Трамп не в восторге от удара Израиля по стране, подарившей ему «Боинг» за 400 млн.

Во вторник израильские ВВС атаковали штаб-квартиру ХАМАС в Дохе. По официальной версии, это был ответ на теракт в Иерусалиме. По неофициальной — похоже, кто-то в Иерусалиме не слишком поверил в американское «зелёный свет» / «красный свет» и просто нажал на кнопку.

Из ХАМАС уже сообщили, что их верхушка осталась жива, а погиб «только» сын одного из лидеров, пара телохранителей и ещё несколько «рядовых сотрудников». Доказательств их выживания, правда, никто не представил — но кого это когда останавливало?

Трамп тем временем привычно лавировал: "Односторонние бомбардировки на территории Катара, суверенного государства и близкого союзника Соединенных Штатов, которое прилагает огромные усилия и смело рискует вместе с нами, чтобы добиться мира, не способствуют достижению целей Израиля или Америки. Однако ликвидация ХАМАС, который наживается на страданиях жителей Газы, является достойной целью".

И далее: "Я немедленно поручил специальному посланнику Стиву Виткоффу проинформировать катарцев о готовящемся нападении, что он и сделал, однако, к сожалению, слишком поздно, чтобы остановить нападение. Я считаю Катар сильным союзником и другом США и очень сожалею о месте нападения".

Чтобы окончательно погасить катарское раздражение, Трамп поспешил заверить Доху в своей личной дружбе и верности. Тем более, что Катар — не просто «ключевой посредник», а ещё и щедрый даритель. Как тут не вспомнить подаренный ему личный самолёт — жест, который, конечно, никак-никак не влияет на американскую внешнюю политику. Просто красивый знак внимания, и всё! (Так, для информации: подаренный Катаром самолет — Boeing 747-8 — оценён примерно в 400 миллионов долларов).

Вишенкой на торте стало заявление о том, что США ускорят соглашение по оборонному сотрудничеству с Катаром. А значит, можно быть спокойным: дружба скреплена и словами, и железом, и подарками в виде крыльев.