Токсичный шлак ввозится в страны Балтии и уже используется на латвийских дорогах: Latvijas Radio

Нидерландская компания "Tata Steel Nederland" в 2023 году экспортировала в страны Балтии около 320 000 тонн сталелитейных шлаков. Однако, Latvijas Radio выяснило, что поставки в Балтию начались ещё три года назад. Компания сообщила Latvijas Radio, что с 2022 года продаёт шлаки в Латвию и другие страны Балтии, но не раскрыла объёмы поставок и проекты, в которых использовался этот материал. Также не предоставлена информация о дальнейших планах экспорта.

Хотя в Латвии нет публичной информации о том, в каких проектах использованы нидерландские шлаки, Latvijas Radio выяснило, что они применялись на военной базе "Ceri" недалеко от аэропорта в Марупе. Эту информацию подтвердил Эдвин Цирценис, руководитель Строительного департамента Центра военных объектов и закупок (VAMOIC).

Шлаки использовались в двух объектах как дорожный строительный материал вместо доломитового щебня. Они применялись при строительстве площадок и подъездных дорог. Эти площадки предназначены для размещения военной техники.

Было заключено два контракта: работы по договору 2022 года уже завершены, а по договору 2023 года строительство ещё продолжается. В общей сложности на пяти гектарах была уложена восьмисантиметровая прослойка шлаков.

Оба объекта реализовала дорожно-строительная фирма "Binders", сообщает Latvijas Radio. В руководстве компании пояснили, что проектный материал – доломитовый щебень – не соответствовал требованиям заказчика, поэтому вместо него выбрали шлаки. По их утверждению, используемый материал содержит минимальное количество пыли.

VAMOIC согласился с предложением "Binders" заменить материал на шлаки. Цирценис пояснил Latvijas Radio, что материал тестировался как в лаборатории "Binders", так и в независимой лаборатории.

Согласно документам VAMOIC, отчёты независимого тестирования представил поставщик материала – зарегистрированная в Эстонии компания "Ulysses Trading", принадлежащая почётному консулу Латвии в Шри-Ланке Арнису Анчупансу.

Анчупанс отказался раскрывать, в каких портовых терминалах он хранит шлаки из Нидерландов, но Latvijas Radio выяснило, что значительная их часть уже более двух лет находится на складе "KS Termināls" в Риге, на улице Зилая.

Latvijas Radio спросило Цирцениcа, проверялось ли содержание тяжёлого металла хрома в шлаках. По правилам правительства, уровень хрома не должен превышать 350 мг/кг. Цирценис заявил, что анализы выявили 0,0027 литра на килограмм. По его словам, это означает, что материал пригоден для использования и не вреден для окружающей среды.

Однако Атис Трейс, директор Департамента обращения с отходами Государственной службы окружающей среды, заявил Latvijas Radio, что уровень хрома превышает предельное значение A для загрязнения грунта. Это нарушает требования устойчивого качества почвы и грунта. VAMOIC не заказывал отдельные тесты для проверки химических и физических свойств материала.

Анчупанс сообщил Latvijas Radio, что впервые завёз шлаки в Латвию в 2022 году для строительства площадки на военном объекте в Марупе.

По его словам, большая часть шлаков уже использована или подготовлена для использования в конкретных проектах. Однако Latvijas Radio не удалось проверить этот факт, так как в Латвии нет учёта того, где именно применялись нидерландские шлаки.

Имя Анчупанса также фигурирует в списке владельцев компании "NextStep Gravel", основанной в ноябре 2023 года и занимающейся продажей шлаков.

Компания имеет пять владельцев, каждому из которых принадлежит по 20% доли. Среди них Юрис Фридманис, который владеет долей через фирму "JFinance MCO". В прошлом Фридманис долгие годы работал в "Binders" и сейчас является генеральным директором компании "Ķekava ABT", построившей Кекавский обход – первый крупный проект государственно-частного партнёрства в дорожном строительстве Балтии.

Фридманис рассказал Latvijas Radio, что проводилось несколько тестов, включая анализ физико-технических и химических свойств материала. Единственным показателем, превысившим норму, был хром: норма – 350 мг/кг, фактическое значение – 356 мг/кг.

Фридманис пояснил, что правительственные нормы распространяются только на почву и грунт, а шлаки имеют статус строительного материала.

Фридманис объяснил интерес к торговле шлаками из Нидерландов тем, что Латвия готовится к реализации крупных инфраструктурных проектов: "Rail Baltica", Бауcский обход, Иецаваский обход, Рижский обход, укрепление границы и другие военные проекты, такие как полигон в Селии. По его оценке, в ближайшие годы спрос на минеральные материалы значительно возрастёт.

Фридманис сообщил Latvijas Radio, что предлагал шлаки на тестирование нескольким дорожным компаниям, но их названия не раскрыл, а также избежал обсуждения объёмов импорта.

В свою очередь, Анна Кононова, руководитель отдела коммуникаций "Latvijas valsts ceļi", рассказала Latvijas Radio, что шлаки включены в спецификацию с декабря 2024 года. Они должны быть сертифицированы как строительный материал и могут использоваться только в одном слое дорожного покрытия, чтобы исключить контакт с грунтовыми водами.

Latvijas Radio не удалось выяснить точные объёмы импорта шлаков из Нидерландов, поскольку при ввозе их можно декларировать как шлаки или минеральные материалы. Сталелитейные шлаки ввозятся в Латвию как побочный продукт, а не как отходы, поэтому Государственная служба окружающей среды не ведёт их учёт и не контролирует их ввоз.