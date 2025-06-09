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«Это было издевательством над нами»: подробный рассказ, как проходил подсчет голосов на участках

Редакция PRESS 9 июня, 2025 19:41

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LETA

Прошедшие муниципальные выборы обернулись скандалом — проблемы с подсчетом голосов ставят под сомнение не только профессионализм организаторов избирательной системы, но и объективность результатов. Лаура Земите на своей странице в Facebook шаг за шагом объясняет, что происходило на избирательном участке:

"Вчера я работала в комиссии муниципального избирательного участка. Хочу подчеркнуть, что это не первый мой опыт, и прежде я сталкивалась с абсолютно нормальным ходом выборов: домой я попадала около пяти утра и не жаловалась, потому что всё шло по плану, пусть и было тяжело.

Но вчерашняя ночь была насмешкой над нами, работниками, поэтому я открыто расскажу обо всём произошедшем хаосе, чтобы:

  • Однозначно указать на ошибки ответственных лиц, которые ПОЛНОСТЬЮ лежат на их плечах;
  • Развеять мнение комментаторов в интернете, которые говорят: «Им же платят, чего жалуются за одну ночь».

Как известно, выборы начались в 8:00, соответственно, сотрудники участка были на месте с 7:00–7:30, чтобы подготовиться к первым избирателям. Весь день прошёл без сбоев, мы радовались заметно большей явке, чем в прошлые годы (в нашем участке пришло примерно на 400 человек больше, чем когда-либо прежде). Вечером в 20:00 мы закрыли участок и начали подсчёт. В процессе к председателям поступают два новых, уточнённых сопроводительных документа, по которым надо дальше передавать материалы и т. д. Иронично, что с утра все заявляют, как к выборам готовились год, а уточнения появляются в последний момент…

К 22:53 мы успешно пересчитали конверты, проверили испорченные и недействительные, разогнули «оригами»-бюллетени (хотя проще было бы напечатать нормальные большие бюллетени, а не такие, которые приходится складывать вчетверо), отсортировали бюллетени по партиям и дважды проверили их общее количество. Были готовы начать сканирование в системе, которая была открыта днём, потому что в этом году нужно использовать систему, запускаемую на уровне BIOS (то есть достаточно сложно и не под силу обычному человеку). Но тут приходит сообщение: обязательно нужно встать в очередь и ждать своей очереди, чтобы начать сканировать!

Начинается недоумение: система открыта, но пользоваться ею нельзя? Почему? Моя догадка: потому что система зависает, когда ею пользуются все одновременно? (Учитывая, что за неделю до выборов на генеральной репетиции система тоже не работала идеально.)

Но никто ничего не объясняет, говорят только: ждите, мы дадим сигнал. И ты сидишь и ждёшь… начинаешь понемногу собирать вещи участка, что-то ешь, отдыхаешь… проходит час. Что делать? Неужели и правда нельзя сканировать, если система работает? Звоним снова, пытаемся выяснить ситуацию. В 23:48 айтишник говорит: «Между нами, система не работает и, скорее всего, не заработает до утра… сейчас все в панике, обсуждают возможность ручного подсчёта». Ну хорошо, хоть что-то стало ясно (только потому, что мы сами звонили). Решаем между собой: лучше начать ручной подсчёт, чем ничего не делать. Через час, в 00:31, приходит сообщение:

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТКОВ
"Из-за проблем с системой в данный момент невозможно продолжить электронную обработку голосов.
Предлагаем два варианта:
Отдых до дальнейших указаний:
Можете отдохнуть — сколько хотите. Как только технические проблемы будут устранены, мы свяжемся с председателями и сообщим, что делать дальше. Тем не менее, велика вероятность, что работа не возобновится до утра.
Разрешён ручной подсчёт голосов!
Можно начинать ручной подсчёт, но это не исключает необходимости сканирования и ввода данных позже, когда система будет восстановлена. Ручной труд не заменяет электронные требования — итоговые результаты всё равно придётся ввести в систему. Также разрешено транспортировать непломбированные материалы в думу. Если выбираете один из вариантов, проинформируйте координатора. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и следите за дальнейшими инструкциями".

То есть, если сегодня утром в специальных новостях глава ЦИК Йоренс Лионс говорит, что около 1 ночи было принято решение считать вручную, то до нас такая информация даже близко не дошла. Из двух предложенных вариантов не следует, что принято чёткое решение: можно начинать ручной подсчёт, но точно так же могут сообщить, что он бессмысленен, и всё продолжится утром... со сканером?

Решаем между собой, что лучше поехать домой и дождаться ЧЁТКОГО плана действий от «верхов», и только потом действовать. То есть — это НЕ значит, что мы просто собрали вещи и ушли. Это ЗНАЧИТ, что мы начали упаковывать бюллетени в соответствии с Законом о выборах в муниципальные думы, который гласит: «если объявлен перерыв, перед этим списки избирателей упаковываются или помещаются в отдельный запечатанный ящик».

