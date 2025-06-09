Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Июня Завтра: Janis
Доступность

Людям не особо нравится жить в Риге — верный признак деградации: Pietiek (1)

Редакция PRESS 9 июня, 2025 16:12

Выбор редакции 1 комментариев

«Что бросилось в глаза во время предвыборной агитации. Прежде всего, обещания как лучше потратить наши налоги – тут кандидаты соревновались изо всех сил, - пишет Айвар Стракшас на Pietiek.com.

Все только о тратах. Одни обещали платить пособия, другие — привести в порядок дворы и даже строить жилье. То есть все это за счет очень ограниченных средств налогоплательщиков. Со стороны модераторов, журналистов и даже конкурентов не было обращено внимания на то, что, выделяя финансирование одним, придется отбирать его у других. По крайней мере, я не заметил.

Что же составляет большую часть доходов местных самоуправлений? Это жители и их платежи в бюджет местных самоуправлений в виде подоходного налога, а также платежи из государственного бюджета - зарплаты бюджетных работников, пенсии и социальные пособия, зарплаты учителей и врачей.

Таким образом, доходы муниципального бюджета сильно зависят от численности населения и его доходов. Если численность населения сокращается, сокращаются и доходы муниципалитетов, а в целом по всей Латвии численность населения также сокращается.

Здесь следует сделать вывод, что целесообразно конкурировать за сохранение населения и привлечение людей из других районов. Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. И перемещение людей между муниципалитетами является наиболее объективным показателем того, где лучше.

Если в Риге в период между выборами население сократилось на 30 тысяч человек, но выросло в ряде пригородов Риги, в том числе и в моей Сигулде, то можно сделать вывод, что людям не особо нравится жить в Риге. Согласно демографическим прогнозам, в ближайшие годы население будет сокращаться примерно на 20 тысяч человек в год. Будут муниципалитеты, которые будут расти и процветать, а будут и такие, которые не смогут свести концы с концами.

Чем меньше бюрократия и лучше инфраструктура в сочетании с обеспеченным качеством жизни, тем больше вероятность, что люди и бизнес будут развиваться. Растут и доходы от НН.

Обо всем этом в предвыборный период не было никаких серьезных дискуссий.

Следующий момент – расходы на инфраструктуру. Чем больше голов, тем дешевле будут тарифы на воду, канализацию и отопление. Если население сокращается, расходы не уменьшаются, просто  оставшиеся будут платить больше.

Главный вывод – муниципалитеты, в которых будет сокращаться число жителей, станут все более «дорогими» по сравнению с конкурентами, у них будет меньше средств на содержание общественных зданий и инфраструктуры, и жители будут уезжать оттуда ускоренными темпами.

Самый быстрый способ оставить свои районы без жителей – закрыть как можно больше школ и больниц. Но закрывать придется. В первую очередь в тех районах, где местные власти не смогут удержать/заинтересовать своих жителей остаться или привлечь жителей из других районов.

И там мало что можно сделать. Такие деградировавшие районы будут. Это объективная реальность. Однако, какие именно, будет зависеть от результатов выборов. Что нужно всей Латвии, так это остановить тенденцию деградации в Риге, где работающих сильно не хватает».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 7 реакций
Комментарии (1) 7 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:55 25.06.2025
Трамп снова хочет Нобелевку — на этот раз за мир между Ираном и Израилем
Bitnews.lv 3 часа назад
В среду опять дожди, местами сильные
Sfera.lv 4 часа назад
Джефф Безос и Лорен Санчес: «свадьба века» в Венеции
Sfera.lv 4 часа назад
Bloomberg: год войны между РФ и НАТО обойдётся миру в 1,5 трлн долларов
Bitnews.lv 8 часов назад
Ночь с дождями и ветром: погода на среду
Bitnews.lv 8 часов назад
«Министерство образования находится в отчаянии»
Sfera.lv 9 часов назад
Саммит НАТО в Гааге: раскол, компромиссы и уступки Трампу
Bitnews.lv 13 часов назад
25% жителей не читают книг
Sfera.lv 15 часов назад

«Думал, меня везут на расстрел»: латвиец вернулся из белорусской тюрьмы (1)

Важно 18:39

Важно 1 комментариев

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

Читать
Загрузка

Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира (1)

Важно 18:26

Важно 1 комментариев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Читать

Ригу украсят… мусорниками: какими будут новые урны? (1)

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 1 комментариев

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Читать

Полиция продолжает усиленные проверки на дорогах (1)

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 1 комментариев

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Читать

Трамп о 5-й статье НАТО: существуют разные интерпретации коллективной обороны (1)

Важно 17:23

Важно 1 комментариев

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Читать

MIRAGE JAZZ ORCHESTRA отметит юбилей гала-концертом в Дзинтари (1)

История и культура 17:14

История и культура 1 комментариев

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Читать

Пусть будут обе разновидности латышского: омбудсмен вступился за латгальский язык (1)

Важно 16:58

Важно 1 комментариев

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Читать