Температурные рекорды утра в воскресенье: ниже -17 градусов

Второе и третье место среди самых холодных - Приекули в Цесисском крае (-13,5 градуса) и Зиланы в Екабпилсском крае (-12,4 градуса).

Спустя час, когда во всех этих местах температура воздуха немного повысилась, в Лиепае она упала до -12,8 градуса, а в Руйиене холоднее всего было в 8:00 - там температура воздуха достигла -13 градусов.

Теплее всего прошедшей ночью и нынешним утром было в Колке, в Талсинском крае: там в 7:00 было не ниже -5,7 градуса. В Мерсрагсе, который расположен в том же крае, самая низкая температура (-6 градусов) зафиксирована в 3:00, а в Вентспилсе минимум достиг -6,2 градуса в 4:00.

В центре Риги до рассвета холоднее всего было в 5:00 - столбик термометра на метеостанции Латвийского университета упал до -8,5 градуса.