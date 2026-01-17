Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трамп грозит пошлинами странам, которые не поддержат претензии США на Гренландию

Euronews 17 января, 2026 15:51

0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести пошлины в отношении стран, которые не поддерживают притязания Вашингтона на Гренландию. Об этом американский лидер сказал в пятницу, 16 января, в Белом доме. "Я могу ввести пошлины для стран, если они не поддержат (США в вопросе) Гренландии, потому что Гренландия нужна нам для национальной безопасности. Так что я могу поступить так", - подчеркнул Трамп. Он также назвал себя "королем пошлин".

Комментарий по Гренландии прозвучал на фоне визита двухпартийной делегации Конгресса США в Копенгаген, которая прибыла туда в попытке снизить напряженность.

Ранее, 14 января, в Вашингтоне состоялась встреча министров иностранных дел Дании и Гренландии Ларса Лекке Расмуссена и Вивиан Моцфельдт с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. Консультации завершились без результата.

Моцфельдт, в частности, отметила, что желала бы усиления сотрудничества с Белым домом, но не хотела бы, чтобы Гренландия перешла под контроль США.

Претензии США на Гренландию

Гренландия - автономная территория Дании. Остров не входит в Евросоюз, но является частью НАТО в составе Дании. По словам Дональда Трампа, Гренландия имеет ключевое значение для национальной безопасности США, а также для безопасности Арктического региона, где, по словам главы Белого дома, усилилась активность России и Китая. Трамп планирует сделать остров ключевым в планируемой американской системе противоракетной обороны "Золотой купол" (Golden Dome).

По мнению президента США, Вашингтон должен получить контроль над Гренландией "так или иначе", силовое решение проблемы - "одна из опций". Конфликт вокруг арктической территории, по мнению наблюдателей, угрожает расколоть НАТО.

Во время мероприятия в Белом доме, посвященного сельскому здравоохранению, президент США вспомнил, как он угрожал европейским союзникам повышением пошлин на фармацевтическую продукцию.

"Я могу сделать это и с Гренландией", - сказал он. "Я могу на страны, если они не согласятся на Гренландию, потому что Гренландия нужна нам для национальной безопасности. Так что я могу это сделать", - подчеркнул президент США.

 

Важно 15:46

0 комментариев

Сегодня, 17 января, в Латвии в государственных и муниципальных учреждениях - рабочая суббота, поскольку 2 января было выходным днём. По этому поводу было выпущено специальное распоряжение Кабмина.

Американцы взялись за теневой флот. Чем это грозит России в 2026 году?

Мир 14:10

0 комментариев

Новый год начался драматично для теневой армады ржавых танкеров сомнительного происхождения, которые помогают России, Ирану и Венесуэле торговать нефтью в обход западных санкций. США взялись за теневой флот в Атлантике, объявили морскую блокаду Венесуэлы и захватили танкер под российским флагом неподалеку от Великобритании. А Украина с начала зимы атакует идущие в Россию суда в Черном море.

Вовремя сообразил: как взрослые помогли ребёнку потушить пожар

Важно 13:38

0 комментариев

Почувствовав задымление и заметив пожар, ребёнок в пятницу остановил проезжавшую мимо автомашину и с помощью взрослых вызвал спасателей, сообщила агентству LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

«Это кринжовая эстетика»: художник по свету требует извинений от худрука театра «Дайлес»

Важно 13:21

0 комментариев

Художник по свету Юлия Бондаренко требует официальных извинений от художественного директора театра "Дайлес" Виестурса Кайришса за эмоциональное насилие, публичное унижение и непрофессиональное обращение на генеральной репетции рождественского концерта Pēkšņi gaismā. Кайришс не видит оснований для обвинения, поскольку, по его словам, качество работы было неприемлемым и он действовал "хирургическим путём", чтобы спасти ситуацию. Минкульт уже получил от Бондаренко жалобу, но её продвижение пока неясно, поскольку ждут информации от театра "Дайлес", сообщает программа ЛТВ Kultūršoks.

Куда мужчины подевались? Женщин в Латвии намного больше — вы удивитесь, насколько

Важно 12:34

0 комментариев

В начале прошлого года среди всего населения Латвии была 997 тысяч 641 женщина и 862 тысяч 924 мужчины, о чём свидетельствует информация Центрального статистического управления.

Президент Польши Кароль Навроцкий: Европейский союз — это «угасающая звезда»

Важно 12:20

0 комментариев

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Польша должна быть в авангарде лагеря, реформирующего Европейский союз. Критикуя нынешнюю политику сообщества, он отметил, что страны, которые не согласны с Брюсселем по ряду проблем, не следует причислять к евроскептикам.

