Поджог, чтобы скрыть двойное убийство: трагедия в Добеле

После ликвидации пожара в одной из квартир были найдены тела мужчины 1979 года рождения и женщины 1968 года рождения. Изначально личности погибших установить не удалось, но позже их опознали.

Как сообщила Государственная полиция, вскоре возникли подозрения: пожар, возможно, устроили намеренно — чтобы скрыть двойное убийство. В тот же день был задержан предполагаемый виновный — мужчина 1985 года рождения, ранее уже попадавший в поле зрения полиции в Латвии и за её пределами.

Против него возбуждены два уголовных дела: по факту умышленного уничтожения имущества с применением поджога (до 10 лет лишения свободы) и по статье об убийстве двух лиц при отягчающих обстоятельствах (возможное наказание — до 20 лет или пожизненное заключение).