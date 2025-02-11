Техосмотры, права, номера: CSDD с марта значительно повышает стоимость своих услуг

Стоимость технического осмотра в CSDD для автомобилей категории М1 или легковых автомобилей увеличится на 4,70 евро — с 29,40 евро до 34,10 евро. Однако в среднем стоимость услуги увеличится на 8%, поскольку к концу 2024 года стоимость услуги, включая наклейку техосмотра, уже составляла 31,59 евро.

Между тем, с 1 января этого года больше не выдаются наклейки технического осмотра стоимостью 2,19 евро.

Председатель правления CSDD Айварс Аксенокс ранее пояснял, что больше всего подорожает технический осмотр автобусов и грузовиков, что связано с внедрением требований директивы Европейского союза (ЕС) на станциях технического осмотра, а также с тем, что технический осмотр этих транспортных средств занимает больше времени.

Стоимость услуги технического осмотра для транспортных средств категории N3 или грузовых автомобилей с полной массой более 12 тонн вырастет на 46,1% - с 49,39 евро до 72,18 евро, а стоимость услуги технического осмотра для транспортных средств категории M3 или автобусов с полной массой более пяти тонн вырастет на 41,8% - с 50,19 евро до 71,18 евро.

CSDD также повысит цены на услуги, которые являются более трудоемкими и сложными и требуют привлечения высококвалифицированных специалистов.

Например, стоимость сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами категорий A и B увеличится на 20 % - с 29,85 евро до 35,82 евро.

При этом вырастет стоимость "особенных" номеров, например, с комбинациями одинаковых цифровых символов. В настоящее время стоимость услуги составляет 413,22 евро без учета налога на добавленную стоимость (НДС), но в дальнейшем она составит 991,73 евро без учета НДС.

Также увеличится стоимость услуга очной регистрации электросамокатов. Стоимость данной услуги увеличится на 70% — с 6,1 евро до 10,37 евро.

Ранее Аксенокс пояснил, что из-за этой услуги CSDD прошлой весной работала с довольно большими убытками, поскольку CSDD не рассчитывала на такое большое количество электросамокатов — было зарегистрировано более 20 тысяч электросамокатов.

«Значительная часть этих электросамокатов не соответствовала параметрам, установленным законом, поэтому эти электросамокаты пришлось осматривать лично. Следовательно, спрос оказался выше ожидаемого», — сказал он.