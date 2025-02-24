Трамп лишил денег нескольких НПО, помогавших украинцам в Латвии? Но другие этих денег и не видали никогда

Казалось бы, при чем тут решения, принятые за океаном и помощь украинским беженцам в Латвии? Напомним, что в августе 2023 года Государственный департамент США выделил 1,86 миллионов долларов на программы помощи украинским беженцам в нашей стране. Из них 1,24 млн долларов разделили между собой шесть неправительственных организаций (НПО). Финансирование было предоставлено:

«Tavi Draugi» – для создания двух мобильных «Пунктов помощи» для распространения информации и оказания критически важных услуг украинским беженцам по их прибытии, а также на обустройство центра присмотра за детьми.

«Drošā māja» – для оказания психоэмоциональной поддержки беженцам и обучения специалистов и волонтеров, работающих с беженцами, с акцентом на снижение рисков торговли людьми, ретравматизации и выгорания волонтеров.

«Radošās Idejas» – для предоставления профессионально ориентированных курсов обучения латышскому и английскому языку, курсов бизнеса и предпринимательства, а также мероприятий культурной интеграции для украинских беженцев.

«TEV» – для создания системы поддержки украинских беженцев и их детей в Латвии, помогая с жильем, здравоохранением, социальными услугами, языковой подготовкой, юридическими консультациями, образованием и психологической поддержкой, уделяя особое внимание социально изолированным беженцам и лицам с особыми потребностями.

«Baltijas Drošības fonds» – для обучения украинских беженцев английскому языку, чтобы облегчить их интеграцию, улучшить возможности трудоустройства и подключить беженцев к англоязычному информационному пространству.

И наконец Рижское агентство инвестиций и туризма (в партнерстве с обществом "Ukrainas studiju centrs") – для курсов латышского языка, социальной интеграции и программы наставничества для украинцев, проживающих в Риге.

На что потратили?

Как видно, американское финансирование выделялось на довольно абстрактные цели - интеграция, информирование, изучение латышского и английского языка, различные курсы и культурные мероприятия с песнями и танцами. Как же представители этих организаций отчитываются о проделанной работе и потраченных деньгах?

Гунта Виксне, член правления латвийской НПО "Приют "Безопасный дом"" (Patvērums "Drošā māja"), рассказала Латвийскому радио, что на полученные более 200 000 долларов были организованы семейные лагеря, группы поддержки для женщин и проект "Ужин в латвийской семье" (Vakariņas Latvijas ģimenē). Была также разработана и распространена среди латвийских школ образовательная программа о том, как говорить с детьми о войне.

Руководитель общества Tavi draugi Улвис Новикс рассказал, что на выделенные США 250 000 долларов организация создала мобильный пункт помощи, с которым отправилась по регионам Латвии, чтобы определить потребности украинских беженцев и проинформировать их о доступных услугах. На эти же средства был открыт центр поддержки украинских детей, где они, например, могли изучать латышский язык.

Кроме того, общество TEV получило от США 235 000 долларов на создание системы поддержки украинских беженцев и их детей в Латвии, с особым вниманием к социально уязвимым группам и людям с особыми потребностями, рассказала Латвийскому радио представитель организации Амела Аль-Асбахи.

Решение Трампа сорвало планы

Американские доллары успешно осваивались на благо украинского народа в Латвии до недавнего времени. До тех пор, пока президент США Дональд Трамп не вступил в должность - одним из первых указов он подписал приостановку всех американских программ внешней помощи на 90 дней. Это решение Трампа сорвало планы и латвийских благотворительных организаций.

"Все проекты, финансируемые США, заморожены. Люди работали на полную ставку и планировали трудиться до лета, но теперь, скорее всего, останутся без работы. Мы проектная организация. Когда ты знаешь, что твой контракт истекает 31 июля, ты к этому готовишься. А здесь все оборвалось в один день", — рассказала Виксне.

