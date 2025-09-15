Трамп: «Ненависть между Зеленским и Путиным непостижима»

Трамп в очередной раз заявил, что завершить войну в Украине оказалось значительно сложнее, чем он ожидал.

-Я думал, что это будет для меня легко. Но это оказалось трудно, — цитирует его «Украинская правда».

На вопрос, может ли следующим шагом стать трехсторонний саммит, Трамп отметил, что формат не имеет значения:

- Будут переговоры — назовете ли вы это саммитом или просто встречей, не имеет значения. Но, вероятно, мне придется принять участие. Они ненавидят друг друга так сильно, что почти не могут разговаривать.