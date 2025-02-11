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Техосмотры, права, номера: CSDD с марта значительно повышает стоимость своих услуг

Редакция PRESS 11 февраля, 2025 14:46

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Правительство во вторник поддержало подготовленные Министерством сообщения поправки к прейскуранту услуг Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), которые предусматривают повышение цен на техосмотр, сдачу экзаменов по вождению, выбор номерных знаков и другие услуги с 1 марта текущего года.

Стоимость технического осмотра в CSDD для автомобилей категории М1 или легковых автомобилей увеличится на 4,70 евро — с 29,40 евро до 34,10 евро. Однако в среднем стоимость услуги увеличится на 8%, поскольку к концу 2024 года стоимость услуги, включая наклейку техосмотра, уже составляла 31,59 евро.

Между тем, с 1 января этого года больше не выдаются наклейки технического осмотра стоимостью 2,19 евро.

Председатель правления CSDD Айварс Аксенокс ранее пояснял, что больше всего подорожает технический осмотр автобусов и грузовиков, что связано с внедрением требований директивы Европейского союза (ЕС) на станциях технического осмотра, а также с тем, что технический осмотр этих транспортных средств занимает больше времени.

Стоимость услуги технического осмотра для транспортных средств категории N3 или грузовых автомобилей с полной массой более 12 тонн вырастет на 46,1% - с 49,39 евро до 72,18 евро, а стоимость услуги технического осмотра для транспортных средств категории M3 или автобусов с полной массой более пяти тонн вырастет на 41,8% - с 50,19 евро до 71,18 евро.

CSDD также повысит цены на услуги, которые являются более трудоемкими и сложными и требуют привлечения высококвалифицированных специалистов.

Например, стоимость сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами категорий A и B увеличится на 20 % - с 29,85 евро до 35,82 евро.

При этом  вырастет стоимость "особенных" номеров, например,  с комбинациями одинаковых цифровых символов. В настоящее время стоимость услуги составляет 413,22 евро без учета налога на добавленную стоимость (НДС), но в дальнейшем она составит 991,73 евро без учета НДС. 

Также увеличится стоимость услуга очной регистрации электросамокатов. Стоимость данной услуги увеличится на 70% — с 6,1 евро до 10,37 евро.

Ранее Аксенокс пояснил, что из-за этой услуги CSDD прошлой весной работала с довольно большими убытками, поскольку CSDD не рассчитывала на такое большое количество электросамокатов — было зарегистрировано более 20 тысяч электросамокатов.

«Значительная часть этих электросамокатов не соответствовала параметрам, установленным законом, поэтому эти электросамокаты пришлось осматривать лично. Следовательно, спрос оказался выше ожидаемого», — сказал он.

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Latvijas dzelzceļš интегрирует в себя компанию, отвечающую за реализацию Rail Baltica

Бизнес 18:24

Бизнес 0 комментариев

ООО "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL), отвечающее за реализацию железнодорожного проекта "Rail Baltica" в Латвии, планируется интегрировать в концерн ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz), свидетельствует подготовленный Министерством сообщения информационный отчет о реформе железнодорожной отрасли.

ООО "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL), отвечающее за реализацию железнодорожного проекта "Rail Baltica" в Латвии, планируется интегрировать в концерн ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz), свидетельствует подготовленный Министерством сообщения информационный отчет о реформе железнодорожной отрасли.

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«Нам надо действовать превентивно»: для граждан России и Белоруссии готовятся новые ограничения

Важно 18:19

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Поправки, предусматривающие запрет гражданам РФ и РБ приобретать недвижимость в Латвии, начали путь в Сейме. Предлагается распространить этот запрет и на предприятия, принадлежащие гражданам этих стран. Юридическая комиссия Сейма сегодня, 11 февраля, поддержала соответствующий законопроект депутатов «Нового Единства», а почти идентичную инициативу «Национального объединения» она предложит дальше не рассматривать, сообщает Латвийское радио.

