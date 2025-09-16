Трамп впервые назвал РФ «агрессором» в войне против Украины

Президент США Дональд Трамп назвал Россию "агрессором" в войне против Украины. Об этом глава Белого дома заявил в воскресенье, 14 сентября, во время общения с журналистами. Трамп переговорил с репортерами перед отлетом из Бедминстера (штат Нью-Джерси) в Вашингтон (округ Колумбия).

"Я знаю наверняка, что почти 8000 молодых солдат погибли на этой неделе в обеих странах. Немного больше - из России. Знаете, когда вы агрессор, вы теряете больше. Для России это было немного больше. На этой неделе в войне погибло 8000 человек, чуть больше: 8017", - сказал Трамп. Как отмечает издание Politico, Трамп впервые назвал Россию агрессором в войне в Украине.

США выступали против того, чтобы назвать Россию "агрессором" в заявлении G7

Ранее, в феврале, США выступали против того, чтобы назвать Россию "агрессором" в заявлении G7 ("большой семерки") по случаю третьей годовщины войны в Украине.

Позиция Трампа по отношению к Кремлю изменилась за лето и после саммита Шанхайской организации сотрудничества с участием президента РФ Владимира Путина в Китае, пишет Politico.

В сентябре американский лидер заявил, что готов усилить санкции США в отношении России при условии, что Европа также ужесточит свои ограничения - в соответствии с действиями Вашингтона.

Трамп 14 сентября опубликовал в соцсети Truth Social письмо, в котором говорилось, что он "готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласуют их и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО перестанут покупать нефть у России".

Президент США обвинил лидеров Европы в "финансировании войны" в Украине

Приобретение некоторыми членами Североатлантического альянса российской нефти американский президент назвал "шокирующим", добавив, что это ослабляет переговорную позицию НАТО и влияние альянса на Москву.

В начале сентября в ходе видеоконференции с европейскими лидерами президент США обвинил их в "финансировании войны" в Украине через закупки российской нефти и призвал их отрезать Москву от этого источника дохода, а также оказать давление на Китай.