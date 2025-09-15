Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трамп: «Ненависть между Зеленским и Путиным непостижима»

© BBC 15 сентября, 2025 09:52

Важно

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в возможности прямых переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным из-за их глубокой личной вражды.

Трамп в очередной раз заявил, что завершить войну в Украине оказалось значительно сложнее, чем он ожидал.

-Я думал, что это будет для меня легко. Но это оказалось трудно, — цитирует его «Украинская правда».

На вопрос, может ли следующим шагом стать трехсторонний саммит, Трамп отметил, что формат не имеет значения:

- Будут переговоры — назовете ли вы это саммитом или просто встречей, не имеет значения. Но, вероятно, мне придется принять участие. Они ненавидят друг друга так сильно, что почти не могут разговаривать.

Обновлено: 11:05 15.09.2025
«Rimi» заменит бренды ICA на товары «Salling Group»
Bitnews.lv 17 минут назад
Рига: за мусор раскошелимся
Sfera.lv 26 минут назад
Конец сентября принесет заморозки и первые намёки на снег
Bitnews.lv 1 час назад
Съели под пиво. Valmiermuižas alus продают концерну Cēsu alus
Bitnews.lv 2 часа назад
«Это часть кампании по очернению меня» — Браже о публикации архивов
Bitnews.lv 2 часа назад
Лондон на марше. «Распустить парламент!» или «Беженцы, добро пожаловать».
Bitnews.lv 2 часа назад
Серое небо и дожди с грозами
Bitnews.lv 2 часа назад
Испания: жизнь без перекура или смерть туризму
Sfera.lv 3 часа назад

Заблудившегося в лесу мужчину нашли при помощи дрона: ЧП под Екабпилсом

ЧП и криминал 11:04

0 комментариев

В воскресенье спасатели Екабпилсского района с помощью дрона нашли мужчину, потерявшегося в лесу, и помогли ему добраться до безопасного места.

Читать
Загрузка

Как НЕ платить подоходный налог при продаже унаследованной или подаренной недвижимости: юрист

Юридическая консультация 10:55

0 комментариев

-Составил краткую памятку, как НЕ платить подоходный налог (25,5%) при продаже унаследованной или подаренной квартиры или дома, - пишет юрист Юрий Соколовский на своей странице в Фейсбуке.

Читать

Новый посол США в Латвии — без дипломатического опыта: кто это?

Новости Латвии 10:45

0 комментариев

Администрация Дональда Трампа выдвинула на пост посла США в Латвии Мелиссу Аргирос, которая может вступить в должность этой осенью. У Аргирос нет дипломатического опыта. Она - так называемый "политический номинант": она пожертвовала два миллиона долларов инаугурационному комитету Трампа.

Читать

Вооруженные силы стран Балтии: сильные и слабые места

Важно 10:33

0 комментариев

"Следующие - страны Балтии". Это предупреждение после полномасштабного вторжения России в Украину звучит как минимум раз в неделю. Тревога и напряжение, витающие в воздухе Эстонии, Латвии и Литвы, очевидны, и не нужен радар, чтобы уловить это настроение.

Читать

Тепло для рижан наполовину дешевле и горячая вода почти даром! Гунтарс Витолс знает, как

Выбор редакции 10:25

0 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс опубликовал в соцсети "Х" очень длинный пост, в котором заявил, что чётко знает, как снизить закупочную цену Rīgas siltums почти вдвое. Об этом также шла речь в дискуссии на телеканале TV24 (видео прилагаются к посту). Предоставим слово ему самому.

Читать

Берегите деньги! Появился новый инструмент, дающий доступ к чужим данным

Выбор редакции 10:17

0 комментариев

О новой киберугрозе под названием ClickFix сообщает портал Jauns.lv. 

Читать

Рижанка в шоке: кто наживается на парковках у рижских больниц?

Важно 10:04

0 комментариев

После сообщения о том, что больница Страдиня открывает новые льготные места для парковки своих пациентов в press.lv обратилась читательница с рассказом о парковке в Первой рижской больнице. С драматическим рассказом.

Читать