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«Рига становится всё темнее»: Вейдемане бьёт тревогу по поводу мигрантов

Выбор редакции 18:11

Выбор редакции 0 комментариев

«Рига становится все темнее», - звонит читатель и делится своими мыслями. Те, кто приезжает в столицу только по делам или на отдых, действительно замечают черные-пречерные лица «вольтистов», «болтистов» и «студентов», работающих в шашлычных, потому что это бросается в глаза. Их становится все больше и больше. Я боюсь, что если их количество превысит критическую массу, то мы окажемся в ситуации, подобной шведской, когда власти уже не в состоянии контролировать или остановить насилие со стороны «беженцев», прибывающих с юга, - бьёт тревогу Элита Вейдемане не страницах "Неаткариги". Далее - тезисно:

«Рига становится все темнее», - звонит читатель и делится своими мыслями. Те, кто приезжает в столицу только по делам или на отдых, действительно замечают черные-пречерные лица «вольтистов», «болтистов» и «студентов», работающих в шашлычных, потому что это бросается в глаза. Их становится все больше и больше. Я боюсь, что если их количество превысит критическую массу, то мы окажемся в ситуации, подобной шведской, когда власти уже не в состоянии контролировать или остановить насилие со стороны «беженцев», прибывающих с юга, - бьёт тревогу Элита Вейдемане не страницах "Неаткариги". Далее - тезисно:

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Поправки к закону о туризме от «Нового единства»: хотят запретить поездки в Россию и Белоруссию

Важно 18:06

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Парламентская фракция правящей партии "Новое Единство" предложила поправки к Закону "О туризме", направленные на запрет для латвийских туроператоров предлагать и оказывать туристические услуги на территории Российской Федерации и Белоруссии. Основная цель инициативы – минимизировать риски нарушений прав граждан Латвии и предотвратить их возможное вовлечение в деятельность, способствующую интересам России или Белоруссии, включая вербовку.

Парламентская фракция правящей партии "Новое Единство" предложила поправки к Закону "О туризме", направленные на запрет для латвийских туроператоров предлагать и оказывать туристические услуги на территории Российской Федерации и Белоруссии. Основная цель инициативы – минимизировать риски нарушений прав граждан Латвии и предотвратить их возможное вовлечение в деятельность, способствующую интересам России или Белоруссии, включая вербовку.

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Окончательное решение: основной капитал airBaltic будет уменьшен на 95%

Важно 17:54

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Собрание акционеров латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" во вторник утвердило уменьшение ее основного капитала на 571,293 млн евро - с 596,473 млн евро до 25,179 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве сообщения.

Собрание акционеров латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" во вторник утвердило уменьшение ее основного капитала на 571,293 млн евро - с 596,473 млн евро до 25,179 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве сообщения.

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Служба государственной безопасности обнаружила в соцсетях дезинформацию в связи с отключением от БРЭЛЛ

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 0 комментариев

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Проблемный дизельный выхлоп: проверки в сервисе и на техосмотре отличаются на сотни процентов

Важно 17:39

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца выхлоп у легковых дизельные автомобилей после 2013 года выпуска в Латвии проверяют новым методом. Сейчас это делают с помощью прибора, который улавливает твердые частицы. Он позволяет установить – не вырезан ли у автомобиля DPF фильтр. Но в последнее время некоторые мастера пребывают в замешательстве, поскольку данные измерений на техосмотре и у них отличаются на сотни процентов. Как же тогда пройти техосмотр? Это пыталась выяснить программа LSM+ «Новый день».

Уже больше месяца выхлоп у легковых дизельные автомобилей после 2013 года выпуска в Латвии проверяют новым методом. Сейчас это делают с помощью прибора, который улавливает твердые частицы. Он позволяет установить – не вырезан ли у автомобиля DPF фильтр. Но в последнее время некоторые мастера пребывают в замешательстве, поскольку данные измерений на техосмотре и у них отличаются на сотни процентов. Как же тогда пройти техосмотр? Это пыталась выяснить программа LSM+ «Новый день».

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