Трамп готов ввести новые «адские» санкции против России

Редакция PRESS 9 января, 2026 15:46

Важно

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает двухпартийный законопроект Конгресса о санкциях против России. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News в четверг, 8 января.

Отвечая на вопрос ведущего, Трамп отметил: «Я поддерживаю» эти меры, добавив при этом, что надеется, что применять их не придется. По его словам, против Москвы уже действуют «серьезные санкции», а российская экономика находится «в очень плохом» состоянии, передает Deutsche Welle.

Трамп также прокомментировал ситуацию с танкером Marinera (ранее Bella 1), задержанным 7 января в Северной Атлантике Береговой охраной США. По его словам, с судна на текущем этапе осуществляется выгрузка нефти.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил в соцсети X, что Трамп дал согласие на продвижение законопроекта, предусматривающего санкции против стран, закупающих российскую нефть. В их числе он назвал Китай, Индию и Бразилию.

Законопроект был разработан Грэмом совместно с сенатором-демократом Ричард Блюменталь и представлен в апреле 2025 года. Документ, который поддерживают более 80 сенаторов, предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, покупающих у России нефть, газ, уран и другую продукцию.

Грэм ожидает, что голосование по законопроекту может состояться уже в начале следующей недели. По его словам, принятие документа позволит США усилить давление на страны, продолжающие закупать российские энергоносители.

Главные новости

Страшнее, чем можно себе представить: появилось видео взрыва на Баускас
Важно

Страшнее, чем можно себе представить: появилось видео взрыва на Баускас

Недобили? Нацблок предлагает выразить недоверие Силине из-за русского языка в LSM
Важно

Недобили? Нацблок предлагает выразить недоверие Силине из-за русского языка в LSM (1)

Вступили в силу изменения в Законе о дорожном движении: что нужно знать?
Важно

Вступили в силу изменения в Законе о дорожном движении: что нужно знать?

Сколько стоит гренландец? «От 10 000 до 100 000 долларов»: США обсуждают подкуп

Важно 16:39

Важно

Администрация президента США Дональд Трамп рассматривает возможность прямых выплат жителям Гренландия в рамках сценариев, связанных с потенциальным присоединением острова к Соединенным Штатам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех человек, знакомых с обсуждениями.

Администрация президента США Дональд Трамп рассматривает возможность прямых выплат жителям Гренландия в рамках сценариев, связанных с потенциальным присоединением острова к Соединенным Штатам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех человек, знакомых с обсуждениями.

Загрузка

В ЕС хотят запретить салюты: Нидерланды готовы нажать на стоп

Всюду жизнь 16:26

Всюду жизнь

Новый год без оглушительных взрывов может стать реальностью для всё большего числа европейцев. Нидерланды, как ожидается, присоединятся к Ирландии и запретят большую часть потребительских фейерверков уже до конца 2026 года.

Новый год без оглушительных взрывов может стать реальностью для всё большего числа европейцев. Нидерланды, как ожидается, присоединятся к Ирландии и запретят большую часть потребительских фейерверков уже до конца 2026 года.

19 тысяч за вековой дуб. Экс-глава стройуправления Марупе оштрафована

Новости Латвии 16:24

Новости Латвии

Рижский районный суд признал бывшую главу строительного управления Марупеского края Айду Скалбергу виновной и назначил ей денежный штраф в размере 7800 евро, а также обязал выплатить государству компенсацию за ущерб окружающей среде в размере 11 008 евро. Дело связано с выдачей разрешения на строительство рядного дома в Марупе рядом с охраняемым вековым дубом, который впоследствии был срублен.

Рижский районный суд признал бывшую главу строительного управления Марупеского края Айду Скалбергу виновной и назначил ей денежный штраф в размере 7800 евро, а также обязал выплатить государству компенсацию за ущерб окружающей среде в размере 11 008 евро. Дело связано с выдачей разрешения на строительство рядного дома в Марупе рядом с охраняемым вековым дубом, который впоследствии был срублен.

В Риге открыли новый променад на улице Мукусалас

Важно 16:14

Важно

Открытый в пятницу променад на улице Мукусалас обеспечит долговечность одной из ключевых транспортных артерий Риги, заявил вице-мэр столицы Вилнис Кирсис. По его словам, проект стал выгодой для жителей города, городской среды и транспортной инфраструктуры.

Открытый в пятницу променад на улице Мукусалас обеспечит долговечность одной из ключевых транспортных артерий Риги, заявил вице-мэр столицы Вилнис Кирсис. По его словам, проект стал выгодой для жителей города, городской среды и транспортной инфраструктуры.

Добыча нефти в России резко упала из-за санкций США. Ниже квоты ОПЕК+

Мир 15:53

Мир

В декабре российские нефтяные компании были вынуждены существенно сократить добычу на фоне санкций администрации Дональд Трамп, которые осложнили продажи нефти ключевым покупателям Кремля - Индии и Китаю. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с официальной статистикой, засекреченной правительством России с 2022 года.

В декабре российские нефтяные компании были вынуждены существенно сократить добычу на фоне санкций администрации Дональд Трамп, которые осложнили продажи нефти ключевым покупателям Кремля - Индии и Китаю. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с официальной статистикой, засекреченной правительством России с 2022 года.

Что даст жителям возможный выход Rīgas namu pārvaldnieks на биржу?

Новости Латвии 15:35

Новости Латвии

В Rīgas namu pārvaldnieks прокомментировали обсуждения о возможном выходе предприятия на биржу. Поводом стали разговоры о том, что самоуправление рассматривает изменение своего участия в компании.

В Rīgas namu pārvaldnieks прокомментировали обсуждения о возможном выходе предприятия на биржу. Поводом стали разговоры о том, что самоуправление рассматривает изменение своего участия в компании.

