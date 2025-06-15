Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Июня Завтра: Janis
Доступность

Трамп поговорил с Путиным по телефону: об Украине сказано было немного, «но это на следующую неделю»

© BBC 15 июня, 2025 18:29

Мир 0 комментариев

Дональд Трамп написал о разговоре с российским президентом в заявлении от своего имени, которое разослал Белый дом. Ранее о разговоре сообщал помощник Путина Юрий Ушаков.

Президент США признает, что основное внимание в разговоре было уделено тому, что он называет войной между Израилем и Ираном; «намного меньше времени было потрачено на Россию/Украину, но это на следующую неделю», добавляет он.

«Он делает запланированные обмены пленными — идут обмены большим числом пленных, немедленно, с обеих сторон. — продолжает Трамп. — Разговор длился приблизительно один час. Он [Путин] считает, как и я, что эта война Израиля и Ирана должна закончиться, а я объяснил, что и его война [с Украиной] должна закончиться».

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что у Владимира Путина состоялся разговор длительностью около часа с Дональдом Трампом. В изложении Ушакова, главной темой разговора был конфликт Израиля и Ирана, а не война в Украине, как прежде.

Однако войны в Украине президенты двух стран тоже коснулись. «С российской страны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами, как условлено, после 22 июня. Дональд Трамп принял к сведению эту информацию и вновь отметил заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта», — заявил Ушаков.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 19 реакций
Комментарии (0) 19 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:25 25.06.2025
Трамп снова хочет Нобелевку — на этот раз за мир между Ираном и Израилем
Bitnews.lv 3 часа назад
В среду опять дожди, местами сильные
Sfera.lv 4 часа назад
Bloomberg: год войны между РФ и НАТО обойдётся миру в 1,5 трлн долларов
Bitnews.lv 7 часов назад
Зеленский: Россия готовится к операциям на территории стран НАТО
Bitnews.lv 7 часов назад
Ночь с дождями и ветром: погода на среду
Bitnews.lv 7 часов назад
«Министерство образования находится в отчаянии»
Sfera.lv 9 часов назад
От поддержки до недоверия: как меняется отношение к Путину и Зеленскому в мире
Sfera.lv 10 часов назад
Иран и Израиль пошли на перемирие
Sfera.lv 14 часов назад

«Думал, меня везут на расстрел»: латвиец вернулся из белорусской тюрьмы

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

Читать
Загрузка

Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира

Важно 18:26

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Читать

Ригу украсят… мусорниками: какими будут новые урны?

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 0 комментариев

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Читать

Полиция продолжает усиленные проверки на дорогах

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Читать

Трамп о 5-й статье НАТО: существуют разные интерпретации коллективной обороны

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Читать

MIRAGE JAZZ ORCHESTRA отметит юбилей гала-концертом в Дзинтари

История и культура 17:14

История и культура 0 комментариев

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Читать

Пусть будут обе разновидности латышского: омбудсмен вступился за латгальский язык

Важно 16:58

Важно 0 комментариев

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Читать