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Трагедия в Детской клинической больнице: четырехлетний мальчик умер от дифтерии (Дополнено) (1)

© Lsm.lv 17 сентября, 2024 10:35

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Несмотря на усилия врачей, в интенсивной терапии Детской клинической университетской больницы от дифтерии скончался четырехлетний мальчик из Видземе, подтвердили Латвийскому телевидению в Детской больнице. Ни один из четырех заболевших в семье детей не был привит, сообщает LSM+.

Диагноз "дифтерия" был поставлен трем детям и одному взрослому. Все случаи связаны между собой. Эпидемиологическое расследование и проведение противоэпидемических мероприятий продолжаются.

В Детской клинической больнице от дальнейших комментариев воздержались, пообещав предоставить более подробную информацию завтра.

Врачи более недели боролись за жизнь мальчика. В его семье зафиксирована вспышка смертельной дифтерии. В больнице лечатся еще трое детей из этой же семьи — сестры мальчика. Взрослые члены семьи — привиты, однако выступают против вакцинации своих детей.

Как понять, что нужна ревакцинация? Если с момента предыдущей прививки прошло более 10 лет, следует провести базовую иммунизацию тремя прививками — первую дозу, затем через один-два месяца вторую и через полгода — третью. Прививка от дифтерии полностью оплачивается государством.

Больница напоминает, что первые три дозы вакцины от дифтерии дети должны получить в возрасте до одного года. Затем к 15 месяцам вводится четвертая доза, к семи годам - пятая, а к 14 годам - шестая. После шестой дозы каждый человек получает ревакцинацию против дифтерии каждые десять лет в течение всей жизни.

Если ребенка не показать к врачу в течение первых трех дней, даже высокие дозы дифтерийно-специфического иммуноглобулина могут не спасти жизнь - поэтому и говорится, что это смертельно опасная инфекция, напомнили в больнице.

Наиболее уязвимы и подвержены тяжелым последствиям дифтерии малыши в первые месяцы жизни, поэтому Детская больница призывает всех беременных женщин своевременно получать комбинированную вакцину и беречь своих детей.

В период 2007-2023 гг. в Латвии зафиксированы 122 случая дифтерии. Умерли 10 заболевших.

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