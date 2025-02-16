Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 16. Февраля Завтра: Dzuljeta, Julija
Доступность

Температурные рекорды утра в воскресенье: ниже -17 градусов

© LETA 16 февраля, 2025 09:15

Важно 0 комментариев

Утром в воскресенье, 16 февраля, по всей Латвии установилась стабильная морозная погода. Холоднее всего перед рассветом было в Стенде, в Талсинском крае: там в 6:00 температура воздуха понизилась до -17,1 градуса, о чем свидетельствуют оперативные данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Второе и третье место среди самых холодных - Приекули в Цесисском крае (-13,5 градуса) и Зиланы в Екабпилсском крае (-12,4 градуса).

Спустя час, когда во всех этих местах температура воздуха немного повысилась, в Лиепае она упала до -12,8 градуса, а в Руйиене холоднее всего было в 8:00 - там температура воздуха достигла -13 градусов.

Теплее всего прошедшей ночью и нынешним утром было в Колке, в Талсинском крае: там в 7:00 было не ниже -5,7 градуса. В Мерсрагсе, который расположен в том же крае, самая низкая температура (-6 градусов) зафиксирована в 3:00, а в Вентспилсе минимум достиг -6,2 градуса в 4:00.

В центре Риги до рассвета холоднее всего было в 5:00 - столбик термометра на метеостанции Латвийского университета упал до -8,5 градуса.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

На реках образуются ледовые заторы; грозят ли Латвии наводнения?

Важно 07:24

Важно 0 комментариев

В течение прошедших суток в латвийских водоемах продолжалось интенсивное образование льда и его укрепление, во многих местах образуются ледовые заторы, согласно информации, собранной Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии.

В течение прошедших суток в латвийских водоемах продолжалось интенсивное образование льда и его укрепление, во многих местах образуются ледовые заторы, согласно информации, собранной Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

«Я встречусь с Путиным, когда…» Сенсации Мюнхенской конференции

Важно 07:00

Важно 0 комментариев

Самое главное Владимир Зеленский сказал в конце: "Я встречусь с Путиным, когда у нас будет общий план с Трампом и Европой". Этими словами президент Украины закончил выступление в пятницу, 14 февраля, в первый день Мюнхенской конференции по безопасности. Зеленский принял участие в дискуссии с сенаторами США. Его речь в главном зале конференции запланирована на 15 февраля.

Самое главное Владимир Зеленский сказал в конце: "Я встречусь с Путиным, когда у нас будет общий план с Трампом и Европой". Этими словами президент Украины закончил выступление в пятницу, 14 февраля, в первый день Мюнхенской конференции по безопасности. Зеленский принял участие в дискуссии с сенаторами США. Его речь в главном зале конференции запланирована на 15 февраля.

Читать

Силиня: Латвия должна быть готова к изменению мировой политической ситуации

Важно 18:17

Важно 0 комментариев

Латвия должна быть готова к тому, что ситуация в мировой политической среде меняется и более ничто уже не будет прежним, сказала в телефонном разговоре премьер-министр Эвика Силиня, комментируя агентству LETA дальнейшее сотрудничество с США как стратегическим партнером.

Латвия должна быть готова к тому, что ситуация в мировой политической среде меняется и более ничто уже не будет прежним, сказала в телефонном разговоре премьер-министр Эвика Силиня, комментируя агентству LETA дальнейшее сотрудничество с США как стратегическим партнером.

Читать

«Советская система экзаменов пока отмене не подлежит»: жителя Латвии тревожит ситуация в образовании

Важно 18:03

Важно 0 комментариев

В редакцию LA.LV пришло письмо читателя, в котором он делится размышлениями об образовании в Латвии. Свое настоящее имя он раскрыть не пожелал, скрывшись под псевдонимом - Курземниекс.

В редакцию LA.LV пришло письмо читателя, в котором он делится размышлениями об образовании в Латвии. Свое настоящее имя он раскрыть не пожелал, скрывшись под псевдонимом - Курземниекс.

Читать

Ночь будет холодной; а чего ожидать от воскресного дня?

Важно 16:37

Важно 0 комментариев

В ночь на воскресенье в Латвии во многих местах ожидается снегопад, но температура воздуха значительно снизится, согласно прогнозу метеорологов.

В ночь на воскресенье в Латвии во многих местах ожидается снегопад, но температура воздуха значительно снизится, согласно прогнозу метеорологов.

Читать

«Средний житель Латвии станет беднее на 400 евро»: эксперт — о последствиях «тарифных войн»

Важно 16:29

Важно 0 комментариев

"Тарифные войны" совершенно невыгодны для мирового народного хозяйства, как заявил в эфире tv3.lv в подкасте Piķis un ģēvelis! вице-президент Латвийской федерации деревообработки Кристапс Клаусс.

"Тарифные войны" совершенно невыгодны для мирового народного хозяйства, как заявил в эфире tv3.lv в подкасте Piķis un ģēvelis! вице-президент Латвийской федерации деревообработки Кристапс Клаусс.

Читать