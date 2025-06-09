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Генсек НАТО призывает нарастить ПВО альянса в четыре раза

© Deutsche Welle 9 июня, 2025 15:51

Мир 0 комментариев

Scanpix/EPA/OLIVIER MATTHYS

Страны-члены НАТО должны в четыре раза нарастить свои возможности в сфере противовоздушной обороны для поддержания надежного сдерживания потенциальных противников, призывает генеральный секретарь альянса Марк Рютте. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщает телеканал Sky News, который получил текст выступления Рютте в "Королевском институте международных отношений" в Лондоне.

Рютте призывает страны НАТО к "квантовому скачку" в области коллективной безопасности, предупреждая, что угрозы, с которыми сталкивается альянс, "не исчезнут даже после окончания войны в Украине".

Необходимо "увеличение противовоздушной и противоракетной обороны на 400%", уверен Рютте. "Мы видим в Украине, как Россия наводит ужас с воздуха, поэтому мы укрепим щит, защищающий наше небо", - пишет генсек НАТО в своей речи. "Нашим военным также нужны тысячи единиц бронетехники и танков, миллионы артиллерийских снарядов, и мы должны удвоить наши вспомогательные возможности, такие как логистика, снабжение, транспортировка и медицинская поддержка", - призывает Рютте.

Союзники по НАТО "очень близки" к консенсусу о 5% ВВП на оборону

Говоря об угрозах альянсу генсек предупреждает, что "принятие желаемого за действительное не убережет от опасности". "Надежда - это не стратегия. Поэтому НАТО должна стать более сильным, справедливым и смертоносным альянсом", - призывает он.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что ожидает достижения странами НАТО соглашения о значительном увеличении расходов на оборону. Союзники "очень близки" к консенсусу о выделении 5% валового внутреннего продукта (ВВП) на оборонные расходы, заявил глава на встрече министров обороны стран Североатлантического альянса на прошлой неделе.

Согласно предложению генсека НАТО Марка Рютте, к 2032 году страны альянса должны будут тратить на оборону не менее 3,5% ВВП и еще 1,5% - на оборонную инфраструктуру, напомнило агентство AFP. Германия и Франция уже согласились с предложением. В то же время Испания и Бельгия считаются противниками инициативы.

Между тем Хегсет уверен, что согласие может быть получено к саммиту альянса в Гааге 24-26 июня.

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