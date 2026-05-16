Трамп сдаст Тайвань? Тревожный анонс интервью Fox News (3)

Редакция PRESS 16 мая, 2026 17:54

Мир 3 комментариев

Президент Дональд Трамп дает понять Тайваню и Китаю, предупреждая Тайбэй, что ему не стоит рассчитывать на безоговорочную военную поддержку США, если он спровоцирует войну. В интервью Брету Байеру из Fox News, которое выйдет сегодня вечером, Трамп подробно рассказал о своих личных переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином и о том, что они могут означать для глобальной безопасности.

«Должны ли жители Тайваня чувствовать себя более или менее в безопасности после ваших встреч с президентом Си?» — напрямую спросил президента Байер.

«Нейтрально. Это продолжается уже много лет», — ответил Трамп, - «Ничего не изменилось. Я скажу так: я не хочу, чтобы кто-то стал независимым. И, знаете, нам придется преодолеть 9 500 миль, чтобы вести войну. Я не хочу этого. Я хочу, чтобы они успокоились. Я хочу, чтобы Китай успокоился».

(Напомним, что на Тайване зреет идея отказаться от концепции "единого Китая", поддерживаемой со времен эвакуации туда Гоминьдана в 1949 году, и объявить о полной независимости острова. Пекин категорически против. Против, как выясняется, и Трамп).

Еще несколько тезисов из интервью: 

-Если посмотреть на соотношение сил, Китай — очень, очень сильная и большая страна. И малюсенький остров.

-Только подумайте: он находится в 59 милях от Китая. А мы — в 9 500 милях. Это слегка проблематично.

-Если посмотреть на историю, Тайвань так развился потому, что у нас были президенты, которые не имели ни малейшего представления о том, что они делают. Они украли нашу полупроводниковую промышленность.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