"60 000 долларов еще не были перечислены. Эти средства должны были поступить, но платеж заморожен. Остаток выделенных средств пока есть на счете организации, но согласно указу Трампа мы не можем расходовать их в течение 90 дней", — сказала Аль-Асбахи. Из-за этого общество TEV больше не может оказывать помощь украинцам в Латвии.

"Такова политика. Конечно, грустно, что один человек может изменить взгляды государства и его общие цели. Это тяжелое решение", — считает Новикс и признает, что решение Трампа поставило точку во многих проектах помощи.

Помощь без американских долларов - возможна

Но ведь вообще с этой помощью получилось, как у Маяковсекого: "К одним паспортам - улыбка у рта, к другим - отношение плёвое..." Так к кому же было плёвое отношение?

Многие латвийские благотворительные организации, которые оказывали ощутимую помощь жителям Украины, справляются и без заокеанской помощи. Хотя она бы им очень и очень не помешала. Например, на Рижском Центральном рынке уже два года работает пункт помощи украинским беженцам под патронажем организации Young Folks. Занимаются там весьма конкретной и ощутимой помощью: принимают и раздают нуждающимся украинцам полезные вещи. Не только одежду-обувь, но и мебель, коляски, посуду. Даже парикмахер стригла людей бесплатно.

В какой-то момент этот "магазин" сделался своего рода социальной площадкой, где беженцы могли повидаться, попить чаю, обменяться новостями, согреться душами среди единомышленников. Но за все надо платить - особенно за аренду помещения, зимой это выливается примерно в 1300 евро в месяц. Неделю назад Press.lv уже писал, что это уютное место оказалось буквально на грани закрытия из-за нехватки средств для оплаты счетов.

"Мы никакой такой поддержки не получали. Делаем все своими силами, - комментирует Александр Морозов внезапно прекратившееся финансирование из Америки. Какую-то помощь время от времени удается выпросить у Рижской думы, но по большей части организацию существует на пожертвования добрых людей. Отзывчивые люди помогли также сохранить склад с домашней атмосферой на Центральном рынке. - Все работает, еще до весны спокойно работаем. Скорее всего и после тоже будем"

На ближайшее будущее Александр смотрит с долей оптимизма. Несмотря на все трудности, он намерен продолжать поддерживать беженцев из Украины:

"Есть у нас три направления: на рижском автовокзале для транзитных беженцев (для них оставляют на вокзале вещи первой необходимости, еду, собирают деньги на билеты - прим. ред.), магазин с бесплатной одеждой и другими вещами на Центральном рынке, и вовлекаем украинцев, взрослых и подростков, в культурную жизнь. Нет причин останавливаться, продолжаем и помогаем", - отвечает Александр.

Благотворители на мели

В тоже время Улвис Новикс, руководитель общества Tavi draugi, получавшего поддержку от США, признает, что без финансирования с грантов и проектов поддерживать деятельность организации довольно трудно. Обмеление потока пожертвований угрожает как уплате аренды за обширный склад на ул. Вентспилс в Риге, так и возможности заплатить зарплату работникам, а также залить топливо в машины, которые везут Украине благотворительные грузы.

Общество существует, привлекая проектные деньги и пожертвования. Но сейчас размер пожертвований сократился настолько драматично, что в обществе не знают, как оплатить аренду.

"Мы должны оплачивать счета за отопление, за аренду, зарплаты. Есть расходы на топливо, и этому разделу критически не хватает [денег]. Мы привлекаем фонды, пишем проекты, но мы не можем оплатить вовремя счета", - отметил глава общества, чьи расходы в среднем составляют 30 000 евро в месяц.

Очевидно, что многим благотворительным организация, помогавшим беженцам, и привыкшим существовать на иностранные гранты придется затянуть пояса. Захотят ли добрые жители Латвии оплачивать разнообразные проекты интеграции и культурного разнообразия, как это делало американское правительство? Или предпочтут отдать свои кровные евро на покупку теплых вещей и элементарных продуктов питания для украинских детей? Вопрос открытый, но скорее всего ужины в латвийской семье и знакомство с богатой латвийской культурой придется отложить по меньшей мере до лета. А там... уже как Трамп решит.