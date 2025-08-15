Air Force One is officially wheels down at Joint Base Elmendorf in Anchorage, Alaska pic.twitter.com/neVcTFdjJj — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 15, 2025

Перед приземлением на борту AF1 Дональд Трамп заявил: «Я хочу увидеть прекращение огня — быстро. Не знаю, случится ли это сегодня, но я не буду доволен, если этого не произойдет сегодня... Я здесь для того, чтобы остановить убийства».

Вместе с американским президентом для участия в саммите прилетели госсекретарь Марко Рубио, министры торговли и финансов Говард Лютник и Скотт Бессент, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и ее заместитель Дэн Скавино.

Президент США Дональд Трамп сказал в пятницу, 15 августа, перед вылетом в Анкоридж, где пройдут его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, что Украина будет самостоятельно решать, проводить ли обмен территориями с Россией, передает The Moscow Times.

Трамп также сказал, что никаких деловых отношений между Вашингтоном и Москвой не будет, пока не закончится военный конфликт, и опять предупредил о возможных серьезных последствиях в случае отсутствия прогресса,

По словам американского президента, Путин проявляет интерес к экономике США под руководством администрации Трампа, и если переговоры на Аляске будут успешными, он готов обсудить дальнейшие шаги.

По словам Трампа, он не будет вести переговоры от имени Украины и украинцев, сообщает Русская служба Би-би-си.

"Я должен позволить Украине принять решение. Я думаю, что они примут правильное решение, но я здесь не для того, чтобы вести переговоры от имени Украины. Я здесь для того, чтобы усадить их за стол переговоров", - заявил Трамп.Перед вылетом Трамп написал в социальной сети Truth сообщение "Ставки высоки".

Кремль считает, что переговоры Трампа и Путина могут продлиться 6-7 часов

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва исходит из того, что сначала Трамп и Путин проведут беседу тет-а-тет с участием помощников, передает Русская служба Би-би-си.

"Затем будут переговоры в составе делегаций, возможно, в формате рабочего ланча. Затем лидеры разойдутся на какое-то время и потом соберутся на совместную пресс-конференцию", - сказал Песков в эфире российского Первого канала.

"Ну, в целом можно представить, что, конечно, минимум часов шесть-семь на это уйдет", - резюмировал Песков.

На вопрос, как должны завершиться переговоры на Аляске, чтобы состоялась трехсторонняя встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского, представитель Кремля ответил коротко: "Результативно".

Зеленский накануне встречи Путина и Трампа: ставки действительно высоки

Накануне встречи президентов США и России на Аляске, где они должны обсудить перспективы перемирия в Украине, Зеленский заявил: "Ставки действительно высоки. Главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и сущностному разговору лидеров в трехстороннем формате: Украина, Соединенные Штаты, российская сторона".

"Пора заканчивать войну, и соответствующие шаги должны быть сделаны Россией. Надеемся на Америку", - добавил Зеленский.

Россию, помимо Владимира Путина, на переговорах с Трампом представят глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель Кирилл Дмитриев, отмечает "Медуза".

Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа.

Начало встречи, по данным Кремля, назначено на 22:30 по эстонскому времени. Белый дом сообщал, что переговоры начнутся в 22:00. Главная тема саммита - российско-украинская война. Представителей Украины на встречу не позвали.

В четверг Трамп оценил вероятность неудачной встречи с Путиным в 25%,