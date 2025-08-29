Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Телефоны под замком: в латвийских школах — новые правила

© Lsm.lv 29 августа, 2025 11:34

Новости Латвии 0 комментариев

Мобильный телефон сейчас есть практически у каждого школьника. Иногда это очень мешает учебному процессу. Главное правило в этом новом учебном году — ученикам с первого по шестой класс мобильный телефон использовать нельзя. Фактически правило вступило в силу уже 31 мая, и за три месяца школам надо было придумать, как они это реализуют, рассказывает rus.lsm.lv.

В Рижской 49-й школе это правило действует уже давно. 

Вот как выглядят эти шкафчики. Они подписаны — у каждого класса свой, в каждом — по 33 ячейки. Номер ячейки соответствует номеру ученика в журнале. Ученик приходит, находит свой номер и кладёт туда свой телефон. Достать его никак не получится. Свой телефон до конца учебного дня ученик не увидит. Открыть тоже нельзя — шкафчик открывается либо ключом, либо с помощью кодового замка.

«На мой взгляд, у нас это получилось очень успешно. Директор получил около пяти писем по этому поводу, где были противоположные мнения. Одни говорили: “Супер! Это давно нужно было сделать”, а другие: “Что теперь будет, если ребёнку понадобится куда-то пойти?”. Мы все эти вопросы рассмотрели. Одна учительница спрашивала, что делать, если на уроке нам понадобится использовать телефоны. Но у нас уже весь прошлый учебный год работает так называемая “библиотека компьютеров”. Тогда ученики берут портативные компьютеры и идут на урок, поэтому телефоны не нужны», — сказала завуч Рижской средней 49-й школы Даце Рекнере.

Согласно закону, телефоны убирают только ученики до шестого класса, но в 49-й школе без них остаются также седьмые и восьмые классы.

«Мы уже раньше думали, что, кажется, школьники меньше общаются друг с другом, а больше со своими телефонами. И, на наш взгляд, седьмой и восьмой классы всё ещё достаточно маленькие, чтобы к ним тоже можно было применить это правило».

Что делать, если ребёнку нужно срочно связаться с родителями?

«Связь через классного руководителя. Если вдруг, например, родитель хочет передать какую-то экстренную информацию, что ребёнку, например, нужно идти домой, то пишите классному руководителю в e-klase или, в совсем экстренных случаях, звоните. Если у нас здесь, например, ученик заболел, то медсестра связывается с родителями, либо ребёнок сам подходит к шкафчику и связывается», — отметила Даце Рекнере.

Успели искупаться? Вода на пляжах Риги уже остыла

Новости Латвии 12:43

Новости Латвии 0 комментариев

С наступлением более прохладной погоды вода на рижских пляжах остыла до +15...+18, свидетельствует обобщенная полицией Рижского самоуправления информация.

Мэр Риги в шоке: у депутатов проблемы с принятием решений

Важно 12:12

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс (Прогрессивные) в интервью Латвийскому телевидению заявил, что в нескольких департаментах Рижской думы существуют проблемы с принятием решений.

Нужна помощь: полиция разыскивает пропавшего без вести парня

ЧП и криминал 12:08

ЧП и криминал 0 комментариев

Северный участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Эмиля Андреева, 2004 года рождения, который пропал без вести и, возможно, находится в Польше или Германии.

Уиткофф неверно передал Трампу требования Путина: Reuters

Важно 12:01

Важно 0 комментариев

Во время визита в Москву спецпосланник Трампа не записал требования Путина, из-за чего неверно передал их Трампу, узнало Reuters.

«Единство» протанцует миллиарды, а расплачиваться то вам! Шлесерс о трёх поездах на длинной трассе

Важно 12:00

Важно 0 комментариев

"Силиня планирует инвестировать 10 миллиардов евро в строительство инфраструктуры проекта Rail Baltica в Латвии, по которой будут курсировать три пассажирских поезда! Это растрата денег, или просто идиотизм! - так Айнар Шлесерс, лидер партии "Латвия на первом месте", прокомментировал новость о том, что Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три.

Питайтесь воздухом и патриотизмом: правящие не хотят урезать себе зарплаты, лучше сэкономят на малоимущих

Важно 11:35

Важно 0 комментариев

"Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в эфире Latvijas Radio цинично заявила, что снижение зарплат ей и её коллегам (министрам) создало бы неверное отношение в обществе. Это прозвучало в то время, когда министерства сокращают свои расходы, а десятки обычных чиновников увольняют. В Латвии меры экономии настолько строгие, что с 2025 года малообеспеченным людям даже перестанут предоставлять продовольственные наборы, поскольку, очевидно, они могут питаться воздухом и патриотизмом", - пишет на pietiek.com Харальд Браун.