Опечатываем двери. Сотрудники комиссии, живущие вне Риги (в часе езды), уже отправляются домой или вызывают родственников. В то же время в WhatsApp-чате с председателями и координаторами — шквал сообщений от участков в недоумении. И вот, в 1:10 приходит сообщение от координаторов: «Если кто-то уехал домой — очень ждём обратно… Начинаем ручной подсчёт. Вся информация будет разослана по электронной почте».

Единственное письмо в 1:44: технический вспомогательный файл — Excel с таблицами по партиям для ручного подсчёта голосов. Прилагаю фото, чтобы вы поняли, с чем мы начали работать в 2 часа ночи: чертим палочки на 4 листах на 60+ человек в каждой партии…

ЗА… ПРОТИВ… ПРОТИВ… ЗА… О какой подготовке к плану B может идти речь, если ночью создаются такие Excel-таблицы? P.S. Спасибо человеку, который их собрал и прислал, но в другие годы, когда изначально планировался ручной подсчёт, всё уже было готово — A3 формы. Это не новость, их можно подготовить заранее хотя бы в цифровом виде.

Хотя и так ясно, что для этих выборов придётся посадить пару гектаров леса, чтобы компенсировать бессмысленно напечатанные горы бумаги (и я даже не говорю о бюллетенях, а о листовках с инструкциями, как закрашивать и складывать новые бюллетени и т. д.).

Соответственно, в 2 ночи мы наконец начинаем ручной подсчёт бюллетеней, что означает, что с 22:53 до 1:44 прошло три бесполезных часа — мы метались, что-то сканировали, что-то считали вручную, запечатывали документы и помещение, собирались уходить, потом возвращались, и снова начинали считать, говоря сотрудникам: «можешь ехать домой», а через 30 минут: «нет, возвращайся из Елгавы!» — и это не преувеличение, у нас действительно были сотрудники из Елгавы, Лапмежциемса и других мест за пределами Риги…

При ручном подсчёте не только надо ставить палочки на бумаге, но и вручную вбивать данные в систему, А ТАКЖЕ ВРУЧНУЮ (!!) высчитывать количество пустых голосов. То есть, повторюсь, для 16 бюллетеней с ~60 фамилиями каждый (примерно 16x60=960 раз) вручную считать по простой формуле:
X = ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ИЗМЕНЁННЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ – число отметок ЗА – число отметок ПРОТИВ.
Формула, которую можно было бы включить в систему и автоматизировать. Такие формулы в системе уже есть, это я точно знаю. Так что снова вопрос: какая была готовность к ПЛАНУ B?

Можете себе представить, сколько времени и сил уходит в 5 утра на то, чтобы 900+ раз считать эти цифры.

Уставшие и раздражённые, мы продолжили подсчёт до самого утра, и передали все документы в Рижскую думу около 7:30. Некоторые участки (им честь и хвала!) действительно ушли домой в 1:00, как было указано в первом сообщении, и вернулись утром, когда их стали «бомбить» сообщениями и звонками, что надо возвращаться к подсчёту. Вот почему подсчёт затянулся и официально продлевался. Вот почему участки были недовольны после 24-часовой смены, за которую сейчас даже нет уверенности, что заплатят адекватно (по часам).

Хочу также уточнить, что хаос и неясности были ощутимы уже до недели выборов, когда 19 мая сообщили: «в этот четверг будет генеральная репетиция, которую нужно выполнить за 3 дня» — без учёта того, что у людей есть работа, семьи, отпуска и т. д., и информация была передана слишком поздно. Как уже сообщалось в новостях, в процессе репетиции были выявлены недостатки в системе и возникли опасения по поводу её надёжности. Даже в день досрочного голосования 4 июня в первые 10–15 минут система не работала, образовались очереди…

Столько сигналов, что нужен план B, что должен быть чёткий план действий — и он должен быть так же чётко доведён до всех сторон, если он нужен.

В итоге — ночь была тяжёлой. И я просто в шоке от того, что в госучреждении можно работать и организовывать всё настолько безответственно, не разработав надлежащий план действий на случай кризиса. Я не обвиняю конкретных людей — в таких ситуациях слишком много факторов мешают качественной коммуникации «внизу», то есть между координаторами, айтишниками и председателями комиссий. Но очевидно, что решения должны приниматься одной главной ответственной персоной. И если эта персона большинству участников уже до дня выборов казалась некомпетентной — возможно, сначала нужно было навести порядок наверху: в команде организаторов и руководства?

И напоследок хочу напомнить: в избирательных комиссиях работают граждански сознательные люди, которые не получают за это больших денег и делают это во благо своей страны. После такого отношения, к сожалению, подрывается доверие… И вполне естественно, что мы злимся и возмущены.

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