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Трамп «не в восторге» от разговора с Путиным: поставки Украине оружия продолжены

© Deutsche Welle 4 июля, 2025 17:50

Мир

Президент США заявил, что "не в восторге" от беседы с российским лидером. Это - шестой официальный телефонный разговор политиков с января.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным не достиг прогресса в вопросе прекращения войны РФ в Украине. Глава Белого дома в четверг, 3 июля, пообщался с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

"Это был довольно долгий разговор, мы говорили о многих вещах, включая Иран, а также, как вы знаете, о войне с Украиной. И я не в восторге", - заявил американский лидер. "Я не достиг с ним (Путиным. - Ред.) никакого прогресса", - добавил Трамп.

Трамп о поставках Киеву: Мы даем оружие

Кроме того, американский лидер выступил с утверждением, что США продолжают поставки вооружений Киеву. "Мы даем оружие, мы работаем с ними (украинцами. - Ред.) и пытаемся им помочь", - заявил он.

"Знаете, Байден опустошил всю нашу страну, давая им оружие, а мы должны быть уверены, что у нас самих его достаточно", - резюмировал Трамп.

Кремль: Беседа продолжалась почти час

По версии Кремля, шестой официальный телефонный разговор Путина и Трампа с января продолжался 3 июля почти час.

Политики также обсудили ситуацию в Сирии, Иране и на Ближнем Востоке, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Речь о возможности личной встречи не шла, однако, по утверждению Ушакова, "эта идея витает в воздухе".

Предыдущая беседа состоялась в середине июня, когда Путин предложил свою кандидатуру в качестве посредника в ближневосточном урегулировании. По данным британской газеты Financial Times, 4 июля Трамп проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинские чиновники в беседе с агентством AFP подтвердили, что в Киеве уже "идет подготовка" к этому звонку.

Politico: Пентагон заморозил поставки Киеву

Газета Politico со ссылкой на три источника 1 июля сообщила, что Пентагон заморозил поставки Киеву ракет для систем ПВО Patriot, ракет Hellfire и других высокоточных артиллерийских боеприпасов из-за опасений, что запасы этих вооружений в США слишком малы. По данным издания, поставки этих вооружений были согласованы с Киевом еще администрацией Байдена.

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