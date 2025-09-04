Трамп: США оставят войска в Польше и даже могут их нарастить

США не намерены выводить свои войска из Польши - об этом заявил президент США Дональд Трамп, принимая в Вашингтоне в среду, 3 сентября, своего недавно избранного польского коллегу Кароля Навроцкого. Трамп добавил, что американское военное присутствие в Польше может быть даже увеличено, "если поляки этого захотят".

"Мы никогда не рассматривали возможность вывода войск из Польши. Мы рассматриваем это в отношении других стран, но мы полностью поддерживаем Польшу и поможем ей защитить себя", - сказал глава Белого дома. Трамп также заявил, что отношения между Вашингтоном и Варшавой всегда были крепкими, но "сейчас они лучше, чем когда-либо".

Навроцкий прокомментировал итоги встречи так: "Трамп дал Польше гарантии безопасности и подчеркнул наше сотрудничество как союзников в военной сфере, это большой успех". Польский президент сообщил, что обсудил со своим американским коллегой конкретные предложения по увеличению американского военного присутствия в Польше. Навроцкий также пригласил Трампа посетить Варшаву, дата этого предполагаемого визита пока не определена.

Военные США в Польше

В настоящее время в Польше размещено около 10 000 американских солдат. 22 февраля тогдашний президент страны Анджей Дуда после переговоров с Трампом в США заявил, что американские войска не будут выведены из Польши, и их численность может быть даже увеличена. "Нам следует ожидать, что связи будут укрепляться, поскольку мы являемся надежным союзником по НАТО. Безопасность Польши - это фундаментальный вопрос, в который инвестируют США", - сказал Дуда.

7 апреля США объявили о выводе своих войск с польского военного аэродрома Ясёнка близ Жешува - ключевого узла доставки западной военной помощи Украине. Сообщалось, что военный персонал и техника будут перемещены оттуда в другие места в Польше, при этом аэродром будет и далее использоваться для оказания военной помощи Украине. Базирующееся в Висбадене командование сухопутных войск США в Европе и Африке заявило: данная мера "сэкономит американским налогоплательщикам десятки миллионов долларов". Премьер-министр страны Дональд Туск сказал, что решение согласовано с польскими властями, и сокращения американского контингента в Польше не будет.

Однако польские СМИ забили тревогу. Так, Gazeta Wyborcza 9 апреля написала, что вывод военных США с аэродрома Ясёнка - "плохой знак". "На корпоративном сленге "оптимизация" означает сокращение расходов. В Америке власть захватили люди, которые хотят превратить государство в корпорацию. Они используют топор вместо скальпеля", - указал обозреватель газеты Бартош Велинский. Экс-глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал решение США "ослаблением Запада по отношению к России" в условиях войны в Украине и выразил мнение, что Владимир Путин, "безусловно, высоко оценит этот жест".

Кароль Навроцкий и Дональд Трамп

Кароль Навроцкий, представитель национально-консервативной партии правого толка "Право и справедливость" (ПиС), выиграл выборы президента Польши во втором туре, состоявшемся 1 июня. Используя лозунг "Польша прежде всего", Навроцкий копирует Трампа - своего политического кумира. Как и действующий президент США, Навроцкий представляет себя "голосом нации" и хочет защитить простых людей от "злых элит", прежде всего от либерально-консервативного правительства Туска.

Визит в Вашингтон - первая зарубежная поездка Навроцкого с момента его вступления в должность в августе. Принимая польского политика в Белом доме, Трамп заявил, что гордится тем, что поддержал Навроцкого, и похвалил его за победу на выборах. "Это была довольно сложная гонка, довольно неприятная, и он всех победил. И всех победил очень легко, а теперь, когда они узнали его поближе, он стал ещё популярнее", - сказал президент США.

В конце августа Навроцкий наложил вето на законопроект о продлении социальных льгот украинским беженцам в стране. Он также анонсировал законодательную инициативу, согласно которой "бандеровские" символы будут приравнены к нацистским и коммунистическим, а их демонстрация запрещена в Польше.