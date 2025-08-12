Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трамп удивлен отказом Зеленского от обмена территориями

© Deutsche Welle 12 августа, 2025 11:27

Мир

Дональд Трамп заявил, что "немного удивлен" неготовностью Владимира Зеленского отказаться от ряда территорий Украины. Президент США допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским после переговоров на Аляске.

Президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен отказом украинского коллеги Владимира Зеленского от возможных территориальных уступок России в связи с закрепленным конституцией принципом территориальной целостности Украины.

"Меня немного удивил тот факт, что Зеленский сказал о необходимости конституционного согласования. То есть разрешение на войну и убийства у него есть. Но ему необходимо разрешение на обмен территориями?" - заявил Трамп в понедельник, 11 августа, во время пресс-конференции в Белом доме.

Трамп: Встреча на Аляске без Зеленского

Американский президент вновь указал, что в рамках усилий по окончанию войны РФ против Украины планируется "некий обмен территориями". "Будет произведен некоторый обмен землями. Россия оккупировала некоторые важные территории, и мы постараемся вернуть часть этой территории Украине", - отметил Трамп. 

Он подтвердил, что Зеленский не будет участвовать в переговорах на Аляске с президентом РФ Владимиром Путиным. "Я бы сказал, что он мог бы поехать. Но он уже посетил много встреч, он там уже 3,5 года, и ничего не произошло", - заявил Трамп.

Трамп: Путин и Зеленский могут встретиться после

Трамп сообщил и об ожиданиях от планируемой встречи с Путиным: "Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным и сказать ему, что он должен положить конец этой войне". По словам Трампа, он при этом рассчитывает на "конструктивный разговор" и уже "в первые две минуты" встречи будет точно знать, сможет ли заключить соглашение. Американский лидер добавил, что "хотел бы видеть прекращение огня очень-очень быстро".

Трамп допустил, что следующая встреча может быть трехсторонней с участием Путина и Зеленского. По его словам, он "посадит их двоих в одной комнате... и все решится". По оценке президента США, 88% украинцев хотят сделки с Россией. 

Трамп намерен принять Путина на Аляске 15 августа

Хозяин Белого дома 8 августа анонсировал встречу с российским лидером 15 августа на Аляске. Это мероприятие станет первой встречей Путина и Трампа с момента переизбрания последнего на второй срок. До этого президент США вживую общался с главой России еще в декабре 2021 года, когда Соединенные Штаты возглавлял Джо Байден.

Владимир Зеленский 9 августа заявил, что его страна не готова на заключение мира с Россией, которое подразумевает ее отказ от определенных территорий. "Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут. Отступать от этого никто не будет и не сможет", - подчеркнул он.

По его словам, "Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир". "Любые решения, которые против нас, любые решения, которые без Украины, - они одновременно и решения против мира. Они ничего не дадут. Это мертвые решения, они никогда не сработают", - продолжил Зеленский.

Перед саммитом на Аляске 13 августа пройдет видеоконференция европейских лидеров с Трампом и Зеленским.

