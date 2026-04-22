Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 24. Апреля Завтра: Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
Доступность

Торговля страхом: реальность нефтяного рынка и заголовков

Редакция PRESS 22 апреля, 2026 13:39

Важно

Вчера в ряде СМИ появились статьи с громкими заголовками: «Через месяц в мире закончатся запасы нефти», «Мировой рынок нефти потерял 1 миллиард баррелей из-за войны с Ираном» и тому подобное. Такова сегодняшняя реальность — заголовок продаёт. В эпоху коротких форматов вроде shorts и reels информация часто сжимается до одного-двух предложений, потому что уже на третьем значительная часть аудитории переключается дальше.

Хорошая новость для тех, кто читает дальше: реальность сейчас лучше, чем кажется по заголовкам. Мировой нефтяной рынок пока не потерял 1 миллиард баррелей из-за конфликта с Ираном. Скорее, кто-то поспешил округлить текущие оценки и прогнозы аналитиков, прозвучавшие на FT Commodities Global Summit, до «громкой» цифры.

Похожая ситуация и с вырванной из контекста цитатой Фредерика Лассера из компании Gunvor. Поэтому мировые запасы нефти, скорее всего, не иссякнут ни через месяц, ни даже через два. Однако это не означает, что на физическом рынке нефти и нефтепродуктов нет проблем или напряжения. Наоборот — в ряде регионов и отдельных сегментах ситуация действительно серьёзная.

Обстановка на Ближнем Востоке по-прежнему остаётся в «тумане войны», что создаёт значительную неопределённость на рынках нефти и нефтепродуктов. Эта неопределённость подталкивает цены вверх. Рост цен, в свою очередь, усиливает дисбалансы и формирует дефициты.

Именно поэтому «торговля страхом» будет продолжаться.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Важно

Важно

Эксклюзив

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Важно 14:39

Рижский Центральный рынок ожидают большие перемены. К своему столетию, в 2030 году, он должен полностью преобразиться. Но будут ли эти перемены к лучшему? Мы узнали у посетителей и работников рынка, как они относятся к планам руководства по реорганизации рынка.

Читать
Загрузка

Всюду жизнь 14:33

Европейские туристы столкнулись с неожиданной проблемой — после хакерской атаки их личные данные оказались в открытом доступе.

Читать

Важно 14:28

Государственная пограничная охрана Латвии совместно с Государственной полицией Латвии за последние сутки задержали трёх перевозчиков нелегальных мигрантов в Аугшдаугавском крае, Краславском крае и Резекненском крае.

Читать

7 суперСекретов 14:19

Имя Елены Пальчевской хорошо известно в сфере шоу-бизнеса. А с недавнего времени – еще и в мире литературы. Книги Елены («Найти его», «До свадьбы еще надо дойти», «Диета любви», «IT-любовь», «Дом», «Солнечное шоу», «Величие сапфирового лотоса, или Приключения Алены в стране Ом») – это истории, которые читаются взахлеб. В каждой из них нас встречают узнаваемые героини, близкие и понятные ситуации из жизни. И сердце мгновенно откликается.

Читать

Важно 14:09

Пожар в баре и ночном клубе "The Sinners" в Вецриге предположительно произошел из-за короткого замыкания, сообщили в Госполиции.

Читать

Мир 14:01

После поражения на выборах венгерского премьера Виктора Орбана, на протяжении многих лет блокировавшего санкционные решения против Москвы, России грозит значительное ужесточение ограничительных мер со стороны ЕС. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила после консультаций на саммите Евросоюзана Кипре в пятницу, 24 апреля, что лидеры европейских стран оказывают давление в пользу скорейшей подготовки 21-го санкционного пакета. По ее словам, это стало бы четким сигналом Москве о том, что ЕС не собирается сворачивать поддержку Украины.

Читать

История и культура 13:52

4 мая в Риге обширной культурной программой отметят 36-ю годовщину восстановления независимости Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Читать