Трамп обвинил парацетамол в риске аутизма — врачи считают это безответственным

23 сентября, 2025 09:51

Президент США Дональд Трамп заявил, что использование парацетамола во время беременности может увеличить риск развития аутизма у детей. Он подчеркнул, что беременные женщины должны прибегать к этим препаратам только в случаях крайней необходимости, например при очень высокой температуре.

«Использовать Тайленол — не полезно», — сказал Трамп, упомянув под торговым названием самый популярный парацетамол в США. По его словам, об этом якобы предупреждает американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA).

Однако в официальном сообщении FDA отмечается: хотя ряд исследований описывают возможную связь между приёмом парацетамола и неврологическими нарушениями, причинно-следственная зависимость не доказана, а опубликованы и противоположные результаты.

Американский колледж акушеров и гинекологов (ACOG) в ответ назвал заявление Трампа безответственным. «Ни одно авторитетное исследование не установило, что парацетамол вызывает нарушения развития плода при использовании на любом сроке беременности», — заявил директор ACOG Стивен Флейшман.

Он напомнил, что в прошлом году было опубликовано одно из самых масштабных исследований, и оно не выявило связи между приёмом парацетамола во время беременности и ростом риска аутизма, СДВГ или инвалидизирующих нарушений у ребёнка.

Директор отдела медицинской этики Нью-Йоркского университета Артур Каплан в интервью AFP назвал заявление Трампа «опасным, ненаучным и чистой дезинформацией». «Я опасаюсь, что беременные женщины начнут испытывать чувство вины за использование Тайленола», — отметил он.

 

Сидеть удобно: фоторепортаж из новой Лиепайской тюрьмы

В Лиепае официально сдан в эксплуатацию новый тюремный комплекс — крупнейший в Латвии. Его строительство обошлось в 125 миллионов евро и завершилось досрочно: от проектирования до ввода объекта прошло всего 34 месяца.

Дважды за два дня — в Иманте горят автомобили

Несколько ночей подряд жители Иманты проводят без сна: в разных местах района горят автомобили. Местные считают, что пожары не похожи на несчастный случай. Полиция также выясняет, почему возгорания участились, и проверяет версии о возможных поджогах.

Архитекторы современной политики — комсомольцы и коммунисты 1980-х: взгляд

Тихая борьба за пост следующего председателя «Единства» интересна тем, что в этот раз она является не столько обычным политическим процессом, сколько частью неблагоприятных исторических процессов: похоже, это первый случай в нашем веке в Латвии, когда от формальных выборов председателя партии действительно что-то зависит. Такой комментарий к внутриполитическим процесса Латвии опубликовал портал pietiek.com. Ниже приводим текст статьи. 

Платили зарплаты в конвертах: СГД накрыла строительную фирму

Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД, VID) начало уголовное дело по факту выплаты зарплат в конвертах в компании, занимавшейся установкой, обслуживанием и ремонтом вентиляционного и кондиционирующего оборудования, сообщило агентство LETA со ссылкой на СГД.

Дроны парализовали работу аэропортов Осло и Копенгагена

Аэропорты Осло и Копенгагена были закрыты на несколько часов из-за появления дронов, сообщили власти Норвегии и Дании. В обеих странах полиция начала расследование и проверяет, есть ли связь между этими случаями.

Большинство латвийцев против полного разрыва связей с Россией: опрос

Большинство опрошенных жителей Латвии не поддерживают полный запрет экспорта товаров и услуг в Россию - таких 46%, тогда как поддерживают такие меры 36%, свидетельствует опрос "Norstat". Отношение к ограничениям на импорт также неоднозначное - поддерживают их 42%, а против выступают 45% респондентов.

Почувствуйте разницу: мэр Даугавпилса хвастается самым низким в Латвии тарифом на отопление

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш в социальных сетях похвастался тем, что в его городе в этот отопительный сезон цены на тепло не вырастут. И таким образом тариф на отопление в Даугавпилсе станет самым низким во всей Латвии.

