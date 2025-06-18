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Трамп потребовал «полной капитуляции» Ирана

Редакция PRESS 18 июня, 2025 08:56

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен «полностью капитулировать» и отказаться от программы обогащения урана, если рассчитывает на прекращение ударов со стороны Израиля. Об этом он сообщил журналистам на борту Air Force One по пути с саммита G7 в Канаде. «Иран не может иметь ядерное оружие — всё очень просто», — подчеркнул Трамп.

По его словам, он сам не предлагал Тегерану «мирных переговоров» и уже «не особенно настроен» на диалог. Тем не менее, если иранская сторона заинтересована, она знает, как выйти на контакт. В социальной сети Truth Social Трамп отметил, что Ирану стоило принять предыдущее предложение — это, по его мнению, спасло бы множество жизней.

Президент также предупредил, что Израиль не планирует снижать интенсивность атак, и мир увидит это уже в ближайшие два дня. Он подчеркнул, что добивается не временного перемирия, а окончательного урегулирования конфликта. Среди возможных переговорщиков от США он назвал вице-президента Джей Ди Вэнса и спецпосланника Стивена Уиткоффа.

Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке Трамп принял решение досрочно вернуться в Вашингтон с саммита и созвал в Белом доме экстренное заседание Совета национальной безопасности. Ранее он заявил, что Тегерану следует эвакуироваться.

Обстановка стремительно обостряется: по данным Axios, США всё ближе к прямому вовлечению в войну. Израиль уже обратился к Вашингтону с просьбой подключиться к операции по ликвидации иранской ядерной программы, которая может позволить Тегерану создать атомную бомбу.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», нанеся удары по ядерным объектам, командным пунктам и военному руководству Ирана. Это стало реакцией на провал возобновления ядерной сделки между США и Ираном, переговоры по которой затянулись.

По информации Axios от 17 июня, встреча между представителем США Стивеном Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи может состояться уже на этой неделе. Как отмечают источники, одним из рычагов давления на Иран могут стать противобункерные бомбы, которые США готовы передать Израилю для продолжения ударов.

Тем временем 17 самолетов-заправщиков ВВС США летят на Ближний Восток. На случай, если Трамп отдаст приказ вступить в войну против Ирана.

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