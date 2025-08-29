Телефоны под замком: в латвийских школах — новые правила

В Рижской 49-й школе это правило действует уже давно.

Вот как выглядят эти шкафчики. Они подписаны — у каждого класса свой, в каждом — по 33 ячейки. Номер ячейки соответствует номеру ученика в журнале. Ученик приходит, находит свой номер и кладёт туда свой телефон. Достать его никак не получится. Свой телефон до конца учебного дня ученик не увидит. Открыть тоже нельзя — шкафчик открывается либо ключом, либо с помощью кодового замка.

«На мой взгляд, у нас это получилось очень успешно. Директор получил около пяти писем по этому поводу, где были противоположные мнения. Одни говорили: “Супер! Это давно нужно было сделать”, а другие: “Что теперь будет, если ребёнку понадобится куда-то пойти?”. Мы все эти вопросы рассмотрели. Одна учительница спрашивала, что делать, если на уроке нам понадобится использовать телефоны. Но у нас уже весь прошлый учебный год работает так называемая “библиотека компьютеров”. Тогда ученики берут портативные компьютеры и идут на урок, поэтому телефоны не нужны», — сказала завуч Рижской средней 49-й школы Даце Рекнере.

Согласно закону, телефоны убирают только ученики до шестого класса, но в 49-й школе без них остаются также седьмые и восьмые классы.

«Мы уже раньше думали, что, кажется, школьники меньше общаются друг с другом, а больше со своими телефонами. И, на наш взгляд, седьмой и восьмой классы всё ещё достаточно маленькие, чтобы к ним тоже можно было применить это правило».

Что делать, если ребёнку нужно срочно связаться с родителями?

«Связь через классного руководителя. Если вдруг, например, родитель хочет передать какую-то экстренную информацию, что ребёнку, например, нужно идти домой, то пишите классному руководителю в e-klase или, в совсем экстренных случаях, звоните. Если у нас здесь, например, ученик заболел, то медсестра связывается с родителями, либо ребёнок сам подходит к шкафчику и связывается», — отметила Даце Рекнере.