Трамп: «Трансгендерному безумию» в США придет конец

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в день своего вступления в должность главы государства в январе 2025 года он положит конец "трансгендерному безумию". Официальная политика правительства США во время его президентства будет заключаться в том, что "существует только два пола - мужской и женский", заявил Трамп в воскресенье, 22 декабря, в Финиксе на конференции AmericaFest, ориентированной на молодых консерваторов, передает агентство AFP.

Избранный президент США заверил, что подпишет указ "о прекращении сексуального калечения детей" и запретит трансгендерам служить в армии и работать в школах. Трамп отметил, что хочет "не допустить мужчин в женский спорт".

В своей речи на конференции республиканец также объявил о немедленных мерах по борьбе с "преступностью мигрантов" и пообещал, что наркокартели будут классифицированы как "террористические организации".