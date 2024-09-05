В воскресенье, 1 сентября, в рижском микрорайоне Иманта, в районе улицы Клейсту, неизвестные продали одинокой пенсионерке набор кастрюль, якобы известной компании Zepter, набор столовых приборов и набор керамических ножей. Мошенники рассказали старушке, что опаздывают в аэропорт, что наборы посуды не успели продать, а везти их назад самолетом они не хотят. Предложили пожилой женщине купить у них всё за 500 евро.

Таких денег у пенсионерки не было. И она ответила, что все её сбережения составляют 200 евро. И те лежат на карте. Дельцы согласились и на эту сумму и проводили бабушку до банкомата. А затем даже помогли ей донести коробки с посудой до дома.

Пенсионерка живет одна и за ней присматривают работники социальной службы.

"Хорошо еще, что обошлось без травм. Ведь могли ударить по голове и еще квартиру обокрасть. А так обвинить их не в чем - бабушка сама отдала им деньги", - рассказала press.lv работник социальной службы Марина.

Нужно отметить, что товары покупательнице отдали. Но посуда, конечно, оказалась подделкой. На ней не было даже информации о производителе.

"Вбивая данные с упаковки мы выяснили, что скорее всего это украинское производство. Но подделка хорошая, качественная. Дно тяжёлое, толстое. Правда стоит всё это богатство 7 500 гривен, что на наши деньги меньше сотни евро, в районе 80", - говорит социальный работник и просит предупредить своих пожилых родственников не покупать ничего у незнакомых людей из машин.

Машина мошенников легковая, темная, почти черная. В ней двое, южного вида, темноволосые. Водитель щуплый небольшого роста, все время молчал. Второй повыше, по-русски говорил очень плохо. На цыган не похожи.

Фото предоставлены социальным работником.