Трамп готов ввести новые «адские» санкции против России

Отвечая на вопрос ведущего, Трамп отметил: «Я поддерживаю» эти меры, добавив при этом, что надеется, что применять их не придется. По его словам, против Москвы уже действуют «серьезные санкции», а российская экономика находится «в очень плохом» состоянии, передает Deutsche Welle.

Трамп также прокомментировал ситуацию с танкером Marinera (ранее Bella 1), задержанным 7 января в Северной Атлантике Береговой охраной США. По его словам, с судна на текущем этапе осуществляется выгрузка нефти.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил в соцсети X, что Трамп дал согласие на продвижение законопроекта, предусматривающего санкции против стран, закупающих российскую нефть. В их числе он назвал Китай, Индию и Бразилию.

Законопроект был разработан Грэмом совместно с сенатором-демократом Ричард Блюменталь и представлен в апреле 2025 года. Документ, который поддерживают более 80 сенаторов, предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, покупающих у России нефть, газ, уран и другую продукцию.

Грэм ожидает, что голосование по законопроекту может состояться уже в начале следующей недели. По его словам, принятие документа позволит США усилить давление на страны, продолжающие закупать российские энергоносители.