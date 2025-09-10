Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трамп не в восторге от удара Израиля по стране, подарившей ему «Боинг» за 400 млн.

Редакция PRESS 10 сентября, 2025 15:57

Мир 0 комментариев

Дональд Трамп, известный мастер дипломатии в стиле «и вашим, и нашим», выразил недовольство израильским ударом по руководству ХАМАС, "которое, к сожалению, находится в районе Дохи, столицы Катара. Но — о чудо! — от прямого осуждения союзников из Тель-Авива воздержался. Впрочем, катарцев он тут же заверил: «Не волнуйтесь, больше такого у вас дома не повторится». Ну, если сказал Трамп — значит, так и будет.

Во вторник израильские ВВС атаковали штаб-квартиру ХАМАС в Дохе. По официальной версии, это был ответ на теракт в Иерусалиме. По неофициальной — похоже, кто-то в Иерусалиме не слишком поверил в американское «зелёный свет» / «красный свет» и просто нажал на кнопку.

Из ХАМАС уже сообщили, что их верхушка осталась жива, а погиб «только» сын одного из лидеров, пара телохранителей и ещё несколько «рядовых сотрудников». Доказательств их выживания, правда, никто не представил — но кого это когда останавливало?

Трамп тем временем привычно лавировал: "Односторонние бомбардировки на территории Катара, суверенного государства и близкого союзника Соединенных Штатов, которое прилагает огромные усилия и смело рискует вместе с нами, чтобы добиться мира, не способствуют достижению целей Израиля или Америки. Однако ликвидация ХАМАС, который наживается на страданиях жителей Газы, является достойной целью". 

И далее: "Я немедленно поручил специальному посланнику Стиву Виткоффу проинформировать катарцев о готовящемся нападении, что он и сделал, однако, к сожалению, слишком поздно, чтобы остановить нападение. Я считаю Катар сильным союзником и другом США и очень сожалею о месте нападения".

Чтобы окончательно погасить катарское раздражение, Трамп поспешил заверить Доху в своей личной дружбе и верности. Тем более, что Катар — не просто «ключевой посредник», а ещё и щедрый даритель. Как тут не вспомнить подаренный ему личный самолёт — жест, который, конечно, никак-никак не влияет на американскую внешнюю политику. Просто красивый знак внимания, и всё! (Так, для информации: подаренный Катаром самолет — Boeing 747-8 — оценён примерно в 400 миллионов долларов). 

Вишенкой на торте стало заявление о том, что США ускорят соглашение по оборонному сотрудничеству с Катаром. А значит, можно быть спокойным: дружба скреплена и словами, и железом, и подарками в виде крыльев.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать