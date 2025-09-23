Трамп обвинил парацетамол в риске аутизма — врачи считают это безответственным

«Использовать Тайленол — не полезно», — сказал Трамп, упомянув под торговым названием самый популярный парацетамол в США. По его словам, об этом якобы предупреждает американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA).

Однако в официальном сообщении FDA отмечается: хотя ряд исследований описывают возможную связь между приёмом парацетамола и неврологическими нарушениями, причинно-следственная зависимость не доказана, а опубликованы и противоположные результаты.

Американский колледж акушеров и гинекологов (ACOG) в ответ назвал заявление Трампа безответственным. «Ни одно авторитетное исследование не установило, что парацетамол вызывает нарушения развития плода при использовании на любом сроке беременности», — заявил директор ACOG Стивен Флейшман.

Он напомнил, что в прошлом году было опубликовано одно из самых масштабных исследований, и оно не выявило связи между приёмом парацетамола во время беременности и ростом риска аутизма, СДВГ или инвалидизирующих нарушений у ребёнка.

Директор отдела медицинской этики Нью-Йоркского университета Артур Каплан в интервью AFP назвал заявление Трампа «опасным, ненаучным и чистой дезинформацией». «Я опасаюсь, что беременные женщины начнут испытывать чувство вины за использование Тайленола», — отметил он.