Теперь и в российской глубинке заметят войну: Пуданс — о дальнобойном оружии для Украины

Он пояснил, что, оценивая прошлый опыт, можно увидеть, что такие решения изначально дают результат — они заставляют противника думать о том, как перегруппировать и пополнить силы в глубине своей территории, но со временем противник адаптируется к новым условиям.

«Такие далеко идущие действия также предоставят возможности еще глубже повлиять на противника, и у него возникнут собственные дилеммы, которые необходимо будет решить относительно того, как действовать. Поэтому я бы сказал, что это хорошее решение, только, возможно, слишком поздно», — оценил Пуданс.

Он считает, что снятие ограничений на поставки оружия большой дальности в Украину является, пожалуй, единственным эффективным инструментом, который может заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить бомбардировки Украины, поскольку он увидит, что последствиями этого станут уже не только погибшие в Украине российские солдаты, но и разбомбленная техника, склады и погибшие солдаты на самой российской территории. Окружающее русское население это наверняка заметит, и, возможно, российское общество поймет, что для него значит эта война, признал командующий НВС.

Пуданс выразил убеждение, что, судя по последним действиям российской армии, Путин думает не о прекращении начавшейся в Украине войны и не о мирных переговорах, а лишь о том, как позиционировать себя и Россию как победителя в глазах российского общества и как добиться недоверия к своим силам в западном обществе.

Командующий НВС не прогнозирует, что Россия будет готова к стремительному наступлению в Украине этим летом, как из-за нехватки резервов, так и потому, что Украина уже многому научилась на опыте, полученном в этой войне.

Германия, Великобритания, Франция и США, как сообщается, сняли ограничения на поставки оружия большой дальности в Украину, заявил в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц на форуме, организованном телекомпанией WDR.

«Больше нет никаких ограничений на номенклатуру поставляемого в Украину оружия. Ни с британской стороны, ни с французской, ни с нашей стороны. С американской стороны тоже нет», — заявил Мерц.

Канцлер подчеркнул, что Германия сделает все возможное, чтобы продолжить поддержку Украины, поэтому недавно он отправился в Киев вместе с премьер-министром Великобритании Кейром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском, чтобы принять участие в коалиции заинтересованных сторон.

Мерц отметил, что снятие ограничений означает, что Украина сможет защитить себя, например, атакуя российские военные позиции.

