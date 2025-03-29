Теплый субботний день сменится холодной ночью; а что в воскресенье?

В столице ночь будет преимущественно ясной, но к утру облачность начнет увеличиваться. Будет сухо, ветер ночью ожидается слабый. Температура воздуха понизится до +2...+4 градусов.

Днем небо во многих местах закроют облака, в восточных районах день начнется с солнечной погоды, хотя и там облачность постепенно увеличится. На западе время от времени пройдут дожди. Ветер по-прежнему слабый, воздух на большей части территории страны прогреется до +12...+17 градусов, в Курземе - максимум от +6 до +11 градусов.

В Риге днем - пасмурно, но без существенных осадков. Продолжит дуть слабый ветер, столбик термометра достигнет отметки +13...+15 градусов.