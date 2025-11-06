Только три поезда в час: на путях в Юрмалу ремонт. Что важно знать пассажирам?

В этот период количество рейсов будет сокращено, и поезда будут курсировать по новому расписанию. В течение 1 часа 15 минут будет три рейса в каждом направлении: один поезд из Риги до Тукумса, один — из Риги до Слоки (на участке Майори — Слока пассажиров перевезёт автобус), и ещё один — из Риги до Майори.

В некоторых случаях поезда будут курсировать только до Майори, а далее, на участке Майори — Слока, пассажиров перевезут автобусы. PV призывает пассажиров планировать дополнительное время, так как расписание может меняться из-за дорожной ситуации, погодных условий или технических причин. Автобусные остановки будут расположены следующим образом:

в Майори — на улице Лиенес,

в Дубулты — на проспекте Зигфрида Мейеровица,

в Яундубулты (в сторону Тукумса) — на проспекте Дубулту, а в сторону Риги — на проспекте Стрелниеку,

в Пумпури — аналогично,

в Меллужи — на проспекте Меллужу,

в Асари — на проспекте Асару,

в Вайвари — у остановок NRC “Vaivari”,

в Слоке — возле здания станции.

Автобусные рейсы будут согласованы с движением поездов на станции Майори. Если поезд задержится — автобус отправится только после его прибытия и пересадки пассажиров. Если же опоздает автобус — поезд подождёт прибывших пассажиров. PV подчёркивает, что автобусы и поезда будут согласованы между собой, чтобы обеспечить непрерывность поездки.

Перед поездкой пассажирам рекомендуется уточнить, с какого пути отправляется конкретный рейс, так как часть путей закрыта на ремонт.

Для проезда в автобусах будут действительны билеты на поезд, стоимость останется прежней, но в автобусе билет купить нельзя, его нужно приобрести заранее. Перевозка велосипедов в автобусах невозможна. PV постарается, где это возможно, обеспечить проезд родителей с детскими колясками, однако предупреждает, что автобусы не приспособлены для этого, и передвижение может быть неудобным.

Компания также рекомендует, по возможности, пользоваться поездами (курсирующими примерно раз в 1 час 15 минут) или региональным общественным транспортом. Если же нужно ехать автобусом, PV советует обращаться за помощью к водителю или другим пассажирам при посадке и выходе с коляской.

Ремонтные работы проводятся поэтапно, и ограничения движения поездов будут различаться на каждом участке. Расписание может меняться в зависимости от хода работ, но пассажиров обещают заранее информировать о всех изменениях.

Как уже сообщалось, из-за реконструкции контактной сети на линии Тукумс до 5 ноября движение поездов на участке Асари — Кемери было полностью закрыто, и пассажиров перевозили автобусами.

По данным VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz), в рамках проекта модернизации электрифицированной железнодорожной сети с 17 октября начался второй этап строительства, который продлится до конца апреля 2026 года. В это время отдельные участки путей будут периодически закрываться, а движение поездов — ограничиваться.