, но выросло в ряде пригородов Риги, в том числе и в моей Сигулде, то можно сделать вывод, что людям не особо нравится жить в Риге. Согласно демографическим прогнозам, в ближайшие годы население будет сокращаться примерно на 20 тысяч человек в год. Будут муниципалитеты, которые будут расти и процветать, а будут и такие, которые не смогут свести концы с концами.

Чем меньше бюрократия и лучше инфраструктура в сочетании с обеспеченным качеством жизни, тем больше вероятность, что люди и бизнес будут развиваться. Растут и доходы от НН.

Обо всем этом в предвыборный период не было никаких серьезных дискуссий.

Следующий момент – расходы на инфраструктуру. Чем больше голов, тем дешевле будут тарифы на воду, канализацию и отопление. Если население сокращается, расходы не уменьшаются, просто оставшиеся будут платить больше.

Главный вывод – муниципалитеты, в которых будет сокращаться число жителей, станут все более «дорогими» по сравнению с конкурентами, у них будет меньше средств на содержание общественных зданий и инфраструктуры, и жители будут уезжать оттуда ускоренными темпами.

Самый быстрый способ оставить свои районы без жителей – закрыть как можно больше школ и больниц. Но закрывать придется. В первую очередь в тех районах, где местные власти не смогут удержать/заинтересовать своих жителей остаться или привлечь жителей из других районов.

И там мало что можно сделать. Такие деградировавшие районы будут. Это объективная реальность. Однако, какие именно, будет зависеть от результатов выборов. Что нужно всей Латвии, так это остановить тенденцию деградации в Риге, где работающих сильно не хватает».