Трамп: мне хватит двух минут разговора с Путиным, чтобы всё понять

12 августа, 2025 15:41

Дональд Трамп собирается на встрече с российским лидером Владимиром Путиным попросить его завершить конфликт в Украине. Выступая на пресс-брифинге в Белом доме, президент США сообщил, что уже за две минуты встречи поймет, удастся ли заключить соглашение по Украине или нет. "Я хотел бы видеть наилучшую для обеих сторон сделку", - подчеркнул американский лидер.

По замыслу Трампа, встреча на Аляске - своего рода пробный шар, а финальным этапом процесса урегулирования должна стать встреча Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Мне нужно добиться, чтобы оба они оказались в одной комнате", - заявил Трамп журналистам, отметив, что при таком развитии событий "удастся решить проблему".

Дональд Трамп и Владимир Путин встречаются 15 августа, чтобы обсудить движение к перемирию в Украине. Владимир Зеленский на встрече присутствовать не будет.

Ранее Трамп предположил, что будущий договор между Киевом и Москвой может включать обмен территориями. Зеленский заявлял, что его страна "дарить свою землю" не собирается.

В канун саммита на Аляске множатся прогнозы относительно истинных целей сторон, прежде всего Путина. Так, в отчете Института изучения войны (ISW) сообщается, что Москва попытается использовать предстоящий саммит, чтобы поссорить Штаты и Европу, а не для значимых усилий по приближению мира в Украине.

По информации The Washington Post, Путин не готов возвращать Украине захваченные части Херсонской и Запорожской областей, а в США и Европе его просто неправильно поняли.

  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

