Трамп отправил в Лос-Анджелес морпехов и больше нацгвардии

Помимо новых подразделений Национальной гвардии, в Лос-Анджелес также направят 700 морских пехотинцев с находящейся в Калифорнии базы "Кэмп-Пендлтон". В администрации президента США решение обосновали "усилением угроз в адрес федеральных служащих и зданий", пишет AFP.

Президент США Дональд Трамп, комментируя продолжающиеся протесты в Лос-Анджелесе, обвинил в создании беспорядков "профессиональных агитаторов и мятежников". Он пригрозил направить в Калифорнию еще больше представителей силовых структур, подчиняющихся федеральному центру, а не местным властям. А в записи в своей соцсети Truth Social Трамп пригрозил насилием в отношении демонстрантов, которые будут проявлять "неуважение" к посланным им солдатам.

Ньюсом пообещал подать в суд на Трампа

Губернатор Калифорнии и член Демократической партии Гэвин Ньюсом назвал "антиамериканским" решение Трампа прибегнуть к силам морской пехоты для подавления протестов в Лос-Анджелесе. Такие подразделения должны сражаться с внешними угрозами, а не действовать внутри страны, считает Ньюсом. "Их не следует отправлять на американскую землю, где они будут сражаться с собственными гражданами, чтобы воплотить в жизнь безумную фантазию президента-диктатора", - констатировал калифорнийский губернатор.

Вместе с тем Ньюсом пообещал подать в суд на Трампа. Согласно американским законам, для привлечения подконтрольных федеральному центру силовых подразделений к борьбе с беспорядками или в случае ЧС власти штатов должны сами обращаться с соответствующей просьбой в Вашингтон. Исключения - вторжение извне или угроза государственному строю. В остальных ситуациях подразделения Нацгвардии находятся под контролем местных властей.

Трамп же на фоне беспорядков в Калифорнии единолично принял указ, переводящий Нацгвардию под его командование - в отсутствие угроз, которые бы могли бы это обосновать, отметил Ньюсом. Он также обратил внимание на то, что подписанный указ не ограничен Калифорнией и позволит проводить аналогичные действия в любом из штатов США.