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«Трамп может менять свое мнение трижды за день, но реально ничего же не происходит»: Затлерс

Редакция PRESS 24 февраля, 2025 11:39

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TV24

Бывший президент Латвии Валдис Затлерс считает, что по существу в мировой политике ничего особенного не произошло. Об этом он заявил в программе «Dienas personība ar Veltu Puriņu» на телеканале TV24.

«Дональд Трамп есть Дональд Трамп, он может менять свое мнение трижды за день, и это типично для него. Просто он делает это очень эмоционально и эгоцентрично. Именно поэтому к его громким заявлениям, которые по-прежнему являются одним большим шоу, следует относиться с осторожностью», - отмечает Затлерс.

«Если посмотреть, что Трамп фактически сделал за месяц — отправил 10 заключенных в Пуэрто-Рико? Принял закон о трансвеститах в женском спорте после прецедента на парижской Олимпиаде? Это все правильно, но это не требует ничего особенного, никаких усилий. Вот и все», — успокаивает бывший президент.

По его мнению, нужно позволить Трампу устраивать свои шоу, но не забывать о своих интересах.

«Нам нужно думать о том, в чем заключаются наши интересы, а не вестись на поспешные оценки или, не дай Бог, поспешные заявления!», - считает Затлерс.

Переговоры, состоявшиеся в Саудовской Аравии, были двусторонними - после трех лет политического отказа от сотрудничества, когда единственными контактами были контакты между спецслужбами, как признал глава Российской Федерации Владимир Путин. Эти переговоры были фактически своего рода разведкой, чтобы выяснить, кем на самом деле является оппонент, в чем его слабые и сильные стороны, чтобы восстановить отношения на уровне послов и решить, какими будут политические группы, которые будут общаться друг с другом, заметил Затлерс.

«Это не заняло много времени, потому что обе стороны хотели этого - Россия, чтобы выйти из изоляции и иметь возможность сказать, что с ними снова считаются, а Трамп хотел показать, что «я могу!»», - объясняет Затлерс.

«Там по существу ничего не обсуждалось о мире в Украине — россияне продолжали атаковать и бомбить. Там даже не начинались никакие переговоры», — считает Затлерс.

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