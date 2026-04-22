Торговля страхом: реальность нефтяного рынка и заголовков

Хорошая новость для тех, кто читает дальше: реальность сейчас лучше, чем кажется по заголовкам. Мировой нефтяной рынок пока не потерял 1 миллиард баррелей из-за конфликта с Ираном. Скорее, кто-то поспешил округлить текущие оценки и прогнозы аналитиков, прозвучавшие на FT Commodities Global Summit, до «громкой» цифры.

Похожая ситуация и с вырванной из контекста цитатой Фредерика Лассера из компании Gunvor. Поэтому мировые запасы нефти, скорее всего, не иссякнут ни через месяц, ни даже через два. Однако это не означает, что на физическом рынке нефти и нефтепродуктов нет проблем или напряжения. Наоборот — в ряде регионов и отдельных сегментах ситуация действительно серьёзная.

Обстановка на Ближнем Востоке по-прежнему остаётся в «тумане войны», что создаёт значительную неопределённость на рынках нефти и нефтепродуктов. Эта неопределённость подталкивает цены вверх. Рост цен, в свою очередь, усиливает дисбалансы и формирует дефициты.

Именно поэтому «торговля страхом» будет продолжаться.