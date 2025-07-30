Статья 1 закона «О статусе тех граждан бывшего СССР, у которых нет гражданства Латвии или другого государства» (далее – закон), гласит, что негражданами являются проживающие в Латвийской Республике, а также временно находящиеся за ее пределами бывшие граждане СССР, которые одновременно соответствуют следующим условиям:

- по состоянию на 1 июля 1992 года они были зарегистрированы по месту жительства на территории Латвии, независимо от правового статуса жилой площади, или

- их последнее зарегистрированное место жительства до 1 июля 1992 года находилось в Латвийской Республике, или

- факт их непрерывного проживания на территории Латвии в течение не менее 10 лет до наступления 1 июля 1992 года был подтвержден решением суда.

Дополнительно указанные лица не являются гражданами Латвии и не являются и не являлись гражданами другого государства.

Основания для утраты статуса негражданина

Статья 5 закона устанавливает следующие основания для утраты статуса негражданина:

- отказ от статуса негражданина;

- лишение статуса негражданина;

- приобретение гражданства Латвии в порядке, установленном законом «О гражданстве».

В свою очередь, согласно статье 6 закона, каждое лицо, получившее гражданство (подданство) другого государства, обязано отказаться от статуса негражданина в течение 30 дней с момента приобретения такого гражданства (подданства), подав в Управление по делам гражданства и миграции или в дипломатическое либо консульское представительство Латвии заявление об отказе от статуса негражданина.

Получение или восстановление статуса негражданина

Поскольку после получения статуса негражданина Латвии вы получили гражданство Российской Федерации, то тем самым вы потеряли статус негражданина, отказавшись от него. А так как статус негражданина может быть присвоен только тем лицам, которые являлись гражданами бывшего СССР и после этого не имели гражданства какого-либо другого государства, то вы не можете снова получить или восстановить статус негражданина Латвии.