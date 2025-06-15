Трамп в свой день рождения принял парад в Вашингтоне. По всей стране прошли массовые протесты

Президент предостерегал от попыток протестовать во время этого марша.

Демонстрации были организованы инициативной группой под названием «No Kings» («Нет королям») и объявлены общенациональным днем протеста против политики самого Трампа и его администрации.

В Нью-Йорке, Филадельфии, Хьюстоне и многих других крупных американских городах прошли митинги, на которых перед толпами людей, размахивающих американскими флагами и плакатами с критикой Трампа, выступили местные законодатели, лидеры профсоюзов и гражданские активисты.

Военный парад в субботу вечером официально был приурочен к 250-летию армии США. При этом он совпал с днем рождения самого Трампа, которому исполнилось 79 лет.

Президент предупредил, что демонстрантов, которые будут пытаться протестовать во время военного парада, «встретит очень большая сила».

Некоторые политики и бывшие военные лидеры выступили с критикой парада, который они сочли опасной политизацией американский армии.

Другим проявлением процесса критики Трампа считают происходящее в Лос-Анджелесе, куда Трамп ввел переподчиненную ему Национальную гвардию и даже части Корпуса морской пехоты, не обученные обращению с гражданскими лицами.

Этому предшествовали протесты против облав на иммигрантов, устроенных иммиграционной службой ICE.

В основном протесты были мирными, но некоторые переросли в массовые беспорядки, в ходе которых было подожжено несколько автомобилей. Власти Лос-Анджелеса и штата Калифорния настаивают, что они контролируют ситуацию своими силами, и ни Национальная гвардия, ни федеральные войска им не нужны.

«Нет королям»

Инициативная группа «No Kings» (Нет королям) считает, что Трамп стремится править как никому не подотчетный автократ, презирающий закон.

Президентские указы, массовые увольнения федеральных служащих и массовые депортации иммигрантов привели к тому, что в судах по всей стране сейчас рассматриваются сотни судебных исков, обвиняющих администрацию Трампа в прямом нарушении либо Конституции США, либо различного рода законов и процедур.

В Филадельфии в субботу люди собрались в парке Love Park. «Я просто чувствую, что мы должны защитить нашу демократию», — сказала Associated Press 61-летняя медсестра Карен Ван Триесте. Она пояснила, что одним из поводов для участия стали сокращения, которые Трамп провёл в государственных учреждениях здравоохранения.

Одной из крупнейших стала демонстрация в Лос-Анджелесе, где власти и полиция находились в состоянии повышенной готовности из-за многодневных протестов.

Хосе Азеткла, участник правозащитной организации Brown Berets, заявил Би-би-си в Лос-Анджелесе, что именно миграционная политика вывела его на улицы. «Это не просто жестко — это зло. Нельзя разлучать семьи», — сказал он.

В Миннесоте, где в субботу напали на двух законодателей штата, убив одну из жертв и серьезно ранив другую, уже запланированные демонстрации были отменены. В машине подозреваемого были найдены списки других жертв и листовки с информацией о местах протестов против Трампа, сообщал телеканал CBS.

Несмотря на самый масштабный всплеск протестной активности после переизбрания Трампа, опросы общественного мнения показывают, что его миграционная политика по-прежнему пользуется широкой поддержкой населения.

Согласно опросу CBS/YouGov, проведенному на прошлой неделе, 54% американцев одобряют политику депортации мигрантов, находящихся в стране нелегально; 46% высказались против.

Редкий парад

В военном параде в Вашингтоне, который начался в 18:00 по местному времени, приняли участие более 6000 военнослужащих, 150 единиц техники и 50 самолетов и вертолетов.

Сам Трамп заявлял, что парад призван напомнить о роли американских вооруженных сил в крупных исторических победах и послужить прославлению американской мощи.

Однако критики назвали это мероприятие (которое, по заявлению Пентагона, еще и обойдется бюджету в 45 млн долларов) ярмаркой тщеславия и пустой тратой денег налогоплательщиков.

Во многих странах военные парады являются обычным явлением — например, в День взятия Бастилии во Франции или в День Победы в России, — но в США это большая редкость.

Последний парад подобного масштаба состоялся в 1991 году, когда по случаю окончания первой войны в Персидском заливе на улицы Вашингтона вывели 8000 солдат.

Одним из главных событий парада стал проход по улицам Вашингтона танков и другой тяжелой техники. Она прибыла в город в минувшие выходные, преодолев большую часть примерно 2500-километрового пути из Техаса на поезде.

На станции CSX в Джессапе, штат Мэриленд, тяжелую технику, в том числе танки M1 Abrams, боевые машины Bradley и самоходные гаубицы Paladin, перегрузили на грузовики и откуда доставили в Вашингтон.