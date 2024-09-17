Диагноз "дифтерия" был поставлен трем детям и одному взрослому. Все случаи связаны между собой. Эпидемиологическое расследование и проведение противоэпидемических мероприятий продолжаются.

В Детской клинической больнице от дальнейших комментариев воздержались, пообещав предоставить более подробную информацию завтра.

Врачи более недели боролись за жизнь мальчика. В его семье зафиксирована вспышка смертельной дифтерии. В больнице лечатся еще трое детей из этой же семьи — сестры мальчика. Взрослые члены семьи — привиты, однако выступают против вакцинации своих детей.

Как понять, что нужна ревакцинация? Если с момента предыдущей прививки прошло более 10 лет, следует провести базовую иммунизацию тремя прививками — первую дозу, затем через один-два месяца вторую и через полгода — третью. Прививка от дифтерии полностью оплачивается государством.

Больница напоминает, что первые три дозы вакцины от дифтерии дети должны получить в возрасте до одного года. Затем к 15 месяцам вводится четвертая доза, к семи годам - пятая, а к 14 годам - шестая. После шестой дозы каждый человек получает ревакцинацию против дифтерии каждые десять лет в течение всей жизни.

Если ребенка не показать к врачу в течение первых трех дней, даже высокие дозы дифтерийно-специфического иммуноглобулина могут не спасти жизнь - поэтому и говорится, что это смертельно опасная инфекция, напомнили в больнице.

Наиболее уязвимы и подвержены тяжелым последствиям дифтерии малыши в первые месяцы жизни, поэтому Детская больница призывает всех беременных женщин своевременно получать комбинированную вакцину и беречь своих детей.

В период 2007-2023 гг. в Латвии зафиксированы 122 случая дифтерии. Умерли 10 заболевших.