Трамп пригрозил России «экономической войной», если не увидит подвижек в переговорах Путина с Украиной

Редакция PRESS 27 августа, 2025 12:48

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести против России «очень серьезные» меры, если Владимир Путин не прекратит войну в Украине. По словам американского лидера, речь идет не о военном конфликте, а об «экономической войне», которая может серьезно ударить по российской экономике.

«Тысячи людей гибнут каждую неделю. Я хочу, чтобы это закончилось», — сказал Трамп на заседании кабинета министров в Белом доме.

По его словам, Путин якобы готов завершить войну, однако препятствием становится позиция Киева. «Иногда он готов, а Зеленский — нет. Нужно усадить их за стол переговоров одновременно», — отметил глава Белого дома, подчеркнув, что президент Украины «тоже не безупречен».

Трамп не исключил, что жесткие меры затронут не только Россию и ее партнеров, но и Украину.

Комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Путин не считает Зеленского легитимным для подписания мирного соглашения, Трамп назвал такие аргументы «позерством».

Ранее президент США уже угрожал Москве санкциями. В июле он пообещал ввести торговые пошлины против союзников России, если в течение 50 дней не будет заключено мирное соглашение. Позже срок был сокращен до 12 дней, а после встречи с Путиным на Аляске решение о санкциях было отложено.

По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, на прекращение конфликта может уйти еще около полугода. При этом он заявил, что благодаря действиям Трампа Москва якобы отказалась от идеи установить в Киеве марионеточное правительство и согласилась на обсуждение гарантий безопасности для Украины.

Поезд из Риги в эстонский Тарту обещают оставить

Новости Латвии 14:19

Новости Латвии 0 комментариев

Представители правительств Эстонии и Латвии во время встречи в эстонском Выру подтвердили, что проект Rail Baltic все еще может быть завершен к 2030 году, а железнодорожное сообщение с Ригой через Тарту и Валгу, запущенное в качестве пилотного проекта, может быть сохранено, пишет Postimees.

Туалеты в некоторых магазинах Lild стали платными

Важно 14:08

Важно 0 комментариев

Покупатели заметили, что в магазинах Lidl, где раньше были бесплатные туалеты, теперь за пользование "удобствами" взимают 50 центов.

Правительство экономит на самых беззащитных: детям из интернатов и спецшкол не повышают содержание с 2007 года

Новости Латвии 14:00

Новости Латвии 0 комментариев

Дополнительное финансирование на содержание специальных учебных заведений в этом году не предусмотрено. Об этом свидетельствует ответ Министерства образования и науки, полученный агентством LETA.

airBaltic собирается летать в Каунас: правда, только через год

Новости Латвии 13:34

Новости Латвии 0 комментариев

В следующем летнем сезоне латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" планирует открыть прямые рейсы между Ригой и Каунасом (Литва), сообщили агентству ЛЕТА в "airBaltic".

Латвийское предприятие получило международную страховую гарантию на открытие бизнеса в Кении

Бизнес 13:27

Бизнес 0 комментариев

Латвийское предприятие SIA L.J. Linen, торгующее агропродукцией, планирует реализовать инвистиционный проект в Кении и уже получило страховую гарантию от политических и финансовых рисков на сумму 9 миллионов долларов (7,7 миллиона евро), сообщило агентству LETA Министерство финансов Латвии.

Очередной удар по рыбакам: рыбы в нашем море всё меньше, Еврокомиссия вводит новые ограничения

Важно 13:03

Важно 0 комментариев

Европейская комиссия (ЕК) приняла законопроект о рыболовстве в Балтийском море на 2026 год, устанавливающий размер общих допустимых уловов и квоты, предусматривающие значительное сокращение вылова балтийской трески и сокращение вылова сельди в Рижском заливе, сообщило представительство Европейской комиссии в Латвии.

