«Таскал собаку за поводок и бил по голове»: жители Иманты заявили на хозяина в полицию (1)

tv3.lv 26 октября, 2025 10:15

Важно 1 комментариев

В редакцию программы "Без табу" обратилась семейная пара, живущая в Иманте. На прогулке в рощице в районе бульвара Анниньмуйжас они стали свидетелями весьма неприятной ситуации с участием собаки и её хозяина.

Ещё не успев подойти близко, гуляющие заметили, что хозяин не только дёргает собаку за поводок, но и поднимает её в воздух. Приблизившись, они увидели, как тот бьёт животное ногой по голове.

Очевидцы сожалеют, что не сняли это происшествие на видео, поскольку оно стало бы важным доказательством для следствия. Они обратились в полицию с заявлением по поводу жестокого обращения с животным.

Представитель Госполиции Лига Дзилюма сообщила, что вероятный виновный уже установлен, будут также запрошены записи с камер видеонаблюдения.

Рижане поделились постами об увиденном в группах на "Фейсбуке".

Вот что, в частности, пишут в одной из таких групп: 

"Хочу поделиться неприятной, но очень важной ситуацией. 

19.10.2025 в Иманте, на лугу возле комплекса Solaris, был зафиксирован случай - мужчина бил свою собаку сапогом, таскал за поводок и бросал на землю, когда собака не слушалась.

Когда мы попытались вмешаться, он сообщил, что "бить животных и детей - это нормально, иначе они не слушаются".

Он ещё сказал, что у него много животных и он всех "воспитывает" таким образом...

Собаку трясло, когда мы подошли.

Мы вызвали полицию и написали заявление - у этого случая два свидетеля.

Очень прошу всех, кто посещает эту местность, быть наблюдательными и не оставаться равнодушными, если видите нечто подобное.

В полиции сказали, что лучшее доказательство - это видео, но, увы, мы в тот момент не додумались заснять".

Редакции "Без табу" удалось выяснить, что конкретный мужчина имеет удостоверение ловца животных, и связаться с хозяином собаки.

Тот ответил: "Все комментарии будут предоставлены полиции, а также написано заявление о распространении неверных сведений. "Без табу" - мимо. Теперь будем всё решать через полицию, а дальше посмотрим".

Продовольственно-ветеринарная служба проверяет места содержания домашних и комнатных животных, правда, лишь в случаях жалоб на возможные нарушения требований по содержанию.

В 2024 году в ПВС было зарегистрировано 1338 таких жалобы, 538 из них оказались обоснованными. За девять месяцев нынешнего года уже получена 1031 жалоба, почти каждая пятая из них является обоснованной.

(Фото - Wikimedia Commons.)

«У власти мягкие уклоняющиеся люди»: экс-президент критикует правительство (1)

Важно 13:34

Важно 1 комментариев

Бывший президент Латвии Валдис Затлерс в эфире TV24 в программе Nedēļa. Post scriptum выступил с критикой работы правительства, отметив нехватку политических идей.

Бывший президент Латвии Валдис Затлерс в эфире TV24 в программе Nedēļa. Post scriptum выступил с критикой работы правительства, отметив нехватку политических идей.

Читать
Загрузка

Строишь дом — будь добр указать, откуда средства; как это нужно будет делать (1)

Важно 13:17

Важно 1 комментариев

С 1 ноября каждое физическое лицо перед началом строительных работ будет обязано указать в Строительной информационной системе (Būvniecības informācijas sistēma, сокращённо - BIS) источник финансов на проведение этих работ, поскольку вступят в силу утверждённые правительством в апреле Правила строительства зданий.

С 1 ноября каждое физическое лицо перед началом строительных работ будет обязано указать в Строительной информационной системе (Būvniecības informācijas sistēma, сокращённо - BIS) источник финансов на проведение этих работ, поскольку вступят в силу утверждённые правительством в апреле Правила строительства зданий.

Читать

«Государство меня бросило»: история одного пациента с редким заболеванием (1)

Важно 12:50

Важно 1 комментариев

55-летний Айгарс (имя изменено) родился и вырос в Латвии, 24 года проработал в одном и том же госучреждении на благо общества. Он и теперь не сидит дома, а занимается бизнесом и исправно платит налоги, но чувствует, что государство покинуло его, предоставив самому разбираться с медицинскими проблемами, решить которые ему не под силу, сообщает портал TV3 Ziņas.

55-летний Айгарс (имя изменено) родился и вырос в Латвии, 24 года проработал в одном и том же госучреждении на благо общества. Он и теперь не сидит дома, а занимается бизнесом и исправно платит налоги, но чувствует, что государство покинуло его, предоставив самому разбираться с медицинскими проблемами, решить которые ему не под силу, сообщает портал TV3 Ziņas.

Читать

Маэстро снова на сцене! Внучка поделилась душевным роликом (ВИДЕО) (1)

Важно 12:23

Важно 1 комментариев

В субботу, 25 октября, внучка знаменитого композитора Аннамария Паула опубликовала в "Инстаграм" ролик, демонстрирующий, что Раймонд Паулс по-прежнему в отличной форме. На видео он энергичен и улыбается.

В субботу, 25 октября, внучка знаменитого композитора Аннамария Паула опубликовала в "Инстаграм" ролик, демонстрирующий, что Раймонд Паулс по-прежнему в отличной форме. На видео он энергичен и улыбается.

Читать

В парижском аэропорту задержан подозреваемый в ограблении Лувра (1)

Важно 12:00

Важно 1 комментариев

На прошлой неделе из всемирно известного музея в Париже были украдены восемь драгоценностей короны, что вызвало возмущение общественности и поставило под сомнение безопасность музея.
Подозреваемый в дерзком ограблении Лувра неделю назад был арестован, когда собирался сесть на самолет, вылетавший в Алжир. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает французское издание Paris Match.

На прошлой неделе из всемирно известного музея в Париже были украдены восемь драгоценностей короны, что вызвало возмущение общественности и поставило под сомнение безопасность музея.
Подозреваемый в дерзком ограблении Лувра неделю назад был арестован, когда собирался сесть на самолет, вылетавший в Алжир. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает французское издание Paris Match.

Читать

Путин: Испытали ракету «Буревестник» с ядерным двигателем (1)

Важно 11:57

Важно 1 комментариев

Владимир Путин поручил готовить инфраструктуру для размещения ракеты "Буревестник" в армии РФ после успешных испытаний. По словам главы Генштаба Валерия Герасимова, крылатая ракета преодолела 14 000 км.

Владимир Путин поручил готовить инфраструктуру для размещения ракеты "Буревестник" в армии РФ после успешных испытаний. По словам главы Генштаба Валерия Герасимова, крылатая ракета преодолела 14 000 км.

Читать

Ученые разработали имплант, с помощью которого ослепшие пациенты снова могут читать (1)

Важно 11:52

Важно 1 комментариев

Ученые вставили импланты в глаза слепым пациентам, и теперь они снова могут читать. Хирург из лондонской больницы Мурфилдс, сделавший эту операцию пяти людям, называет результаты эксперимента «поразительными».

Ученые вставили импланты в глаза слепым пациентам, и теперь они снова могут читать. Хирург из лондонской больницы Мурфилдс, сделавший эту операцию пяти людям, называет результаты эксперимента «поразительными».

Читать