Трамп: мне хватит двух минут разговора с Путиным, чтобы всё понять

По замыслу Трампа, встреча на Аляске - своего рода пробный шар, а финальным этапом процесса урегулирования должна стать встреча Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Мне нужно добиться, чтобы оба они оказались в одной комнате", - заявил Трамп журналистам, отметив, что при таком развитии событий "удастся решить проблему".

Дональд Трамп и Владимир Путин встречаются 15 августа, чтобы обсудить движение к перемирию в Украине. Владимир Зеленский на встрече присутствовать не будет.

Ранее Трамп предположил, что будущий договор между Киевом и Москвой может включать обмен территориями. Зеленский заявлял, что его страна "дарить свою землю" не собирается.

В канун саммита на Аляске множатся прогнозы относительно истинных целей сторон, прежде всего Путина. Так, в отчете Института изучения войны (ISW) сообщается, что Москва попытается использовать предстоящий саммит, чтобы поссорить Штаты и Европу, а не для значимых усилий по приближению мира в Украине.

По информации The Washington Post, Путин не готов возвращать Украине захваченные части Херсонской и Запорожской областей, а в США и Европе его просто неправильно поняли.