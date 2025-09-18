Только по-латышски: что ещё нового в наших школах в этом году?

Только по-латышски

Новый учебный год завершает программу постепенного внедрения программы «Единая школа". Так, с 1 сентября в Латвии не осталось ни одного класса, обучающегося на языке нацменьшинств, - точнее, на русском. В этом учебном году последние классы национальных меньшинств — 3-е, 6-е и 9-е — перейдут на обучение исключительно на латышском.

Старшеклассники (учащиеся программ средней школы, профобразования и училищ) до 15 сентября 2025 года могут письменно отказаться от изучения русского языка как второго иностранного. Взамен школа обязана предоставить возможность изучения другого иностранного языка.

Тем, кто уже начал изучение русского языка до 2025/2026 учебного года, будет предоставлена возможность завершить курс, но не позже:

- 2027/2028 года — для программ средней школы;

- 2028/2029 года — для программ профобразования.

Ученики основной школы больше не смогут отказаться от русского как второго языка: они смогут завершить его изучение до окончания основного образования, но не позднее 2029/2030 года.

Переход всех классов во всех школах, которые прежде реализовывали программы образования для нацменьшинств, означает, что все школы уравниваются - становятся латышскими. На практике остаются школы исторически латышские и бывшие школы нацменьшинств, что определяется родным языком большинства учащихся и педагогов.

В школах рабочим языком педагога является латышский язык. Это относится также к коммуникационным платформам, например родительским чатам в WhatsАpp, - сообщил вице-мэр Риги Вилнис КИРСИС.

Второй иностранный - под вопросом

Ученики, которые 1 сентября 2025 года пойдут в 4-й класс, в этом учебном году второй иностранный язык изучать не будут. По новым правилам, со 2 сентября 2026 года школы будут обязаны предлагать второй иностранный язык из официальных языков ЕС/ЕЭЗ или другой, предусмотренный международными договорами. Таким образом, нынешние четвероклассники начнут изучение второго языка только с 2026 года.

С 1 сентября 2025 года школы получили право реализовывать отдельные предметы полностью или частично на официальных языках ЕС...

Больше тысячи учителей

не хватает в латвийских школах

Преподавать в латвийских школах будут 26 222 педагога. Порядка тысячи педагогов не хватает. Хотя не исключено, что это число может быть выше: в некоторых школах могут занижать число вакансий.

Причина недостатка педагогов в школах – неадекватно низкие зарплаты по отношению к нагрузке. В Европе соблюдается баланс - 20 часов преподавания и 20 часов подготовки, у нас педагог может иметь до 30-32 часов собственно контакта с детьми в неделю.

В Риге примерно 7 тысяч учителей в школах. В целом не хватает около 100 педагогов, а это, по статистике, менее 2% от общего числа. “Всего лишь”, как говорят организаторы образования. Наибольший дефицит отмечен среди учителей латышского языка и иностранных языков, а также математики. Дефицит учителей иностранного языка связывают с отказом от преподавания русского языка как второго иностранного.

Каждая школа решает эту проблему по-своему: корректирует расписание занятий, привлекает учителей на пенсии...

Учителя в Риге получают примерно на 15% меньше, чем в окрестностях столицы, это минус 200-250 евро, поэтому не секрет, что учителя часто выбирают работу за Ригой. Решение проблемы власти столицы видят в решении о выравнивании зарплат учителей на государственном уровне.

Исследования Рижского технического университета (RTU) показывают, что в ближайшие 5-10 лет дефицит учителей не исчезнет. По мнению части политиков, если демография не улучшится, дефицит будет сохраняться минимум десятилетие. А там, возможно, детей в стране станет еще меньше - и так много учителей не понадобится.

(!) Теперь получать социальную стипендию StudЕtgods смогут также будущие учителя - студенты из малоимущих и неблагополучных семей. Размер стипендии увеличен — с 175 до 180 евро в месяц...

Планка поднимается

На экзамене в 9-м классе – не менее 15%

Итоговый госэкзамен в 9-м классе будет считаться не сданным, если ученик набрал менее 15% от максимального балла. Ранее планировалось ввести этот порог уже с 2024/2025 учебного года, но решение отложили из-за большого числа школьников, которые не достигали даже 10%.

* Теперь в конце учебного года старшеклассники будут сдавать централизованный экзамен: по биологии, физике или химии (на оптимальном уровне) или комплексный экзамен по естествознанию (на базовом уровне).

* Поправки к Закону об образовании запрещают дошкольникам и ученикам 1-6-х классов пользоваться мобильными телефонами в школе, за исключением случаев, когда их использование разрешает педагог в учебных целях. Таким образом, новый учебный год станет первым, когда запрет полностью действует.

* В этом учебном году начинается поэтапное внедрение новой модели финансирования школ «Программа в школе». Самоуправления получат дополнительное финансирование для оплаты труда вспомогательного персонала. Полностью модель заработает с 1 сентября 2026 года.

* Дети с соматическими заболеваниями больше не будут обучаться по спецпрограммам. Исключение — те, кто уже начал обучение: они смогут продолжать его до 31 августа 2026 года.

Дети с отставанием в развитии, с тяжелыми нарушениями развития смогут учиться в обычных школах в рамках спецпрограмм...

Обеды для школьников

Всех детей накормят

Согласно законодательству, все ученики начальных классов (1-4-е классы) получают в школе бесплатные обеды, которые оплачиваются из государственного или муниципального бюджета. Эту привилегию также получают дети из бедных и многодетных семей, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья и другие социально защищенные группы.

Самоуправления имеют право с 5-го по 12-й класс ввести свои правила финансирования, расширить круг льготных групп...

В столице, как водится, не обошлось без скандала. При проведении закупки на организацию питания в рижских школах 7 компаний-победителей определил жребий. К жеребьевке пришлось прибегнуть, потому что ряд компаний подал одинаковые предложения. Компании, проигравшие конкурс: ООО Fristar, Baltic Restaurants Latvia и zaks-2, — подали жалобы в Бюро по надзору за закупками, однако высшая инстанция их отклонила и разрешила Рижской думе заключить договоры по закупке. Оставшиеся за бортом компании обратились в суд...

Ремонт и строительство

35 миллионов – на обновление

Крупные инвестиции вложены в образовательные учреждения столицы - 35 млн. евро. Во всех школах проведены ремонтные работы, после 1 сентября работы продолжатся в 12 школах и 9 детских садиках.

В средней школе Наталии Драудзини, например, был реновирован корпус с бассейнами и тренажерным залом. А в гимназии Северных стран появился новый спортивный стадион. Началось строительство начальной школы в Межапарке, а у детского сада в Скансте появится новый корпус. Это престижные районы столицы.

Также, возможно, предстоит сокращение числа детских садов вследствие слабой демографии...

цифры и факты

* В общеобразовательных школах Латвии начали обучение 223 696 учеников, среди них - 19 956 первоклассников и 2 196 детей с Украины. В сфере профессионального образования число учащихся останется примерно на уровне прошлого года - около 28 тысяч. Среди них примерно 10 тысяч в этом году начнут обучение на первом курсе в 53 учреждениях профессионального образования.

* Сейчас в Латвии 477 муниципальных школ: 25 начальных, 239 основных, 183 средние и 30 государственных гимназий. А также 37 специальных учебных заведений и 76 частных школ. За 15 лет число образовательных учреждений в Латвии сократилось на треть.

* В 95 рижских школах обучается около 66 500 школьников. В новом учебном году в Риге будут работать 148 муниципальных детских садов и 182 частных...

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА