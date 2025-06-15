Трамп поговорил с Путиным по телефону: об Украине сказано было немного, «но это на следующую неделю»

Президент США признает, что основное внимание в разговоре было уделено тому, что он называет войной между Израилем и Ираном; «намного меньше времени было потрачено на Россию/Украину, но это на следующую неделю», добавляет он.

«Он делает запланированные обмены пленными — идут обмены большим числом пленных, немедленно, с обеих сторон. — продолжает Трамп. — Разговор длился приблизительно один час. Он [Путин] считает, как и я, что эта война Израиля и Ирана должна закончиться, а я объяснил, что и его война [с Украиной] должна закончиться».

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что у Владимира Путина состоялся разговор длительностью около часа с Дональдом Трампом. В изложении Ушакова, главной темой разговора был конфликт Израиля и Ирана, а не война в Украине, как прежде.

Однако войны в Украине президенты двух стран тоже коснулись. «С российской страны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами, как условлено, после 22 июня. Дональд Трамп принял к сведению эту информацию и вновь отметил заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта», — заявил Ушаков.