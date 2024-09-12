Теперь они звонят «из больницы»: новые приёмы телефонных мошенников

Официальная статистика

О том, что это весьма прибыльный, хотя и незаконный бизнес, свидетельствуют данные статистики, обнародованные Ассоциацией финансовой отрасли. За семь месяцев текущего года мошенникам удалось выманить у клиентов четырех крупнейших банков Латвии 10 миллионов евро. За этот период зафиксирован 3 001 случай телефонного мошенничества на сумму 6,1 млн. евро, а предотвращено 3 148 попыток мошенничества на сумму 3,3 млн. евро.

Число реализованных случаев инвестиционного мошенничества составило 1 854, в результате чего клиенты лишились 3,1 млн. евро. И хотя люди стали более бдительными, столь внушительные суммы украденных денег свидетельствуют о том, что мошеннические звонки будут продолжаться, а аналитики преступных кол-центров — выдумывать все новые и новые приемы обмана. Вот и корреспондент «7 секретов» недавно стал объектом нестандартной атаки. Уверен, что подобные звонки и SMS-сообщения будут приходить многим.

Вы записаны на плановую операцию

После того как мне звонил старший инспектор департамента полиции майор Янис Иванов и с характерным южнорусским акцентом говорил что-то об угрозе моему банковскому счету, я перестал отвечать на незнакомые телефонные номера.

С так называемым майором разговор был коротким: ему было предложено прислать официальную повестку о вызове на допрос. С тех пор периодически, где-то раз в неделю, регистрировались звонки с незнакомых номеров, причем исключительно латвийских. Некоторые звонившие были особо настойчивыми, поэтому сразу же отправлялись в черный список.

Кто сейчас может звонить? Это либо мошенники, либо продавцы каких-либо товаров и услуг, либо желающие провести социологический опрос. Со всеми этими абонентами разговаривать особо не хочется. А государственные структуры теперь связываются исключительно по электронной почте с последующей авторизацией на официальном интернет-портале Latvija.gov.lv.

Однако на этот раз после неотвеченного звонка пришло SMS-сообщение с латвийского номера мобильного телефона, в котором, как и положено, на латышском языке было заявлено, что через три дня мне предстоит плановая медицинская операция, но почему-то — в Лиепайской региональной больнице, и нужно обязательно созвониться, чтобы подтвердить свое присутствие.

Сообщение было весьма странным. В первую очередь насторожило то, что звонок был сделан с мобильного телефона. А во всех больницах непосредственно к врачу не дозвонишься — на интернет-страницах медицинских учреждений указаны только номера регистратур. Это номера стационарных телефонов и чаще всего платные.

Во-вторых, в весьма красивом и уютном городе Лиепае я был лет десять назад и не имею никакого отношения к тамошним медицинским учреждениям. По всей видимости, мошенники (а я не сомневаюсь, что это были они) рассчитывали на то, что я начну звонить по высвеченному мобильному телефону и утверждать, что произошла какая-то ошибка.

Что было бы дальше? Как известно, украинские телефонные мошенники (а большинство подобных кол-центров расположено именно на Украине — точнее, в городе Днепре) активно окучивают страну агрессора — Россию. И сюда тоже начали звонить якобы из поликлиник и больниц. Расчет на то, что никаких подозрений здесь быть не может, в особенности если абонент — человек в годах и является частым гостем медучреждений.

Согласно схеме развода, человеку назначена операция или дорогостоящая процедура, и если он на нее не явится, последуют финансовые санкции. Конечно, можно приехать и самому, но обычно медучреждение находится достаточно далеко и добраться проблематично.

Но одного уведомления об аннулировании недостаточно — необходимо идентифицировать личность человека, введя свои персональные данные.

И тут все встало на свои места. Конечно, добраться из Риги в Лиепаю можно, но на это придется потратить целый день. Затем вам будет предложено сделать аннулирование удаленно, введя свои банковские реквизиты на фишинговом веб-сайте. Но на самом деле вы подтверждаете списание денег со своего счета.

Все, вас обокрали.

Вызов в суд

По подобной схеме действовали и те, кто рассылал SMS-сообщения о вызове в суд. Такое получила недавно моя жена. Ее вызвали по уголовному делу в Земгальский районный суд в городе Елгаве. Естественно, никакого к нему отношения она не имела. Для этого было достаточно зайти на интернет-сайт tiesas.lv и просмотреть список судебных слушаний. Но лучше всего включить логику: что это за уголовное дело, о котором фигуранту ничего не известно?

В Государственной полиции знают об этом способе мошенничества, когда аферисты, используя название сайта Latvija.gov.lv, рассылают SMS и электронные уведомления о якобы неоплаченных штрафах, а также приглашения явиться в суд.

Госполиция призывает не открывать прикрепленные к этим письмам подозрительные ссылки, не совпадающие с оригинальными адресами госучреждений, не вводить на сомнительных сайтах данные своих интернет-банков и личные данные, а также не подтверждать платежи, если вы не уверены в них!

Чтобы получить данные доступа к банковским счетам жителей, мошенники отправляют ссылку с просьбой ввести реквизиты интернет-банка, в том числе подтвердить с помощью PIN2 заранее подготовленный исходящий платеж. Госполиция призывает внимательно прочитать всю ссылку и не реагировать на такой запрос, а также не разглашать личную информацию — ни в коем случае не подтверждать исходящие платежи PIN1 или PIN2.

Никому не верьте

Если раньше мошенников выдавали южнорусский акцент и отказ перейти на государственный язык, то теперь они стали более подготовленными. В интернет-среде уже появились объявления о вакансиях кол-менеджера на Украине. Обязательное условие — знание латышского языка.

Поскольку суммы будущей зарплаты весьма заманчивы плюс гарантируется бесплатное проживание, то, скорее всего, вакансии будут заполнены. Так что мошенник может говорить с вами на чистом, без акцента, латышском языке.

Это уже и происходит. Аферист сообщает, что произошел случай мошенничества и что от вашего имени предпринимаются определенные действия. В ходе разговора мошенники сообщают, что имеется риск потери счета или находящихся на нем средств, поэтому разговор необходимо продолжить с другим человеком — сотрудником банка. Тот, в свою очередь, заявляет, что в целях безопасности деньги нужно перевести на другой счет. На самом деле деньги отправляются мошенникам. А поскольку вы сами подтвердили платеж, то лишились своих сбережений.

В связи с этим Госполиция в очередной раз напоминает: никто из работников правоохранительных органов, банков или других государственных структур не будет во время телефонного разговора просить граждан предоставить их банковские данные — номера банковских карточек, CVC, пароли доступа SMAR-ID.

Если же такая просьба будет озвучена, это прямой сигнал, что вам звонит мошенник, поэтому такой разговор нужно сразу прекратить. Если у вас появились сомнения относительно того, действительно ли вам звонит работник полиции или банка, у вас есть возможность позвонить по номерам, указанным на порталах официальных структур и убедиться.

Возникает последний вопрос: откуда мошенники узнают имя и фамилию абонентов мобильных телефонов? Это можно выяснить совершенно легально с помощью специальной интернет-программы, которая сканирует всю информацию с ресурсов, где вы могли оставить свои персональные данные, и размещает ее. Считается, что эта программа служит благой цели, помогая найти родственников и друзей по всему миру.

Александр ФЕДОТОВ