Температура воздуха в Латвии опустилась до -6 градусов

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая низкая температура воздуха в 5 часов утра на Даугавпилсской и Резекненской станциях наблюдения составила около -4,5 градусов. По данным "Latvijas Valsts ceļi", в Резекненском крае в это время было -6,6 градусов, а около Зилупе был зафиксирован мороз в шесть градусов.

В Курземе, западном Видземе и большей части Земгале термометры показывали +1...+6 градусов.

Небо частично облачное, в Латгалии в основном ясно.

В понедельник в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, в Курземе и Видземе будет больше облаков, прогнозируют синоптики.

Существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, преимущественно с юга. Воздух прогреется до +6...+11 градусов.

В Риге погода будет сухой, с небольшим количеством облаков и легким ветром с юга. Температура воздуха поднимется до +10 градусов.