Трамп пригрозил России «экономической войной», если не увидит подвижек в переговорах Путина с Украиной

«Тысячи людей гибнут каждую неделю. Я хочу, чтобы это закончилось», — сказал Трамп на заседании кабинета министров в Белом доме.

По его словам, Путин якобы готов завершить войну, однако препятствием становится позиция Киева. «Иногда он готов, а Зеленский — нет. Нужно усадить их за стол переговоров одновременно», — отметил глава Белого дома, подчеркнув, что президент Украины «тоже не безупречен».

Трамп не исключил, что жесткие меры затронут не только Россию и ее партнеров, но и Украину.

Комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Путин не считает Зеленского легитимным для подписания мирного соглашения, Трамп назвал такие аргументы «позерством».

Ранее президент США уже угрожал Москве санкциями. В июле он пообещал ввести торговые пошлины против союзников России, если в течение 50 дней не будет заключено мирное соглашение. Позже срок был сокращен до 12 дней, а после встречи с Путиным на Аляске решение о санкциях было отложено.

По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, на прекращение конфликта может уйти еще около полугода. При этом он заявил, что благодаря действиям Трампа Москва якобы отказалась от идеи установить в Киеве марионеточное правительство и согласилась на обсуждение гарантий безопасности для Украины.