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Tele2 этой ночью полностью отключит устаревшую 3G-технологию

© LETA 4 марта, 2025 18:03

Новости Латвии 0 комментариев

Bez Tabu/ TV3

В ночь с 4 на 5 марта "Tele2" полностью завершит переход на современные сетевые технологии, отключив последние 3G-базовые станции в Риге (Пардаугава) и Марупском крае. Таким образом, "Tele2" станет первым оператором мобильной связи в Латвии, который будет использовать только сети 4G и 5G для голосовых звонков, обеспечивая клиентам еще более современный и качественный опыт мобильной связи. Этот переход завершает проект, длившийся около года, целью которого было постепенное замещение устаревшей 3G-технологии новыми и более эффективными альтернативами.

Как отмечает "Tele2", в дальнейшем клиенты будут в основном использовать сети 4G и 5G для голосовых звонков с использованием технологии VoLTE. Также всем клиентам доступна технология VoWiFi, позволяющая совершать голосовые звонки через сеть WiFi. Технологии VoLTE и VoWiFi доступны клиентам бесплатно. Клиенты, которые используют мобильные телефоны исключительно для звонков и не пользуются мобильным интернетом, смогут продолжать пользоваться своими существующими телефонами, поскольку такие звонки будут осуществляться через сеть 2G.

"В настоящее время основной или базовой технологией обеспечения мобильной связи является 4G, поэтому операторы по всему миру отказываются от устаревшей 3G-технологии, которая утратила свою роль в предоставлении услуг мобильной связи. Мы также успешно завершили этот переходный проект, что позволяет использовать освобожденные частоты, которые мы использовали для технологии 3G, теперь для развития сети 4G и 5G, что, безусловно, принесет пользу нашим клиентам, - рассказывает технический директор "Tele2" Лига Круминя. - Большинство наших клиентов уже сейчас совершают голосовые звонки в сетях 4G и 5G, что обеспечивает более высокое качество голосовых вызовов по сравнению с 3G. В то же время сеть 2G продолжает служить средством мобильной связи для тех клиентов, чьи устройства не поддерживают 4G или 5G. Однако количество таких клиентов относительно невелико."

В течение переходного периода "Tele2" информировала всех клиентов, чьи телефоны поддерживают только технологии 2G и 3G, а также тех, у кого есть устройства с SIM-картами работающие только в сети 3G. Компания также напоминает, что замена SIM-карты - бесплатная услуга, а старые устройства можно использовать в качестве первого взноса при покупке нового устройства.

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