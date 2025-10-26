Ещё не успев подойти близко, гуляющие заметили, что хозяин не только дёргает собаку за поводок, но и поднимает её в воздух. Приблизившись, они увидели, как тот бьёт животное ногой по голове.

Очевидцы сожалеют, что не сняли это происшествие на видео, поскольку оно стало бы важным доказательством для следствия. Они обратились в полицию с заявлением по поводу жестокого обращения с животным.

Представитель Госполиции Лига Дзилюма сообщила, что вероятный виновный уже установлен, будут также запрошены записи с камер видеонаблюдения.

Рижане поделились постами об увиденном в группах на "Фейсбуке".

Вот что, в частности, пишут в одной из таких групп:

"Хочу поделиться неприятной, но очень важной ситуацией.

19.10.2025 в Иманте, на лугу возле комплекса Solaris, был зафиксирован случай - мужчина бил свою собаку сапогом, таскал за поводок и бросал на землю, когда собака не слушалась.

Когда мы попытались вмешаться, он сообщил, что "бить животных и детей - это нормально, иначе они не слушаются".

Он ещё сказал, что у него много животных и он всех "воспитывает" таким образом...

Собаку трясло, когда мы подошли.

Мы вызвали полицию и написали заявление - у этого случая два свидетеля.

Очень прошу всех, кто посещает эту местность, быть наблюдательными и не оставаться равнодушными, если видите нечто подобное.

В полиции сказали, что лучшее доказательство - это видео, но, увы, мы в тот момент не додумались заснять".

Редакции "Без табу" удалось выяснить, что конкретный мужчина имеет удостоверение ловца животных, и связаться с хозяином собаки.

Тот ответил: "Все комментарии будут предоставлены полиции, а также написано заявление о распространении неверных сведений. "Без табу" - мимо. Теперь будем всё решать через полицию, а дальше посмотрим".

Продовольственно-ветеринарная служба проверяет места содержания домашних и комнатных животных, правда, лишь в случаях жалоб на возможные нарушения требований по содержанию.

В 2024 году в ПВС было зарегистрировано 1338 таких жалобы, 538 из них оказались обоснованными. За девять месяцев нынешнего года уже получена 1031 жалоба, почти каждая пятая из них является обоснованной.

(Фото - Wikimedia Commons.)