Трамп в ближайшие часы будет звонить Путину насчёт гарантий Украине

© Deutsche Welle 5 сентября, 2025 08:15

Мир 0 комментариев

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует в ближайшее время поговорить с президентом России Владимиром Путиным. "Да, я это сделаю. У нас получился очень хороший диалог", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме в пятницу, 5 сентября.

Между тем, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле пока нет "наработок по организации телефонного разговора" президентов РФ и США, но он может быть "быстро организован".

Ранее Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями "коалиции желающих" во время визита украинского лидера в Париж, где обсуждались гарантии безопасности для Киева. По данным агентства Reuters, президент США в ходе часового телефонного разговора призвал европейских лидеров прекратить закупки российской нефти и оказать экономическое давление на Китай, поскольку тот оказывает финансовую поддержку военным действиям России в Украине.

Зеленский: Рамки гарантий безопасности Украины определены

По словам Владимира Зеленского, представители "коалиции желающих" достигли соглашения об общих рамках гарантий безопасности для Украины. Он уточнил, что ключевую роль в вопросе безопасности будут выполнять Вооруженные силы Украины (ВСУ). Кроме того, все участники встречи в Париже 4 сентября сошлись во мнении, что Москва отвергает любую мирную инициативу, направленную на завершение развязанной Россией войны против Украины.

В миротворческой миссии после прекращения огня в Украине намерены участвовать 26 стран, сообщил в свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон. Эти страны "формально согласились либо направить в Украину свой контингент, либо предоставить определенные средства для поддержки этой коалиции для обеспечения безопасности на море или в небе", пояснил Макрон.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

