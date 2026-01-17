Трамп грозит пошлинами странам, которые не поддержат претензии США на Гренландию

Комментарий по Гренландии прозвучал на фоне визита двухпартийной делегации Конгресса США в Копенгаген, которая прибыла туда в попытке снизить напряженность.

Ранее, 14 января, в Вашингтоне состоялась встреча министров иностранных дел Дании и Гренландии Ларса Лекке Расмуссена и Вивиан Моцфельдт с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. Консультации завершились без результата.

Моцфельдт, в частности, отметила, что желала бы усиления сотрудничества с Белым домом, но не хотела бы, чтобы Гренландия перешла под контроль США.

Претензии США на Гренландию

Гренландия - автономная территория Дании. Остров не входит в Евросоюз, но является частью НАТО в составе Дании. По словам Дональда Трампа, Гренландия имеет ключевое значение для национальной безопасности США, а также для безопасности Арктического региона, где, по словам главы Белого дома, усилилась активность России и Китая. Трамп планирует сделать остров ключевым в планируемой американской системе противоракетной обороны "Золотой купол" (Golden Dome).

По мнению президента США, Вашингтон должен получить контроль над Гренландией "так или иначе", силовое решение проблемы - "одна из опций". Конфликт вокруг арктической территории, по мнению наблюдателей, угрожает расколоть НАТО.

Во время мероприятия в Белом доме, посвященного сельскому здравоохранению, президент США вспомнил, как он угрожал европейским союзникам повышением пошлин на фармацевтическую продукцию.

"Я могу сделать это и с Гренландией", - сказал он. "Я могу на страны, если они не согласятся на Гренландию, потому что Гренландия нужна нам для национальной безопасности. Так что я могу это сделать", - подчеркнул президент США.