Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Трамп прибыл на Аляску (1)

Редакция PRESS 15 августа, 2025 22:00

Мир 1 комментариев


Президент США Дональд Трамп прибыл на Аляску, где пройдет саммит с президентом России Владимиром Путиным, посвященный войне в Украине.
Самолет Air Force One президента США Дональда Трампа приземлился в Анкоридже, где пройдет его встреча с российским президентом Владимиром Путиным, передает Русская служба DW со ссылкой на Reuters. 

 

Перед приземлением на борту AF1 Дональд Трамп заявил: «Я хочу увидеть прекращение огня — быстро. Не знаю, случится ли это сегодня, но я не буду доволен, если этого не произойдет сегодня... Я здесь для того, чтобы остановить убийства».

 

Вместе с американским президентом для участия в саммите прилетели госсекретарь Марко Рубио, министры торговли и финансов Говард Лютник и Скотт Бессент, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и ее заместитель Дэн Скавино. 

Президент США Дональд Трамп сказал в пятницу, 15 августа, перед вылетом в Анкоридж, где пройдут его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, что Украина будет самостоятельно решать, проводить ли обмен территориями с Россией, передает The Moscow Times.

Трамп также сказал, что никаких деловых отношений между Вашингтоном и Москвой не будет, пока не закончится военный конфликт, и опять предупредил о возможных серьезных последствиях в случае отсутствия прогресса,

По словам американского президента, Путин проявляет интерес к экономике США под руководством администрации Трампа, и если переговоры на Аляске будут успешными, он готов обсудить дальнейшие шаги.

По словам Трампа, он не будет вести переговоры от имени Украины и украинцев, сообщает Русская служба Би-би-си.

"Я должен позволить Украине принять решение. Я думаю, что они примут правильное решение, но я здесь не для того, чтобы вести переговоры от имени Украины. Я здесь для того, чтобы усадить их за стол переговоров", - заявил Трамп.Перед вылетом Трамп написал в социальной сети Truth сообщение "Ставки высоки". 

Кремль считает, что переговоры Трампа и Путина могут продлиться 6-7 часов

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва исходит из того, что сначала Трамп и Путин проведут беседу тет-а-тет с участием помощников, передает Русская служба Би-би-си.

"Затем будут переговоры в составе делегаций, возможно, в формате рабочего ланча. Затем лидеры разойдутся на какое-то время и потом соберутся на совместную пресс-конференцию", - сказал Песков в эфире российского Первого канала.

"Ну, в целом можно представить, что, конечно, минимум часов шесть-семь на это уйдет", - резюмировал Песков.

На вопрос, как должны завершиться переговоры на Аляске, чтобы состоялась трехсторонняя встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского, представитель Кремля ответил коротко: "Результативно".

Зеленский накануне встречи Путина и Трампа: ставки действительно высоки

Накануне встречи президентов США и России на Аляске, где они должны обсудить перспективы перемирия в Украине, Зеленский заявил: "Ставки действительно высоки. Главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и сущностному разговору лидеров в трехстороннем формате: Украина, Соединенные Штаты, российская сторона".

"Пора заканчивать войну, и соответствующие шаги должны быть сделаны Россией. Надеемся на Америку", - добавил Зеленский.

Россию, помимо Владимира Путина, на переговорах с Трампом представят глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель Кирилл Дмитриев, отмечает "Медуза".

Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа.

Начало встречи, по данным Кремля, назначено на 22:30 по эстонскому времени. Белый дом сообщал, что переговоры начнутся в 22:00. Главная тема саммита - российско-украинская война. Представителей Украины на встречу не позвали.

В четверг Трамп оценил вероятность неудачной встречи с Путиным в 25%, 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 8 реакций
Комментарии (1) 8 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:05 24.08.2025
Латвия: партии по осени считают…
Sfera.lv 6 часов назад
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 6 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Министр Чударс: будущее Латвии зависит от регионов
Bitnews.lv 1 день назад
Атмосфера переменчивая: дожди и грозы сохранятся в Латвии
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: три недели без Кемери
Sfera.lv 3 дня назад
Латвия: Саласпилс — «кладезь» кадмия
Sfera.lv 3 дня назад

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО) (1)

Важно 14:53

Важно 1 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

Важно 14:00

Важно 1 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

Важно 13:45

Важно 1 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 1 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 1 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Важно 12:54

Важно 1 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

Важно 12:35

Важно 1 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать