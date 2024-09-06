Только что построенный круизный лайнер Mein Schiff 7 завтра впервые войдет в Рижский порт

«Mein Schiff 7» является одним из самых больших круизных лайнеров, которые зайдут в Рижский порт в этом сезоне - его длина составляет 316 метров, а ширина - 35,8 метра. Он рассчитан на 2 896 пассажиров и 1 447 членов экипажа.

Это судно - первое во флоте Mein Schiff, работающее исключительно на дизельном топливе с низким уровнем выбросов и содержанием серы до 0,1%. Судно оснащено каталитическими нейтрализаторами, снижающими выбросы оксидов азота примерно на 75 %, а также береговым электроснабжением. Благодаря этим технологиям Mein Schiff 7 может работать практически без выбросов во время пребывания в порту, что составляет около 40 % времени работы круизного судна.

Кроме того, Mein Schiff 7 рассчитан на работу на метаноле, а в будущем - на «зеленом» метаноле. Зеленый метанолсчитается климатически чистым топливом, которое делает двигательную установку судна полностью нейтральной по выбросам CO2.

«Mein Schiff 7» в субботу доставит в Ригу 2 879 круизных туристов из разных городов Германии.

В этом сезоне Рижский порт уже принял 46 круизных судов, которые доставили в Ригу 54 182 туриста из более чем 120 стран. В сентябре ожидается еще 13 заходов круизных судов, а в октябре летний круизный сезон завершится двумя заходами. В декабре ожидается заход пяти судов в зимний сезон.