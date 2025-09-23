Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Теперь можно будет сбивать дроны быстрее: в Литве приняли новы закон

Редакция PRESS 23 сентября, 2025 12:53

Мир 0 комментариев

Сейм Литвы во вторник одобрил возможность для вооруженных сил быстрее и проще нейтрализовывать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), представляющие угрозу для воздушного пространства Литвы.

Поправки к уставу об авиации и применении военной силы были одобрены всеми присутствующими в зале парламентариями. Парламент рассмотрел принятые поправки в порядке особой срочности.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене сказала, что действующие правовые акты и порядок не адаптированы к современным угрозам и их меняющейся картине.

"С помощью этой поправки к уставу о применении военной силы мы создаем новую основу, которая позволит оперативно применять ее против беспилотных летательных аппаратов в зоне ограниченного доступа, если их полеты осуществляются без соблюдения порядка, установленного командующим вооруженными силами", - сказала она.

Согласно поправкам, военная сила будет применяться против БПЛА в запретной или ограниченной зоне по решению министра обороны или уполномоченного им лица, если полеты осуществляются без соблюдения условий, ограничений или порядка, установленных для полетов БПЛА.

Согласно действующему до сих пор положению, военнослужащие могли применять силу только против летательных аппаратов, используемых в качестве оружия в запретных зонах. Теперь военные смогут более гибко и эффективно реагировать на нарушения воздушного пространства, совершаемые БПЛА, и при необходимости применять военную силу для нейтрализации исходящей от них угрозы.

Как отмечается в поправках, даже если основания для применения военной силы против БПЛА будут установлены, она не будет применяться во всех случаях, а только "в случае абсолютной военной необходимости с принятием всех возможных мер предосторожности для предотвращения серьезных последствий для людей или имущества".

Поправки были подготовлены в свете событий этого лета, когда в Литву прилетели два российских беспилотника "Гербера", один из которых нес взрывчатку.

В течение последнего месяца российские дроны и самолеты вторгались в воздушное пространство стран-членов НАТО: Польши, Эстонии и Румынии.

Консерватор Арвидас Анушаускас, призывавший проголосовать за поправки, сказал, что провокационные действия России в воздушном пространстве стран НАТО должны получать ответ, поскольку это государство не соблюдает нормы международного права.

"Практически до начала активных действий должны быть приняты необходимые правовые акты, позволяющие военным применять силу в зонах ограниченного воздушного пространства, не создавая угрозы для гражданских воздушных судов. Эти законодательные акты позволят нам реально реагировать на вызовы, возникающие в текущей геополитической ситуации", - сказал парламентарий.

