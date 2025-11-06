Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Только три поезда в час: на путях в Юрмалу ремонт. Что важно знать пассажирам?

© LETA 6 ноября, 2025 10:21

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Во время ремонтных работ на железнодорожной линии Тукумс с сегодняшнего дня до 10 декабря будет изменено расписание движения поездов, а на отдельных рейсах на участке Майори — Слока пассажиров будут перевозить автобусы, сообщает агентство LETA со ссылкой на АО “Pasažieru vilciens” (PV).

В этот период количество рейсов будет сокращено, и поезда будут курсировать по новому расписанию. В течение 1 часа 15 минут будет три рейса в каждом направлении: один поезд из Риги до Тукумса, один — из Риги до Слоки (на участке Майори — Слока пассажиров перевезёт автобус), и ещё один — из Риги до Майори.

В некоторых случаях поезда будут курсировать только до Майори, а далее, на участке Майори — Слока, пассажиров перевезут автобусы. PV призывает пассажиров планировать дополнительное время, так как расписание может меняться из-за дорожной ситуации, погодных условий или технических причин. Автобусные остановки будут расположены следующим образом:

в Майори — на улице Лиенес,
в Дубулты — на проспекте Зигфрида Мейеровица,
в Яундубулты (в сторону Тукумса) — на проспекте Дубулту, а в сторону Риги — на проспекте Стрелниеку,
в Пумпури — аналогично,
в Меллужи — на проспекте Меллужу,
в Асари — на проспекте Асару,
в Вайвари — у остановок NRC “Vaivari”,
в Слоке — возле здания станции.

Автобусные рейсы будут согласованы с движением поездов на станции Майори. Если поезд задержится — автобус отправится только после его прибытия и пересадки пассажиров. Если же опоздает автобус — поезд подождёт прибывших пассажиров. PV подчёркивает, что автобусы и поезда будут согласованы между собой, чтобы обеспечить непрерывность поездки.

Перед поездкой пассажирам рекомендуется уточнить, с какого пути отправляется конкретный рейс, так как часть путей закрыта на ремонт.

Для проезда в автобусах будут действительны билеты на поезд, стоимость останется прежней, но в автобусе билет купить нельзя, его нужно приобрести заранее. Перевозка велосипедов в автобусах невозможна. PV постарается, где это возможно, обеспечить проезд родителей с детскими колясками, однако предупреждает, что автобусы не приспособлены для этого, и передвижение может быть неудобным.

Компания также рекомендует, по возможности, пользоваться поездами (курсирующими примерно раз в 1 час 15 минут) или региональным общественным транспортом. Если же нужно ехать автобусом, PV советует обращаться за помощью к водителю или другим пассажирам при посадке и выходе с коляской.

Ремонтные работы проводятся поэтапно, и ограничения движения поездов будут различаться на каждом участке. Расписание может меняться в зависимости от хода работ, но пассажиров обещают заранее информировать о всех изменениях.

Как уже сообщалось, из-за реконструкции контактной сети на линии Тукумс до 5 ноября движение поездов на участке Асари — Кемери было полностью закрыто, и пассажиров перевозили автобусами.

По данным VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz), в рамках проекта модернизации электрифицированной железнодорожной сети с 17 октября начался второй этап строительства, который продлится до конца апреля 2026 года. В это время отдельные участки путей будут периодически закрываться, а движение поездов — ограничиваться.

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

Важно 10:55

Важно 0 комментариев

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Важно 10:49

Важно 0 комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

