Трамп хочет приехать на похороны папы римского Франциска

Президент США Дональд Трамп хочет посетить похороны папы римского Франциска в Италии. Об этом глава Белого дома сообщил в понедельник, 21 апреля, в соцсети Truth Social. "Мы с Меланией поедем на похороны папы Франциска в Рим. Мы с нетерпением ждем этого!" - написал американский лидер.

Это первая анонсированная поездка Трампа за границу с начала его второго президентского срока.

На минувшей неделе премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригласила его совершить официальный визит в Рим. Трамп принял приглашение, сообщила глава кабмина Италии в Белом доме, напоминает агентство dpa. Не исключено, что Трамп совместит посещение похорон с визитом.