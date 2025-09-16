Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Сентября Завтра: Asja, Asnate, Dags
Доступность

Трамп впервые назвал РФ «агрессором» в войне против Украины

© Deutsche Welle 16 сентября, 2025 11:23

Мир

Президент США заявил журналистам, что Россия, будучи "агрессором", несет большие потери в войне, чем Украина.

Президент США Дональд Трамп назвал Россию "агрессором" в войне против Украины. Об этом глава Белого дома заявил в воскресенье, 14 сентября, во время общения с журналистами. Трамп переговорил с репортерами перед отлетом из Бедминстера (штат Нью-Джерси) в Вашингтон (округ Колумбия).

"Я знаю наверняка, что почти 8000 молодых солдат погибли на этой неделе в обеих странах. Немного больше - из России. Знаете, когда вы агрессор, вы теряете больше. Для России это было немного больше. На этой неделе в войне погибло 8000 человек, чуть больше: 8017", - сказал Трамп. Как отмечает издание Politico, Трамп впервые назвал Россию агрессором в войне в Украине.

США выступали против того, чтобы назвать Россию "агрессором" в заявлении G7

Ранее, в феврале, США выступали против того, чтобы назвать Россию "агрессором" в заявлении G7 ("большой семерки") по случаю третьей годовщины войны в Украине.

Позиция Трампа по отношению к Кремлю изменилась за лето и после саммита Шанхайской организации сотрудничества с участием президента РФ Владимира Путина в Китае, пишет Politico.

В сентябре американский лидер заявил, что готов усилить санкции США в отношении России при условии, что Европа также ужесточит свои ограничения - в соответствии с действиями Вашингтона.

Трамп 14 сентября опубликовал в соцсети Truth Social письмо, в котором говорилось, что он "готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласуют их и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО перестанут покупать нефть у России".

Президент США обвинил лидеров Европы в "финансировании войны" в Украине

Приобретение некоторыми членами Североатлантического альянса российской нефти американский президент назвал "шокирующим", добавив, что это ослабляет переговорную позицию НАТО и влияние альянса на Москву.

В начале сентября в ходе видеоконференции с европейскими лидерами президент США обвинил их в "финансировании войны" в Украине через закупки российской нефти и призвал их отрезать Москву от этого источника дохода, а также оказать давление на Китай.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:45 16.09.2025
Медики требуют 133 млн евро на зарплаты
Bitnews.lv 28 минут назад
«Запрещены любые сговоры» — СК о протесте пассажирских перевозчиков
Bitnews.lv 2 часа назад
ЕС готовит пошлины на израильские товары из-за войны в Газе
Bitnews.lv 2 часа назад
В Латвии за неделю зафиксировано пять смертей от Covid-19
Bitnews.lv 2 часа назад
Япония: латвийской слонихе Зузе — 35 лет
Sfera.lv 3 часа назад
Эстония: алкоголь разрешат продавать всем интернет-магазинам
Sfera.lv 6 часов назад
Балтия: жуликам на прокорм
Sfera.lv 6 часов назад
Пётр Авен: никто не хочет говорить со мной по-латышски
Sfera.lv 7 часов назад

Трамп: Зеленский будет вынужден заключить соглашение с Россией

Важно 19:24

Важно 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден заключить соглашение о прекращении огня с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Clash Report.

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден заключить соглашение о прекращении огня с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Clash Report.

Читать
Загрузка

Каждый раз может стать последним: латвийский медик в Украине

Важно 19:02

Важно 0 комментариев

В Украине сложилась драматическая ситуация из-за российских дронов складывается не только в окопах, но и в моменты, когда раненых солдат вывозят с поля боя или перевозят в больницу. Оснащённые тепловизорами, эти летающие орудия смерти теперь угрожают каждому — и днём, и ночью. Медик украинской армии из Латвии Сармите Цирула рассказала LSM, что осознаёт: каждая эвакуация может стать последней.

В Украине сложилась драматическая ситуация из-за российских дронов складывается не только в окопах, но и в моменты, когда раненых солдат вывозят с поля боя или перевозят в больницу. Оснащённые тепловизорами, эти летающие орудия смерти теперь угрожают каждому — и днём, и ночью. Медик украинской армии из Латвии Сармите Цирула рассказала LSM, что осознаёт: каждая эвакуация может стать последней.

Читать

Зеленский призвал Трампа «занять четкую позицию» по России

Мир 18:54

Мир 0 комментариев

В преддверии возможной встречи с Трампом украинский президент призвал его занять четкую позицию по вопросу о гарантиях безопасности и санкций против России. Президент США Дональд Трамп может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом заявил во вторник, 16 сентября, в Тель-Авиве госсекретарь США Марко Рубио.

В преддверии возможной встречи с Трампом украинский президент призвал его занять четкую позицию по вопросу о гарантиях безопасности и санкций против России. Президент США Дональд Трамп может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом заявил во вторник, 16 сентября, в Тель-Авиве госсекретарь США Марко Рубио.

Читать

Не зовите меня мужчиной даже чтобы спасти: гендерные новости из Англии

Важно 18:42

Важно 0 комментариев

Королевская яхтенная ассоциация Великобритании запретила употреблять на проводимых ею мероприятиях все слова с корнем man (по-английски означает и "человек", и "мужчина") как оскорбительные для женщин и небинарных людей, ибо недостаточно инклюзивные, пишет The Telegraph.

Королевская яхтенная ассоциация Великобритании запретила употреблять на проводимых ею мероприятиях все слова с корнем man (по-английски означает и "человек", и "мужчина") как оскорбительные для женщин и небинарных людей, ибо недостаточно инклюзивные, пишет The Telegraph.

Читать

Дают три дня на размышления: медики угрожают протестами

Важно 18:41

Важно 0 комментариев

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) требует до 19 сентября, когда состоится заседание Национального совета по трехстороннему сотрудничеству, принять решение о выделении дополнительных денег отрасли здравоохранения, в том числе на увеличение зарплат работников, а в противном случае обещает начать процедуру коллективного спора об интересах, заявили в ЛПРЗСУ.

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) требует до 19 сентября, когда состоится заседание Национального совета по трехстороннему сотрудничеству, принять решение о выделении дополнительных денег отрасли здравоохранения, в том числе на увеличение зарплат работников, а в противном случае обещает начать процедуру коллективного спора об интересах, заявили в ЛПРЗСУ.

Читать

Деньги обесценились: строители требуют повышения зарплат

Бизнес 18:31

Бизнес 0 комментариев

Профсоюз работников строительной отрасли Латвии (Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība — LBNA) выступил с предложением повысить минимальную зарплату для всех работников строительной сферы.

Профсоюз работников строительной отрасли Латвии (Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība — LBNA) выступил с предложением повысить минимальную зарплату для всех работников строительной сферы.

Читать

Тяжелая работа! Уже второй советник министра не продержался и месяца

Важно 18:25

Важно 0 комментариев

Советник министра сообщения Атиса Швинки (P) по вопросам стратегической коммуникации, главный редактор журнала Teātra Vēstnesis Дидзис Руиценс, покинул должность менее чем через месяц после назначения — он работал на этом посту с 18 августа.

Советник министра сообщения Атиса Швинки (P) по вопросам стратегической коммуникации, главный редактор журнала Teātra Vēstnesis Дидзис Руиценс, покинул должность менее чем через месяц после назначения — он работал на этом посту с 18 августа.

Читать