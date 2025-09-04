Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

Трамп: США оставят войска в Польше и даже могут их нарастить

© Deutsche Welle 4 сентября, 2025 08:14

Мир

Американское военное присутствие в Польше не будет сокращено и может быть даже увеличено. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, принимая в Вашингтоне своего недавно избранного польского коллегу Кароля Навроцкого.

США не намерены выводить свои войска из Польши - об этом заявил президент США Дональд Трамп, принимая в Вашингтоне в среду, 3 сентября, своего недавно избранного польского коллегу Кароля Навроцкого. Трамп добавил, что американское военное присутствие в Польше может быть даже увеличено, "если поляки этого захотят".

"Мы никогда не рассматривали возможность вывода войск из Польши. Мы рассматриваем это в отношении других стран, но мы полностью поддерживаем Польшу и поможем ей защитить себя", - сказал глава Белого дома. Трамп также заявил, что отношения между Вашингтоном и Варшавой всегда были крепкими, но "сейчас они лучше, чем когда-либо".

Навроцкий прокомментировал итоги встречи так: "Трамп дал Польше гарантии безопасности и подчеркнул наше сотрудничество как союзников в военной сфере, это большой успех". Польский президент сообщил, что обсудил со своим американским коллегой конкретные предложения по увеличению американского военного присутствия в Польше. Навроцкий также пригласил Трампа посетить Варшаву, дата этого предполагаемого визита пока не определена.

Военные США в Польше

В настоящее время в Польше размещено около 10 000 американских солдат. 22 февраля тогдашний президент страны Анджей Дуда после переговоров с Трампом в США заявил, что американские войска не будут выведены из Польши, и их численность может быть даже увеличена. "Нам следует ожидать, что связи будут укрепляться, поскольку мы являемся надежным союзником по НАТО. Безопасность Польши - это фундаментальный вопрос, в который инвестируют США", - сказал Дуда.

7 апреля США объявили о выводе своих войск с польского военного аэродрома Ясёнка близ Жешува - ключевого узла доставки западной военной помощи Украине. Сообщалось, что военный персонал и техника будут перемещены оттуда в другие места в Польше, при этом аэродром будет и далее использоваться для оказания военной помощи Украине. Базирующееся в Висбадене командование сухопутных войск США в Европе и Африке заявило: данная мера "сэкономит американским налогоплательщикам десятки миллионов долларов". Премьер-министр страны Дональд Туск сказал, что решение согласовано с польскими властями, и сокращения американского контингента в Польше не будет.

Однако польские СМИ забили тревогу. Так, Gazeta Wyborcza 9 апреля написала, что вывод военных США с аэродрома Ясёнка - "плохой знак". "На корпоративном сленге "оптимизация" означает сокращение расходов. В Америке власть захватили люди, которые хотят превратить государство в корпорацию. Они используют топор вместо скальпеля", - указал обозреватель газеты Бартош Велинский. Экс-глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал решение США "ослаблением Запада по отношению к России" в условиях войны в Украине и выразил мнение, что Владимир Путин, "безусловно, высоко оценит этот жест".

Кароль Навроцкий и Дональд Трамп

Кароль Навроцкий, представитель национально-консервативной партии правого толка "Право и справедливость" (ПиС), выиграл выборы президента Польши во втором туре, состоявшемся 1 июня. Используя лозунг "Польша прежде всего", Навроцкий копирует Трампа - своего политического кумира. Как и действующий президент США, Навроцкий представляет себя "голосом нации" и хочет защитить простых людей от "злых элит", прежде всего от либерально-консервативного правительства Туска.

Визит в Вашингтон - первая зарубежная поездка Навроцкого с момента его вступления в должность в августе. Принимая польского политика в Белом доме, Трамп заявил, что гордится тем, что поддержал Навроцкого, и похвалил его за победу на выборах. "Это была довольно сложная гонка, довольно неприятная, и он всех победил. И всех победил очень легко, а теперь, когда они узнали его поближе, он стал ещё популярнее", - сказал президент США.

В конце августа Навроцкий наложил вето на законопроект о продлении социальных льгот украинским беженцам в стране. Он также анонсировал законодательную инициативу, согласно которой "бандеровские" символы будут приравнены к нацистским и коммунистическим, а их демонстрация запрещена в Польше.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:30 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Будет ли «Запад-2025» прикрытием для инфовойны против Балтии?
Bitnews.lv 8 часов назад
Суббота в Латвии: солнце сквозь дождевые облака
Bitnews.lv 8 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: мэр Даугавпилса раскритиковал военные карты
Sfera.lv 8 часов назад
Погода: возможны грозы
Sfera.lv 9 часов назад
Конгресс США сохранил финансирование обороны Балтии
Bitnews.lv 9 часов назад
Латвия: почему Трамп такой нехороший…
Sfera.lv 13 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать