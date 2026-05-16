«Должны ли жители Тайваня чувствовать себя более или менее в безопасности после ваших встреч с президентом Си?» — напрямую спросил президента Байер.

«Нейтрально. Это продолжается уже много лет», — ответил Трамп, - «Ничего не изменилось. Я скажу так: я не хочу, чтобы кто-то стал независимым. И, знаете, нам придется преодолеть 9 500 миль, чтобы вести войну. Я не хочу этого. Я хочу, чтобы они успокоились. Я хочу, чтобы Китай успокоился».

(Напомним, что на Тайване зреет идея отказаться от концепции "единого Китая", поддерживаемой со времен эвакуации туда Гоминьдана в 1949 году, и объявить о полной независимости острова. Пекин категорически против. Против, как выясняется, и Трамп).

Еще несколько тезисов из интервью:

-Если посмотреть на соотношение сил, Китай — очень, очень сильная и большая страна. И малюсенький остров.

-Только подумайте: он находится в 59 милях от Китая. А мы — в 9 500 милях. Это слегка проблематично.

-Если посмотреть на историю, Тайвань так развился потому, что у нас были президенты, которые не имели ни малейшего представления о том, что они делают. Они украли нашу полупроводниковую промышленность.